గురుగ్రామ్ హిట్ అండ్ రన్ కేసులో నిందితుడు అరెస్ట్
గురుగ్రామ్ గోల్ఫ్ కోర్స్ రోడ్లో ఆదివారం ఘటన- బైక్పై వెళ్తున్న సియాను ఢీకొట్టిన కేసులో కల్యాణ్ బైస్లా అరెస్టు
బైక్ రైడర్ను ఢీకొన్న కారు (Screengrab@Gurugram Police)
Published : September 15, 2026 at 12:29 PM IST
Gurugram Hit And Run Accused Arrested : హరియాణాలోని గురుగ్రామ్ హిట్ అండ్ రన్ కేసులో పోలీసులు చర్యలు చేపట్టారు. బైక్పై వెళ్తున్న సియాను కారుతో ఢీకొట్టినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న కల్యాణ్ బైస్లాను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. రాజస్థాన్లోని దౌసాలో అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు గురుగ్రామ్ పోలీసులు వెల్లడించారు. నిందితుడిని త్వరలో గురుగ్రామ్కు తీసుకురానున్నారు. నిందితుడిపై హత్యాయత్నం కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై బాధితురాలు సియా తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. మద్యం సేవించి ఉద్దేశపూర్వకంగా తనను వెంబడించారని తెలిపింది.