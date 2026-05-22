'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' మద్దతుదారులకు కర్ణాటక పోలీసుల హెచ్చరిక
శాంతియుత మానవహారం కార్యక్రమంలో పాల్గొనవద్దు- అందుకు సంబంధించిన సోషల్ మీడియా సందేశాలను వ్యాప్తి చేయవద్దు- కర్ణాటక పోలీసులు హెచ్చరిక
Published : May 22, 2026 at 9:02 PM IST
Karnataka Cockroach Party Controversy : కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ మద్దతుదారులకు కర్ణాటక పోలీసులు హెచ్చరిక జారీచేశారు. మే 24న కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ కర్ణాటక తలపెట్టినట్లుగా వస్తున్న శాంతియుత మానవహారం కార్యక్రమంలో పాల్గొనవద్దని చెప్పారు. ఇంకా దానికి సంబంధించిన సోషల్ మీడియా సందేశాలను వ్యాప్తి చేయవద్దని బెంగళూరు పోలీసులు శుక్రవారం ప్రజలను హెచ్చరించారు. అలాంటి కార్యక్రమానికి ఎలాంటి అనుమతి మంజూరు కాలేదని స్పష్టం చేశారు.
"'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ, కర్ణాటక' అనే శీర్షికతో సోషల్ మీడియాలో ఒక పోస్ట్ ప్రచారం అవుతున్నట్లు మా దృష్టికి వచ్చింది. మే 24న టౌన్ హాల్ ముందు శాంతియుత మానవహారం ఏర్పాటు చేసేందుకు పెద్ద సంఖ్యలో గుమిగూడాలని అందులో ఆహ్వానం ఉంది. ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడానికి అనుమతి కోరుతూ ఏ వ్యక్తి, సంస్థ లేదా రాజకీయ పార్టీ ఎటువంటి దరఖాస్తును సమర్పించలేదు. అలాగే వేదికను ఉపయోగించుకోవడానికి పోలీసులు, జీబీఎ అధికారులు ఎటువంటి అనుమతి ఇవ్వలేదు. కర్ణాటక హైకోర్టు 2022 ఆగస్టు 1 నాటి ఉత్తర్వుల మేరకు ఫ్రీడమ్ పార్క్ మినహా ఇతర ప్రదేశాల్లో నిరసనలు, ధర్నాలు, ర్యాలీలకు అనుమతి లేదు. ఈ ఉత్తర్వులను ఉల్లంఘించి టౌన్ హాల్ ముందు గుమిగూడటం కోర్టు ఆదేశాలను ఉల్లంఘించినట్లే అవుతుంది. ఇంకా ఫేస్బుక్, వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ఎక్స్ వంటి వేదికల ద్వారా ఈ వైరల్ సందేశాన్ని ఫార్వార్డ్ లేదా షేర్ చేయవద్దని, అలాగే టౌన్ హాల్ సమీపంలో గుమికూడవద్దు."
- బెంగళూరు పోలీసులు
మే 24వ తేదీన ఉదయం 11 గంటలకు బెంగళూరులోని టౌన్ హాల్ వద్ద శాంతియుత మానవహారంలో పాల్గొని కాక్రోచ్ల బలాన్ని కేవలం ఆన్లైన్లోనే కాకుండా వీధుల్లో కూడా ప్రదర్శించాలని మద్దతుదారులకు పిలుపునిచ్చింది. స్వార్థపూరిత ప్రభుత్వాలకు సందేశం పంపేందుకు తమ బలాన్ని ప్రదర్శించడానికి ముందుకు రావాలని కోరింది.
కాగా, కొద్దిరోజుల క్రితం ప్రారంభమైన ఈ వ్యవహారం ఇప్పుడు సామాజిక మాధ్యమాల్లో పెను సంచలనంగా మారింది. కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ 5 రోజుల్లోనే ఇన్స్టాగ్రామ్లో 15 మిలియన్ ఫాలోవర్ల మార్కును దాటేసి సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. 13.3 మిలియన్ ఫాలోవర్లతో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాను ఇది అధిగమించింది. ఇన్స్టాగ్రామ్లో బీజేపీకి 8.8 మిలియన్ ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్లో కాక్రోచ్ జనతా పార్టీకి గట్టి షాక్ తగిలింది. ఆ పార్టీకి చెందిన అధికార ఎక్స్ ఖాతాను భారత్లో నిలిపివేశారు.