నీతీశ్ కేబినెట్లో వారసుల హవా- 26మంది మంత్రుల్లో 10మంది వారే- విపక్షం విమర్శలను ఎన్డీఏ ఎలా ఎదుర్కొంటుంది?
నీతీశ్ సర్కారులోని 10 మంది మంత్రులు రాజకీయ వారసులే- ప్రముఖ రాజకీయ కుటుంబాల నేతలకే మంత్రి పదవులు- ఎమ్మెల్యేగా గెలవకున్నా మినిస్టర్ అయిన ఉపేంద్ర కుశ్వాహా కుమారుడు- వారసత్వ రాజకీయాలపై అధికార, విపక్షాల వాగ్యుద్ధం
Political Heirs As Bihar Ministers : రాజకీయాల్లో బంధుప్రీతికి చోటు ఇవ్వని ఆదర్శ నేత బిహార్ సీఎం నీతీశ్ కుమార్. ఆయన కుటుంబం నుంచి ఇప్పటివరకు ఒక్కరు కూడా రాజకీయాల్లోకి రాలేదు. కనీసం తన కుమారుడికి ఎలాంటి పదవిని నీతీశ్ ఇచ్చుకోలేదు. అయితే ఆయన సారథ్యంలోని బిహార్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న 26 మంది మంత్రుల్లో 10 మంది రాజకీయ వారసులే. ఆర్జేడీ, కాంగ్రెస్ వారసత్వ రాజకీయాలు చేస్తున్నాయంటూ ఎన్నికల ప్రచారం సమయంలో ఎన్డీఏ కూటమిలోని బీజేపీ, జేడీయూ ఊదరగొట్టాయి. తీరా ఎన్నికల్లో గెలిచాక, మంత్రుల ఎంపికలో వివిధ రాజకీయ కుటుంబాల వారసులకే పెద్దపీట వేశారు. ఇంతకీ మంత్రులైన రాజకీయ వారసులు ఎవరు? రాజకీయ వారసత్వం విషయంలో విపక్షాల విమర్శలను ఎన్డీఏ కూటమి ఎలా ఎదుర్కొంటుంది? దీన్ని రాజకీయ పండితులు ఏ కోణంలో చూస్తున్నారు? ఈ కథనంలో చూద్దాం.
పార్టీల వారీ లెక్క : మంత్రుల్లో రాజకీయ వారసులు
జేడీయూ అధినేత, సీఎం నీతీశ్ సారథ్యంలోని బిహార్ సర్కారులో మొత్తం 26 మంది మంత్రులు ఉన్నారు. వీరిలో 14 మంది బీజేపీకి, 8 మంది జేడీయూకు, ఇద్దరు ఎల్జేపీకి, ఒక్కొక్కరు హిందుస్థానీ అవామ్ మోర్చా (హెచ్ఏఎం), రాష్ట్రీయ లోక్ మోర్చా (ఆర్ఎల్ఎం) పార్టీలకు చెందినవారు. ఈ మంత్రుల్లో పది మంది పలు ప్రముఖ రాజకీయ కుటుంబాలకు చెందినవారు. ఈ పది మందిలో నలుగురు బీజేపీకి, నలుగురు జేడీయూకు, ఒకరు హెచ్ఏఎంకు, ఒకరు ఆర్ఎల్ఎంకు చెందిన ఎమ్మెల్యేలు. అంటే రాజకీయ వారసత్వం కలిగిన మంత్రుల్లో అత్యధికులు బీజేపీ, జేడీయూలకు చెందినవారే. సీఎం నీతీశ్ వ్యక్తిగతంగా తన కుటుంబం నుంచి ఎవరినీ ప్రమోట్ చేయడం లేదు. కానీ తన పార్టీ (జేడీయూ) తరఫున రాజకీయ వారసత్వం కలిగిన ఎమ్మెల్యేలకు మంత్రి పదవుల కేటాయింపులో ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. బీజేపీ కూడా అదే పనిచేసింది.
