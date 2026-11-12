విధుల్లో ఉండగా అదృశ్యమైన పోలీస్ అధికారులు- బుల్లెట్ గాయాలతో మృతదేహాలు లభ్యం
JK Soldiers Found Dead : పెట్రోలింగ్ విధుల్లో పాల్గొన్న ఇద్దరు అధికారులు తొలత అదృశ్యమయ్యారు. అనంతరం బుల్లెట్ గాయాలతో మృతదేహాలు లభించాయి.
Published : November 12, 2026 at 12:23 PM IST
జమ్మూకశ్మీర్ కిశ్త్వాడ్ జిల్లాలో విధి నిర్వహణలో ఉండగా అదృశ్యమైన ఇద్దరు పోలీసు అధికారులు కథ చివరకు విషాదాంతమైంది. మారుమూల అటవీ ప్రాంతంలో ఇద్దరి మృతదేహాలను భద్రతా బలగాలు గుర్తించాయి. వారి శరీరంపై బుల్లెట్ గాయాలు ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. మృతులను రష్పాల్ కుమార్, బబీ చంద్గా గుర్తించారు. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, రష్పాల్ కుమార్, బబీ చంద్లు బుధవారం ఉదయం భద్రతా బలగాలతో కలిసి దచ్చన్- మార్వా ప్రాంతంలో పెట్రోలింగ్ విధుల్లో పాల్గొన్నారు. అనంతరం ధెర్నా పోస్టు వైపు వెళ్తుండగా వారు అదృశ్యమయ్యారు. తొలుత వారి ఫోన్లు ఫోన్లు రింగ్ అయినా, తర్వాత స్విచ్ ఆఫ్ అయ్యాయి. దీంతో అప్రమత్తమైన పోలీసులు, భద్రతా బలగాలు ఆ ప్రాంతంలో సెర్చ్ ఆపరేషన్ చేపట్టాయి. ఈ క్రమంలోనే ఇవాళ అటవీ ప్రాంతంలో భద్రతా బలగాలు వారి మృతదేహాలను గుర్తించాయి. ముష్కరులు, ఇద్దరు SPOలను కాల్చిచంపి ఉంటారని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. గత నెలలో కూడా కిశ్త్వాడ్ జిల్లాలో బషీర్ అహ్మద్ అనే SPO తన నివాసం సమీపంలోనే అనుమానాస్పత స్థితిలో మృతిచెందారు.