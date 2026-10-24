భారత్లో వారిని చూసి నా కళ్లల్లో నీళ్లు తిరిగాయి- ఆ జ్ఞాపకాలు ఎప్పుడూ నాతోనే ఉంటాయి: పోలాండ్ ప్రధాని
దృష్టిలోపం ఉన్న చిన్నారులను సంరక్షిస్తున్న కేంద్రానికి వెళ్లిన డొనాల్డ్ వారిని చూసి చలించిపోయారు.
Published : October 24, 2026 at 6:28 PM IST
Polish PM Emotional Blind Children : 'జీవితంలో ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగినా, పరిస్థితులు ఎంతలా మారినా మదిలోని కొన్ని జ్ఞాపకాలు మాత్రం ఏళ్ల తరబడి మనతోనే ఉంటాయి. ఏ కాలం ఏ విధి వాటిని మన నుంచి దూరం చేయలేవు' అని అంటారు. సరిగ్గా పోలాండ్ ప్రధానమంత్రి డొనాల్డ్ టుస్క్కి అదే జరిగింది. ఇటీవల భారత పర్యటనకు వచ్చిన ఆయనకు ఓ మధురాతి అనుభవం ఎదురైంది. 16 సంవత్సరాల క్రితం భారత్ను సందర్శించినపుడు జరిగిన భావోద్వేగభరితమైన సంఘటనను ఆయన గుర్తుచేసుకున్నారు.
ఇంతకీ అదేంటంటే!
ప్రాన్స్, పోలండ్కు చెందిన కొంతమంది ఏర్పాటుచేసిన అంధుల సంరక్షణ కేంద్రాన్ని 16 ఏళ్ల క్రితం బెంగళూరు పర్యటనకు వచ్చిన డొనాల్డ్ టుస్క్ సందర్శించారు. దృష్టిలోపం ఉన్న చిన్నారులను సంరక్షిస్తున్న కేంద్రానికి వెళ్లిన డొనాల్డ్ వారిని చూసి చలించిపోయారు. తాజాగా మళ్లీ భారత్ పర్యటనకు వచ్చిన టుస్క్ మరోసారి ఆ కేంద్రాన్ని సందర్శించారు. పోలండ్ జాతీయగీతంలోని పదాలను పిల్లలు గుర్తుంచుకోవడాన్ని చూసి టుస్క్ ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు. కాసేపు ఆ పిల్లలతో ముచ్చటించారు. అలాగే, అప్పటి వీడియోను ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు.
అందులో "సరిగ్గా 16 ఏళ్ల క్రితం ఈ కేంద్రాన్ని పోలండ్ ప్రతినిధి బృందంతో కలిసి నేను ఈ కేంద్రాన్ని సందర్శించాను. ఆ సమయంలో చిన్నారులు మా దేశ జాతీయగీతం పాడటం చూసి ఆశ్చర్యపోయాం. పిల్లలు పోలిష్ జాతీయ గీతాన్ని పాడినప్పుడు మా కళ్లలో నీళ్లు తిరిగాయి. నేడు వారంతా పెద్దవారయ్యారు. కానీ వారికి ఇప్పటికీ 'మజురెక్ డాబ్రోవ్స్కీగో' (పోలిష్ జాతీయ గీతం)లోని పదాలు గుర్తున్నాయి. ఈరోజు వారిని చూసిన తర్వాత కళ్లలో నీళ్లు తిరిగాయి" అని ఎక్స్ పోస్టులో రాసుకొచ్చారు. టుస్క్ పోస్ట్ చేసిన వీడియోలో గులాబీ రంగు దుస్తులు ధరించిన పిల్లలు పోలాండ్ జాతీయ గీతం పాడారు. అనంతరం టుస్క్ వారికి అభినందించి బహుమతులు అందించారు.
16 lat temu w Bengaluru odwiedziłem wraz z polską delegacją ośrodek dla dzieci niewidomych prowadzony przez siostry franciszkanki, w tym siostry z Polski. Nie kryliśmy wzruszenia, gdy dzieci zaśpiewały polski hymn. Dziś są już dorosłe, ale wciąż pamiętają słowa Mazurka Dąbrowskiego. I one, i ja, wszyscy mieliśmy dziś łzy w oczach.— Donald Tusk (@donaldtusk) October 23, 2026
మూడు రోజుల పర్యటనకు భారత్కు విచ్చేసిన టుస్క్
టుస్క్ అక్టోబర్ 21 నుంచి 23 వరకు మూడు రోజుల అధికారిక పర్యటన నిమిత్తం భారత్కు వచ్చారు. అక్టోబర్ 21న దేశానికి చేరుకున్నారు. మరుసటి రోజు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, విదేశాంగ మంత్రి డాక్టర్ ఎస్. జైశంకర్లను కలిశారు. పలు కీలక విషయాలపై చర్చలు జరిపారు. అనంతరం రెండు దేశాలు కలిసి నాలుగు అంశాలపై ప్రకటన చేశాయి. అందులో వాణిజ్యం రెట్టింపు, రక్షణ రంగ పరిశ్రమల ఏర్పాటుపై చర్చలు, ఉగ్రవాద వ్యతిరేక పోరాటం వంటివి ఉన్నాయి. వీటితో పాటు ఇరుదేశాల మధ్య విస్తృత రక్షణ బంధానికి బాటలు పడ్డాయి.
అంతరిక్ష, అణు ఇంధన రంగాల్లోనూ మరింతగా సహకరించుకోవాలని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నాయి. దీంతోపాటు వాణిజ్యాన్ని ఇప్పుడున్న దానికి రెట్టింపు చేస్తూ 2030 నాటికి 6 బిలియన్ డాలర్లకు చేర్చాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి. పోలండ్తో కలిసి రక్షణ, అంతరిక్ష, అణు ఇంధన రంగాల్లో అభివృద్ధి, తయారీకి కృషి చేయాలని నిర్ణయించామని మోదీ పేర్కొన్నారు. కీలక ఖనిజాలు, బొగ్గు రంగాల్లోనూ సహకరించుకోవాలని అంగీకరించినట్లు చెప్పారు. రష్యా- ఉక్రెయిన్తో పాటు పశ్చిమాసియాల్లో శాంతి సాధనకు జరిగే ఎటువంటి అర్థవంతమైన ప్రయత్నాలకైనా పూర్తి మద్దతిస్తామని మోదీ స్పష్టం చేశారు. భారత్, పోలండ్ దేశాలు ప్రజాస్వామ్య విలువలను నమ్ముతాయని, చట్టాలను గౌరవిస్తాయని అన్నారు. అదే సమయంలో మోదీపై టుస్క్ ప్రశంసల జల్లు కురిపించారు. ఆయన తన స్నేహితుడని చెప్పుకోవడం గర్వంగా ఉందని అన్నారు. రెండో ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో జామ్నగర్, కొల్హాపుర్ రాజ కుటుంబాలు పోలండ్కు చెందిన వేల మంది పిల్లలు, ప్రజలకు ఆశ్రయమివ్వగా, 2022లో ఉక్రెయిన్-రష్యా యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పుడు అదే తరహాలో భారతీయులను తరలించేందుకు పోలండ్ సహకరించిందని మోదీ చెప్పారు.
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