సామ్రాట్ చౌదరి - ఉప ముఖ్యమంత్రి
బీజేపీ ఎమ్మెల్యే సామ్రాట్ చౌదరి వరుసగా రెండోసారి బిహార్ ఉప ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. రాష్ట్ర హోం శాఖ మంత్రి కూడా ఆయనే. సామ్రాట్ చౌదరి తండ్రి పేరు శకుని చౌదరి. 1985 నుంచి 2015 మధ్యకాలంలో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్, సమతా పార్టీ, ఆర్జేడీ, హిందుస్తానీ అవామ్ మోర్చాల నుంచి శకుని చౌదరి ఎన్నికయ్యారు. ఆర్జేడీ అధినేత లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ మంత్రివర్గంలో అతి పిన్న వయస్కుడైన మంత్రిగా శకుని చౌదరి పనిచేశారు. సమతా పార్టీ స్థాపనలో కీలక పాత్ర పోషించారు. శకుని చౌదరి సతీమణి, సామ్రాట్ చౌదరి తల్లి పార్వతీదేవి కూడా తారాపుర్ అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి మూడేళ్లు ఎమ్మెల్యేగా పనిచేశారు. 2019లోనే బీజేపీలో శకుని చౌదరి జాయిన్ అయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలో 2020 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎమ్మెల్సీ హోదాలో బిహార్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవిని సామ్రాట్ చౌదరి పొందారు. ఈసారి సొంత జిల్లా ముంగేర్లోని తారాపుర్ అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి పోటీ చేసి ఎమ్మెల్యే అయ్యారు.
విజయ్ కుమార్ చౌదరి - జలవనరుల శాఖ మంత్రి
జేడీయూ సీనియర్ నేత విజయ్ కుమార్ చౌదరి 2010 నుంచి నీతీశ్ కుమార్ ప్రభుత్వంలో మంత్రిగా ఉన్నారు. విజయ్ తండ్రి జగదీశ్ ప్రసాద్ చౌదరి సీనియర్ కాంగ్రెస్ నేత. విజయ్ కుమార్ చౌదరి రాజకీయ కెరీర్ కూడా కాంగ్రెస్లోనే మొదలైంది. ఆ పార్టీ నుంచి ఒకసారి ఎమ్మెల్యేగా కూడా ఎన్నికయ్యారు. అనంతరం జేడీయూలో చేరి, తన తండ్రి రాజకీయ వారసత్వాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. ప్రస్తుతం విజయ్ చౌదరి జలవనరుల శాఖ, భవన నిర్మాణ శాఖ బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తున్నారు.
అశోక్ చౌదరి - గ్రామీణ పనుల శాఖ మంత్రి
సీఎం నీతీశ్ ప్రభుత్వంలో సీనియర్ మంత్రి అశోక్ చౌదరి. ఆయన రాజకీయ కుటుంబం నుంచి వచ్చారు. తండ్రి పేరు మహావీర్ చౌదరి, దివంగత సీనియర్ కాంగ్రెస్ నేత. మహావీర్ చౌదరి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాల్లో అనేకసార్లు మంత్రిగా పనిచేశారు. అశోక్ చౌదరి కెరీర్ కూడా కాంగ్రెస్లోనే మొదలైంది. గతంలో ఆర్జేడీ-కాంగ్రెస్ సంకీర్ణ ప్రభుత్వంలో మంత్రిగా పనిచేశారు. కొంతకాలం పాటు రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడిగా సేవలు అందించారు. తదుపరిగా జేడీయూలో చేరిన నాటి నుంచి ముఖ్యమంత్రి నీతీశ్ సర్కారులో మంత్రిగా పనిచేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రిగా ఉన్నారు. అశోక్ చౌదరి కుమార్తె శాంభవి చౌదరి, ఎల్జేపీ తరఫున ఎంపీగా ఉన్నారు.
