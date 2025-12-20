ETV Bharat / bharat

'నా బాయ్​ఫ్రెండ్ కాల్ లిఫ్ట్ చేయట్లేదు- కాలేజీలో చోరీ జరిగింది'- పోలీసుల టోల్​ఫ్రీకి వందలాది ఫేక్ కాల్స్

దుర్వినియోగం చేస్తే చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించిన పోలీసులు- డయల్ 112 అనేది నిజమైన అత్యవసర పరిస్థితుల కోసమేనని ప్రకటన

Fake Calls To 112
Fake Calls To 112 (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 20, 2025 at 5:03 PM IST

  • 'నా బాయ్ ఫ్రెండ్ కాల్ లిఫ్ట్ చేయట్లేదు, వెళ్లి చూడండి కాస్త'
  • 'టైమ్ అవుతుంది, డెలివరీ బాయ్ ఇంకా సరుకులు తీసుకురాలేదు'
  • 'మా కాలేజీలో చోరీ జరిగింది, వచ్చి చూడండి'
  • 'ఇంటి నుంచి నేను బయటకు వెళ్లిపోతున్నా'

ఏంటివి అనుకుంటున్నారా? దేశ రాజధాని దిల్లీ పోలీస్ అత్యవసర సహాయ నంబర్ డయల్ 112కు వస్తున్న ఫోన్ కాల్స్‌లో చెబుతున్న మాటలు. కొద్ది రోజులుగా పెద్ద ఎత్తున ఫేక్ కాల్స్ నమోదవుతున్నాయి. ఆకతాయిలు కాల్ చేసి అలా చెబుతున్నారు. కాల్ అందగానే ప్రమాదం నిజమే అనుకొని పోలీసులు వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుంటున్నారు. తీరా అక్కడికి వెళ్లాక సమాచారం అబద్ధమని తేలుతోంది. ఫలితంగా ఈ ఫేక్ కాల్స్ బెడద పోలీసులకు సవాల్​గా మారింది. ఇతర రాష్ట్రాల్లోనూ ఫేక్ కాల్స్ బెడద ఉన్నా దిల్లీలో చాలా ఎక్కువ నమోదవుతున్నాయని పోలీసులు చెబుతున్నారు. దేశ రాజధానిలో ఇలాంటి పరిస్థితి రావడంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Fake Calls To 112 : పోలీస్ రికార్డుల ప్రకారం, 2025 జనవరి నుంచి నవంబర్ మధ్య డయల్ 112కు వచ్చిన వందల కాల్స్‌కు ఎలాంటి అత్యవసర పరిస్థితులతో సంబంధం లేకపోయినట్లు తేలింది. మొత్తం 657 ఫేక్ కాల్స్ వచ్చాయి. కొందరు వ్యక్తులు చిన్న చిన్న వ్యక్తిగత సమస్యలను కూడా పోలీస్ అత్యవసర సేవలకే తీసుకువస్తున్నారు. ఉదాహరణకు, డెలివరీ బాయ్ సమయానికి సరుకులు తీసుకురాలేదని ఒక వ్యక్తి డయల్ 112కు ఫోన్ చేసి ఫిర్యాదు చేశాడు. అలాగే, ఓ యువతి తన బాయ్‌ఫ్రెండ్‌కు పలుమార్లు కాల్ చేసినా ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయలేదని, ఏదైనా ప్రమాదం జరిగిందేమో చూసేయండంటూ డయల్ 112కు సమాచారం ఇచ్చింది. విచారణలో ఎలాంటి అత్యవసరం లేదని తేలింది.

మద్యం మత్తులో ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోవాలన్న కాల్స్
ఇంతకే పరిమితం కాకుండా, మద్యం మత్తులో ఉన్న సమయంలో ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లిపోవాలన్న అభ్యర్థనలతో కూడా డయల్ 112కు తరచూ కాల్స్ వస్తున్నట్లు పోలీసులు చెబుతున్నారు. కొన్నిసార్లు మద్యం మత్తులో పరస్పరం గొడవపడిన తర్వాత తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చి పోలీసులను పిలుస్తున్నారు. గతంలో కూడా ఇలా పదేపదే ఫేక్ కాల్స్ చేసిన వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. భవిష్యత్తులో కూడా డయల్ 112ను దుర్వినియోగం చేసే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరిస్తున్నారు.

కాలేజీల నుంచి కూడా తప్పుడు సమాచారం
కొన్ని సందర్భాల్లో కాలేజీల నుంచి కూడా డయల్ 112కు చోరీ లేదా హత్య జరిగిందంటూ తప్పుడు సమాచారం అందినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అయితే పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న తర్వాత ఎలాంటి సంఘటన జరగలేదని తేలింది. ఈ తరహా ఫేక్ కాల్స్ వల్ల నిజంగా అత్యవసర సహాయం అవసరమైన వారికి సేవలు ఆలస్యం అయ్యే ప్రమాదం ఉందని అధికారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

డయల్ 112 – మల్టీ మోడల్ ఇంటిగ్రేషన్ వ్యవస్థ
డయల్ 112కు సమాచారం అందగానే PRV (పోలీస్ రెస్పాన్స్ వెహికల్) వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి బయలుదేరుతుంది. ఈ వ్యవస్థ మల్టీ మోడల్ ఇంటిగ్రేషన్తో పనిచేస్తుంది. అంటే, అగ్నిప్రమాదం గురించి సమాచారం అందితే సంబంధిత కంట్రోల్ రూమ్ ద్వారా ఫైర్ డిపార్ట్‌మెంట్‌కు కూడా సమాచారం ఇస్తారు. అలాగే, రోడ్డు ప్రమాదం జరిగిందని కాల్ వస్తే వెంటనే సమీప అంబులెన్స్‌ను కూడా పంపిస్తారు. ఈ విధంగా డయల్ 112 ద్వారా సమన్వయంతో సేవలు అందుతున్నాయి.

గాజియాబాద్ కమిషనరేట్‌లో 97 వాహనాలు
డయల్ 112 కింద గాజియాబాద్ కమిషనరేట్‌లో మొత్తం 97 వాహనాలు పనిచేస్తున్నాయి. వీటిలో 58 నాలుగు చక్రాల వాహనాలు, సన్నని వీధుల్లో చేరుకునేందుకు 39 రెండు చక్రాల వాహనాలు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా డయల్ 112 సేవల కోసం 650 మంది పోలీస్ సిబ్బంది విధుల్లో ఉన్నారు. కాల్ వచ్చిన తర్వాత సంఘటన స్థలానికి చేరుకునే రిస్పాన్స్ టైమ్‌లో గాజియాబాద్ జిల్లాకు రాష్ట్రస్థాయిలో పలు మార్లు మొదటి స్థానం కూడా లభించింది.

ప్రజలకు పోలీసుల విజ్ఞప్తి
డయల్ 112 అనేది నిజమైన అత్యవసర పరిస్థితుల కోసమేనని పోలీసులు మరోసారి గుర్తు చేస్తున్నారు. వ్యక్తిగత సమస్యలు లేదా తప్పుడు సమాచారంతో ఈ సేవను దుర్వినియోగం చేయొద్దని, అలా చేస్తే చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరిస్తున్నారు. నిజంగా సహాయం అవసరమైన వారికి వెంటనే సేవలు అందాలంటే ప్రజల సహకారం చాలా అవసరమని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

