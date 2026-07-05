'స్నాప్చాట్' లవ్ కోసం భారత్లోకి- PoK యువకుడి కథలో ట్విస్టులు- చివరకు ఏమైందంటే?
స్నాప్చాట్లో పరిచయమైన యువతిని కలిసేందుకు భారత్లోకి పీఓకే యువకుడు- ఉరీ సెక్టార్లో నియంత్రణ రేఖ దాటుతుండగా అదుపులోకి తీసుకున్న భారత సైన్యం- ప్రియురాలిని పెళ్లి చేసుకోవడంతోపాటు పూర్వీకుల ఆస్తిని తిరిగి పొందాలని ప్రణాళిక
Published : July 5, 2026 at 1:29 PM IST
PoK Youth Crossed LOC : ప్రేమించిన యువతిని కలవాలనే కోరిక, తన పూర్వీకుల భూమిని తిరిగి పొందాలనే ఆశ, పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్కు చెందిన ఓ యువకుడిని సరిహద్దు దాటేలా చేశాయి. తాను ప్రేమించిన యువతి కోసం నియంత్రణ రేఖ దాటి భారత భూభాగంలోకి ప్రవేశించిన 22 ఏళ్ల జీషాన్ మీర్ను భారత సైన్యం అదుపులోకి తీసుకుంది. అతడిని విచారించిన భద్రతా సంస్థలు ఈ ఘటన వెనుక ఎలాంటి ఉగ్రవాద కోణం లేదని నిర్ధరించాయి. అనంతరం చట్టపరమైన ప్రక్రియను పూర్తి చేసి శనివారం పాకిస్థాన్ అధికారులకు అప్పగించాయి.
పాక్ ఆక్రమిత జమ్మూకశ్మీర్కు చెందిన జీషాన్ మీర్, మే 31న బారాముల్లా జిల్లాలోని ఉరీ సెక్టార్ వద్ద నియంత్రణ రేఖ దాటి భారత్లోకి ప్రవేశించేందుకు ప్రయత్నించాడు. ఈ క్రమంలో సిలికోట్ ప్రాంతంలో భారత సైన్యం అతడిని గుర్తించి అదుపులోకి తీసుకుంది. సరిహద్దు దాటి రావడానికి గల కారణాలపై అధికారులు అతడిని విచారించారు. ఆ విచారణలో ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. అధికారుల వివరాల ప్రకారం, జీషాన్ మీర్ కుటుంబం ఆర్థిక సమస్యలతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటోంది. కుటుంబ బాధ్యతలను తీసుకోవాలని, సంపాదించాలని అతడిపై ఒత్తిడి పెరిగింది. ఇదే సమయంలో జమ్మూకశ్మీర్లోని బారాముల్లా జిల్లా తుల్వారీ గ్రామానికి చెందిన ఇరమ్ బానోతో జీషాన్కు సోషల్ మీడియా వేదిక స్నాప్చాట్లో పరిచయం ఏర్పడింది.
చట్ట ప్రకారం విధించే శిక్షను!
మొదట స్నేహంగా ప్రారంభమైన వీరి పరిచయం క్రమంగా ప్రేమగా మారింది. ఇద్దరూ తరచూ మాట్లాడుకునేవారు. తన కుటుంబ సమస్యలు, ఆర్థిక ఇబ్బందుల గురించి జీషాన్ ఆమెతో పంచుకున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే జీషాన్ పూర్వీకులకు సంబంధించిన మరో ఆసక్తికర విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. జీషాన్ కుటుంబ పూర్వీకులు గతంలో ఇరమ్ బానో నివసిస్తున్న తుల్వారీ గ్రామానికి చెందినవారని తెలిసింది. దశాబ్దాల క్రితం అతడి కుటుంబం పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్కు వలస వెళ్లినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. దీంతో ప్రియురాలిని కలవడంతోపాటు తన పూర్వీకుల భూమిపై హక్కు సాధించాలని జీషాన్ భావించాడు. ఈ క్రమంలో జీషాన్, ఇరమ్ కలిసి ఓ ప్రణాళిక రూపొందించుకున్నట్లు అధికారుల విచారణలో వెల్లడైంది. జీషాన్ నియంత్రణ రేఖ దాటి భారత్లోకి ప్రవేశించి నేరుగా భారత సైన్యానికి లొంగిపోవాలని భావించాడు. అక్రమంగా దేశంలోకి ప్రవేశించినందుకు చట్ట ప్రకారం విధించే శిక్షను అనుభవించాలని అనుకున్నాడు.