సంతోష్ కుమార్ సుమన్ - చిన్న నీటి వనరుల శాఖ మంత్రి
బిహార్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి జితన్ రామ్ మాంఝీ కుమారుడే సంతోష్ కుమార్ సుమన్. నీతీశ్ ప్రభుత్వంలో వరుసగా రెండోసారి సంతోష్కు మంత్రి పదవి దక్కింది. ఈసారి ఆయనకు చిన్న నీటి వనరుల శాఖను కేటాయించారు. జితన్ రామ్ మాంఝీ భార్య, అత్త కూడా బిహార్లో ఎమ్మెల్యేలే. జితన్ రామ్ మాంఝీకి చెందిన హిందుస్తానీ అవామ్ మోర్చాకు జాతీయ అధ్యక్షుడు కూడా సంతోషే.
దీపక్ ప్రకాశ్ - పంచాయతీ రాజ్ శాఖ మంత్రి
రాష్ట్రీయ లోక్ మోర్చా(ఆర్ఎల్ఎం) పార్టీ అధినేత ఉపేంద్ర కుశ్వాహా బిహార్ సీఎం నీతీశ్కు అత్యంత సన్నిహితుడు. అందుకే ఆయన చక్రం తిప్పి మరీ తన కుమారుడు దీపక్ ప్రకాశ్కు పంచాయతీ రాజ్ శాఖ మంత్రి పదవిని ఇప్పించుకున్నారు. ఈ ఎన్నికల్లో ఎమ్మెల్యేగా గెలవకున్నా దీపక్కు మంత్రి పదవిని నీతీశ్ కట్టబెట్టారు. 6 నెలల్లోగా ఆయన్ను ఎమ్మెల్సీగా నామినేట్ చేస్తారనే టాక్ వినిపిస్తోంది. దీపక్ తల్లి స్నేహలత ప్రస్తుతం రాష్ట్రీయ లోక్ మోర్చా ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు.
నితిన్ నవీన్ - రహదారుల నిర్మాణ శాఖ మంత్రి
బీజేపీ ఎమ్మెల్యే నితిన్ నవీన్ రహదారుల నిర్మాణ శాఖ మంత్రి అయ్యారు. ఆయన తండ్రి నవీన్ కిషోర్ ప్రసాద్ సిన్హా బీజేపీ సీనియర్ నేత. సిన్హా బీజేపీ నుంచి నాలుగుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు. తండ్రి మరణం తర్వాత, రాజకీయ వారసత్వాన్ని నితిన్ నవీన్ ముందుకు తీసుకెళ్లారు. నితిన్ నవీన్ కూడా నాలుగుసార్లు ఎమ్మెల్యే అయ్యారు. రహదారుల నిర్మాణ శాఖ, పట్టణాభివృద్ధి శాఖలను ఆయనకు కేటాయించారు.
సునీల్ కుమార్ - విద్యా శాఖ మంత్రి
జేడీయూ ఎమ్మెల్యే, మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి సునీల్ కుమార్ వరుసగా రెండోసారి రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి పదవిని దక్కించుకున్నారు. ఈయన తండ్రి చంద్రికా రామ్ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే. ఒకసారి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో మంత్రిగా పనిచేశారు. సునీల్ కుమార్ సోదరుడు గోపాల్ గంజ్ నుంచి ఒకసారి ఎంపీగా ఎన్నికయ్యారు. ఐపీఎస్ పదవిని విడిచిపెట్టిన తర్వాత రాజకీయాల్లోకి సునీల్ కుమార్ ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఆయన జేడీయూలో చేరారు. గోపాల్ గంజ్ జిల్లాలోని భోరే అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి ఎమ్మెల్యే అయ్యారు.
