రూ.20 లంచం కేసులో 29 ఏళ్ల తర్వాత నిర్దోషిగా తీర్పు- అదే రోజు రాత్రి మృతి- పోలీసు అధికారి విషాద గాధ
సుదీర్ఘ కాలం జైలు శిక్ష అనుభవించి బయటకు వచ్చిన కానిస్టేబుల్- అదే రోజు మరణం
Published : February 6, 2026 at 9:23 PM IST
Constable Died After Jail Sentence : 20 రూపాయల లంచం మరక, 29 సంవత్సరాల జైలు శిక్ష, నిర్ధోషిగా తేలిన రోజు మరణం. ఇది ఓ మాజీ పోలీసు అధికారి భావోద్వేగపు కథ. ఆయన రూ.20 లంచం తీసుకున్నారని ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్నారు. నిర్ధోషినని నిరూపించుకోవడానికి 29 ఏళ్ల పాటు ఎంతో కష్టపడ్డారు. చివరకు ఆ మాజీ పోలీసు అధికారికి గుజరాత్ హైకోర్టులో ఊరట లభించింది. కానీ, ఈ న్యాయం ఆయన జీవితంలో చివరి అధ్యాయంగా మారుతుందని ఆయన ఊహించలేకపోయారు. తీర్పు వచ్చిన రోజే మరణించారు. ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే?
1997లో గుజరాత్ అహ్మదాబాద్లోని వేజల్పూర్ ప్రాంతంలో విధులు నిర్వహిస్తున్న ఓ పోలీసు కానిస్టేబుల్ ఒకరి వద్ద నుంచి రూ.20 లంచం తీసుకున్నట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్నారు. దీంతో అవినీతి నిరోధక శాఖ (ఏసీబీ) ఈ కేసుపై దర్యాప్తు చేపట్టింది. అయితే, విచారణ అనంతరం 2004లో అహ్మదాబాద్ జిల్లా కోర్టు, ఆ పోలీసు కానిస్టేబుల్ను దోషిగా నిర్ధారించి మూడు సంవత్సరాల జైలు శిక్ష విధించింది.
జిల్లా కోర్టు తీర్పును సవాల్ చేస్తూ పిల్!
అయితే, జిల్లా కోర్టు ఆదేశాలను సవాలు చేస్తూ ఆ పోలీసు అధికారి హైకోర్టులో అప్పీల్ దాఖలు చేశారు. దీంతో గుజరాత్ హైకోర్టు సుదీర్ఘ విచారణ జరిగింది. జస్టిస్ ఎస్.వీ. పింటో నేతృత్వంలో ఈ కేసు విచారించగా, ఆ పోలీసు కానిస్టేబుల్ లంచం తీసుకున్నట్లుగా నిరూపించడానికి తగిన ఆధారాలు లేవని తేల్చి చెప్పారు. దీంతో ఫిబ్రవరి 4వ తేదీన, జిల్లా కోర్టు తీర్పును రద్దు చేస్తూ ఆ పోలీసు అధికారిని నిర్దోషిగా ప్రకటించింది.
దీంతో ఆ పోలీసు అధికారి ఆనందానికి అవదులు లేకుండా పోయాయి. మొత్తానికి 29 సంవత్సరాల తర్వాత లంచం అనే మరక తన జీవితం నుంచి తొలగిపోయిందంటూ భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. ఆనంద సమయంలోనే "ఈ క్షణమే దేవుడు నన్ను తన వద్దకు తీసుకెళ్లుంటే బాగుండేది" అని ప్రార్థించారు. అదే రోజు రాత్రి ఇంటికి చేరుకున్న కొద్దిసేపటికే ఆయన సహజ మరణం చెందారు.