విడుదలైన అనంతరం తన పూర్వీకుల ఆస్తిపై చట్టపరంగా హక్కు సాధించి ఇరమ్ను వివాహం చేసుకుని భారత్లోనే స్థిరపడాలనేది వారి ప్రణాళికగా అధికారులు తెలిపారు. అనుకున్నట్లుగానే జీషాన్ మే 31న నియంత్రణ రేఖ దాటేందుకు ప్రయత్నించాడు. అయితే భారత సైన్యం అతడిని గుర్తించి అదుపులోకి తీసుకుంది. జీషాన్ చెప్పిన విషయాల్లో నిజానిజాలను నిర్ధరించేందుకు భద్రతా సంస్థలు సమగ్రంగా విచారణ చేపట్టాయి. అతడు చెప్పిన వివరాలను ధ్రువీకరించేందుకు ఇరమ్ బానోను కూడా అధికారులు విచారించారు. జీషాన్తో తనకు సోషల్ మీడియా ద్వారా పరిచయం ఏర్పడిందని, ఆ తర్వాత ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ చిగురించిందని ఆమె చెప్పినట్లు సమాచారం.
జీషాన్ను భారత్లోనే ఉండేందుకు అనుమతించాలని ఇరమ్ అధికారులను కోరినట్లు తెలిసింది. జీషాన్ కుటుంబానికి, తమ కుటుంబానికి గతంలో సంబంధాలు ఉన్నాయని కూడా ఆమె కుటుంబ సభ్యులు అధికారులకు వివరించినట్లు సమాచారం. అయితే సరిహద్దు దాటి భారత్లోకి ప్రవేశించిన వ్యవహారం కావడంతో భద్రతా సంస్థలు అన్ని కోణాల్లో విచారణ జరిపాయి. జీషాన్ను ఎవరైనా భారత్లోకి పంపించారా? ఈ ఘటన వెనుక ఉగ్రవాద సంస్థలు లేదా ఇతర శక్తుల ప్రమేయం ఉందా? అనే అంశాలను పరిశీలించాయి. చివరకు అతడు ప్రేమించిన యువతిని కలవడంతోపాటు పూర్వీకుల ఆస్తిని తిరిగి పొందాలనే ఉద్దేశంతోనే భారత్లోకి వచ్చినట్లు అధికారులు నిర్ధరించారు.
పాకిస్థాన్కు అప్పగింత
జీషాన్పై విదేశీయుల చట్టం సహా పలు నిబంధనల కింద కేసు నమోదు చేశారు. అయితే అతడు భారత్లోకి రావడం వెనుక ఉన్న కారణాలను వివరిస్తూ పోలీసులు కోర్టుకు నివేదిక సమర్పించారు. ఈ నివేదికను పరిశీలించిన ఉరీ కోర్టు కేసును ముగించినట్లు సమాచారం. అనంతరం జీషాన్ను తిరిగి పాకిస్థాన్కు పంపేందుకు అవసరమైన చట్టపరమైన ప్రక్రియను అధికారులు పూర్తి చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో జులై 4న మధ్యాహ్నం 12.24 గంటలకు జీషాన్ మీర్ను పాకిస్థాన్కు అప్పగించినట్లు భారత సైన్యానికి చెందిన చినార్ కార్ప్స్ వెల్లడించింది. ఉరీలోని కమాన్ అమన్ సేతు వద్ద పాకిస్థాన్ సైనిక అధికారులకు అతడిని అధికారికంగా అప్పగించినట్లు తెలిపింది.
Repatriation of POJK Resident in Uri Sector— Chinar Corps🍁 - Indian Army (@ChinarcorpsIA) July 4, 2026
A POJK resident, Zeeshan Mir S/O Lal Mir, who was apprehended while crossing the Line of Control in Uri Sector on 31 May 26, was repatriated on 04 July 2026 at 1224 hrs (IST). Individual was formally handed over to Pak Army officials… pic.twitter.com/OLe3EQXaJG
జీషాన్ను పాకిస్థాన్కు పంపించే ముందు ఇరమ్ కుటుంబ సభ్యులు అతడిని కొద్దిసేపు కలిసినట్లు సమాచారం. జీషాన్ భారత్లో ఉన్న సమయంలో అతడికి అవసరమైన దుస్తులు, ఇతర వస్తువులను ఇరమ్ కుటుంబ సభ్యులు అందించినట్లు తెలిసింది. చివరిసారిగా కలిసిన సమయంలో బాధపడవద్దని, ఏడవవద్దని జీషాన్ చెప్పినట్లు ఇరమ్ కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. భారత్లో ఉన్న సమయంలో జీషాన్ మీర్ను గౌరవంగా, మానవతా దృక్పథంతో చూసుకున్నట్లు చినార్ కార్ప్స్ పేర్కొంది. అతడికి అవసరమైన సంరక్షణ అందించినట్లు తెలిపింది. భారత సైన్యం మానవతా విలువలు, వృత్తిపరమైన నిబద్ధతకు ఆ చర్య నిదర్శనమని పేర్కొంది. సోషల్ మీడియాలో మొదలైన పరిచయం ప్రేమగా మారడం, ప్రియురాలిని కలిసేందుకు యువకుడు నియంత్రణ రేఖ దాటడం, ఆ తర్వాత సైన్యానికి చిక్కడం, విచారణలో ఎలాంటి ఉగ్రవాద కోణం లేదని తేలడం, చివరకు తిరిగి పాకిస్థాన్కు చేరుకోవడంతో ఆ ఘటన ముగిసింది.
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