శ్రేయసి సింగ్ - సమాచార సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, క్రీడల శాఖ మంత్రి
సీఎం నీతీశ్ సారథ్యంలోని మంత్రివర్గంలో తొలిసారిగా అతి పిన్న వయస్కురాలైన మహిళా ఎమ్మెల్యే శ్రేయసి సింగ్కు చోటుదక్కింది. బీజేపీ కోటాలో ఆమెకు ఈ పదవి లభించింది. శ్రేయసి సింగ్ తండ్రి దివంగత దిగ్విజయ్ సింగ్, సమతా పార్టీ వ్యవస్థాపక సభ్యుల్లో ఒకరు. ఆయన లోక్సభ ఎంపీగా, అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి సారథ్య కేంద్ర ప్రభుత్వంలో మంత్రిగా పనిచేశారు. శ్రేయసి తల్లి పుతుల్ సింగ్ కూడా ఎంపీ అయ్యారు. అంతర్జాతీయ షూటర్గా పేరు తెచ్చుకున్న శ్రేయసి సింగ్ 2020లో రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన వెంటనే ఎమ్మెల్యే అయ్యారు. ఈసారి వరుసగా రెండోసారి కూడా ఆమె ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు. సీఎం నీతీశ్ ఆమెకు సమాచార సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, క్రీడల శాఖలను కేటాయించారు.
రమా నిషాద్ - బీసీ, ఎంబీసీ, సంక్షేమ శాఖ మంత్రి
బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రమా నిషాద్కు వెనుకబడిన, అత్యంత వెనుకబడిన తరగతులు, సంక్షేమ శాఖ మంత్రి పదవి దక్కింది. ఆమె సోషలిస్ట్ నాయకుడు, మాజీ కేంద్ర మంత్రి కెప్టెన్ జై నారాయణ్ నిషాద్ కోడలు. రమా నిషాద్ భర్త అజయ్ నిషాద్ రెండుసార్లు బీజేపీ ఎంపీగా ఎన్నికయ్యారు. 2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లో అజయ్ నిషాద్కు బీజేపీ టికెట్ దొరకలేదు. దీంతో ఆయన కాంగ్రెస్లో చేరిపోయి ముజఫర్పుర్ నుంచి పోటీ చేశారు. కానీ ఓడిపోయారు. ఇక ఈ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు బీజేపీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ముజఫర్పుర్లోని ఔరై స్థానాన్ని రమా నిషాద్కు కేటాయించింది. అక్కడి నుంచి గెలిచిన ఆమెకు, మంత్రి పదవిని ఇచ్చుకుంది.
లేషి సింగ్ - ఆహార, వినియోగదారుల వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి
జేడీయూ సీనియర్ నాయకురాలు, ఎమ్మెల్యే లేషి సింగ్ ఆహార, వినియోగదారుల వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి అయ్యారు. ఆమె ఇప్పటివరకు ఆరుసార్లు బిహార్ అసెంబ్లీకి ఎన్నికయ్యారు. తన భర్త రాజకీయ వారసత్వాన్ని ఆమె ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. లేషి సింగ్ భర్త బూటన్ సింగ్ సమతా పార్టీలో ఉండేవారు. ఆయన సమతా పార్టీలో పూర్ణియా జిల్లా అధ్యక్షుడిగా పనిచేసే క్రమంలో హత్యకు గురయ్యారు. అనంతరం లేషి సింగ్ జేడీయూలో చేరారు. గత మూడు పర్యాయాలుగా నీతీశ్ కుమార్ మంత్రివర్గంలో లేషి సింగ్కు చోటు దక్కుతుండటం గమనార్హం.
వారసత్వ రాజకీయాలను పెంచి పోషిస్తున్నది బీజేపీయే : ఆర్జేడీ
"వారసత్వ రాజకీయాలను పెంచి పోషిస్తున్నది ఎన్డీఏ కూటమి, బీజేపీయే. వాళ్లు లాలూ, రాబ్రీదేవి, తేజస్వీలపై విమర్శలు చేయడం సరికాదు. నీతీశ్ ప్రభుత్వంలో రాజకీయ వారసులు ఎంత మంది ఉన్నారో ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి. అసలు విషయం తెలిసిపోతుంది. వారసత్వ రాజకీయాలు, బంధుప్రీతిని వదిలితేనే నవ్య బిహార్ నిర్మాణం సాధ్యమవుతుంది" అని ఆర్జేడీ అధికార ప్రతినిధి ఏజాజ్ అహ్మద్ తెలిపారు.
