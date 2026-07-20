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CJP 'మార్చ్ టు పార్లమెంట్'- జంతర్​ మంతర్​ వద్ద ఉద్రిక్తత- పోలీసుల లాఠీఛార్జ్​

'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' ర్యాలీని అడ్డుకున్న పోలీసులు- జంతర్ మంతర్ వద్ద నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులు- పార్లమెంటుకు వెళ్లే ప్రధాన మార్గాల్లో భారీ ట్రాఫిక్

Police Blocked March To Parliament
Police Blocked March To Parliament (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 20, 2026 at 10:47 AM IST

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Police Blocked March To Parliament : నీట్ ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీ వ్యవహారంపై కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ సోమవారం దిల్లీలోని జంతర్‌మంతర్ వద్ద నిర్వహించిన 'మార్చ్ టు పార్లమెంట్' కార్యక్రమం ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. భారీ వర్షాన్ని, కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లను లెక్కచేయకుండా వేలాది మంది నిరసనకారులు జంతర్‌మంతర్‌కు చేరుకున్నారు. పార్లమెంట్ వైపు వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించగా పోలీసులు వారిని అడ్డుకోవడంతో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.

సెక్షన్-163 కింద నిషేధాజ్ఞలు అమలు
నిరసనకు ముందుగానే అనుమతి లేదని దిల్లీ పోలీసులు స్పష్టం చేశారు. పార్లమెంట్ వైపు ఎలాంటి అనధికారిక ర్యాలీలను అనుమతించబోమని హెచ్చరించారు. అయినప్పటికీ ఉదయం నుంచే నిరసనకారులు జంతర్‌మంతర్‌కు చేరుకోవడంతో పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. పార్లమెంట్‌కు వెళ్లే ప్రధాన మార్గాలను మూసివేయడంతో పాటు జంతర్‌మంతర్ ప్రాంతాన్ని అన్ని వైపుల నుంచి బారికేడ్లతో దిగ్బంధించారు. భారతీయ నాగరిక్ సురక్షా సంహిత (బీఎన్‌ఎస్‌ఎస్) సెక్షన్-163 కింద నిషేధాజ్ఞలు అమలు చేశారు. భద్రతా చర్యల్లో భాగంగా జనపథ్, పటేల్ చౌక్, రాజీవ్ చౌక్, సెంట్రల్ సెక్రటేరియట్, సేవా తీర్థ మెట్రో స్టేషన్లను తాత్కాలికంగా మూసివేశారు.

'శాంతియుత పోరాటంతోనే విజయం'
నిరసనకారులు పార్లమెంట్ భవనం వైపు కవాతు చేయడానికి ప్రయత్నించగా పోలీసులు వారిని అడ్డుకున్నారు. పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారడంతో కొంతమందిని చెదరగొట్టేందుకు లాఠీచార్జ్ చేసినట్లు సమాచారం. భారీగా భద్రతా బలగాలను మోహరించడంతో జాతీయ రాజధానిలో పలుచోట్ల ట్రాఫిక్‌కు అంతరాయం ఏర్పడింది. నిరసన చేస్తున్న కాక్రోచ్​ పార్టీ సోషల్ మీడియాలో పలు ఫొటోలు, వీడియోలు పంచుకుంటూ, భారీ వర్షం, కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఉన్నప్పటికీ ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారని పేర్కొంది. అలాగే మద్దతుదారులు శాంతియుతంగా వ్యవహరించాలని కోరింది. దాంతో సీజేపీ అధికార ప్రతినిధి సౌరవ్ దాస్, "మీరు ఎక్కడ ఉన్నా ప్రశాంతంగా ఉండండి. కొన్ని చోట్ల పోలీసులు అడ్డుకున్నా సహనం పాటించండి. శాంతియుత పోరాటంతోనే విజయం సాధించగలం" అని సంస్థ ప్రతినిధులు విజ్ఞప్తి చేశారు.

సోనమ్ వాంగ్‌చుక్ లేఖ
ఈ నిరసనల నేపథ్యంలో సామాజిక కార్యకర్త సోనమ్ వాంగ్‌చుక్ కూడా స్పందించారు. ప్రస్తుతం సఫ్దర్‌జంగ్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న ఆయన, ప్రభుత్వం విద్యా వ్యవస్థలో జరిగిన ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీలు, ఇతర లోపాలపై బాధ్యత స్వీకరించే వరకు లేదా పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాల్లో ఈ అంశాన్ని చర్చిస్తామని రాజకీయ పార్టీలు హామీ ఇచ్చే వరకు తన నిరవధిక నిరాహార దీక్ష కొనసాగుతుందని తెలిపారు. ఆసుపత్రి నుంచి విడుదల చేసిన చేతిరాత లేఖలో తనను "అక్రమ నిర్బంధంలో" ఉంచినట్లు కూడా ఆరోపించారు. మరోవైపు, పార్లమెంట్ సభ్యులు, పౌర సమాజ ప్రతినిధులు, ప్రముఖుల విజ్ఞప్తి మేరకు ఐసా కార్యకర్తలు నేహా, మనీశ్, అమీన్ తమ 23 రోజుల నిరాహార దీక్షను సోమవారం విరమించారు. వర్షాకాల సమావేశాల్లో వారి డిమాండ్లను ప్రస్తావిస్తామని హామీ ఇవ్వడంతో, నిరాహార దీక్ష నుంచి ప్రజా ఉద్యమాల ద్వారా పోరాటాన్ని కొనసాగించాలని ప్రతినిధి బృందం సూచించింది.

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POLICE AT JANTAR MANTAR
NO FOR MARCH TO PARLIAMENT
POLICE BLOCKED MARCH TO PARLIAMENT

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