మహా కూటమి వారసత్వ రాజకీయాలపై ప్రజలకు విరక్తి : బీజేపీ
"మహా కూటమి చేసే వారసత్వ రాజకీయాలు నచ్చకే బిహార్ ప్రజలు వాళ్లను ఓడించారు. ఎన్డీఏ కూటమి పాలన ప్రజలకు ఇష్టం. అందుకే మాకు మరోసారి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయం దక్కింది. ఎవరి వారసత్వ రాజకీయం సరైంది? ఎవరి వారసత్వ రాజకీయం సరైంది కాదు? అనే విధంగా విపక్ష నేతల ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. బాధ్యతాయుతంగా విపక్ష నేతలు మాట్లాడాలి. ప్రజల తరఫున మాట్లాడటం నేర్చుకోవాలి. లాలూ కుటుంబం రాబ్రీదేవిని సీఎం చేయడం, తేజస్వికి ఆర్జేడీ పగ్గాలను అప్పగించడాన్ని బిహార్ ప్రజలు మరువరు" అని బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి మనీశ్ పాండే తెలిపారు.
నీతీశ్ వాళ్లనే మంత్రులు ఎందుకు చేశారో?
"బిహార్లో వారసత్వ రాజకీయాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ అంశంపై పరస్పర విమర్శలు చేసుకోవడానికే అధికార, విపక్షాలు పరిమితం అవుతున్నాయి. కానీ ఆచరణలో ఎలాంటి మార్పు కనిపించడం లేదు. ఉపేంద్ర కుశ్వాహా సోషలిజం గురించి పెద్దగా మాట్లాడుతారు. కానీ కనీసం ఎమ్మెల్యేగా కూడా ఎన్నిక కాని తన కుమారుడికి మంత్రి పదవిని ఇప్పించుకున్నారు. సామ్రాట్ చౌదరి, విజయ్ చౌదరి లాంటి మంత్రులదీ ఇలాంటి వారసత్వ నేపథ్యమే. సీఎం నీతీశ్ కుటుంబం నుంచి ఎవ్వరూ ప్రభుత్వంలో లేరు. కానీ ఆయన పార్టీ(జేడీయూ) నుంచి చాలామందే రాజకీయ వారసులు ఉన్నారు. అలాంటి వారిని మంత్రులు చేసేలా నీతీశ్పై ఎలాంటి ఒత్తిడి వచ్చి ఉంటుందో అంతుచిక్కడం లేదు" అని సీనియర్ జర్నలిస్ట్ కౌశలేంద్ర ప్రియదర్శి విశ్లేషించారు.
వారసత్వ రాజకీయాలపై విమర్శలు నామ్కే వాస్తే!
"వాస్తవానికి రాజకీయాల నుంచి బంధుప్రీతిని వేరు చేసి చూడలేం. ఎందుకంటే రాజకీయాలపై కొన్ని కుటుంబాలకు అంతటి బలమైన పట్టు ఉంది. జితన్ రామ్ మాంఝీకి చెందిన రాజకీయ పార్టీ అయితే వారసత్వ రాజకీయాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా మారింది. బీజేపీ లాంటి పార్టీలు వారసత్వ రాజకీయాలను వ్యతిరేకిస్తుంటాయి. తీరా మంత్రి పదవులకు ఎమ్మెల్యేల పేర్లను ప్రతిపాదించమంటే, బలమైన రాజకీయ నేపథ్యం కలిగిన నేతల పేర్లనే ప్రతిపాదిస్తున్నాయి. అందుకే ఇప్పుడు మంత్రి వర్గ కూర్పుపై విపక్షాలు విమర్శలు చేస్తున్నాయి" అని సీనియర్ జర్నలిస్ట్ సునీల్ పాండే విశ్లేషించారు.