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స్కూల్ రికార్డుల ఆధారంగా వయసును నిర్ధారించలేం : పోక్సో కేసులో హైకోర్టు సంచలన తీర్పు

పోక్సో కేసులో సంచలన తీర్పునిచ్చిన ఛత్తీస్‌గఢ్ హైకోర్టు - పాఠశాల రికార్డుల ఆధారంగా బాధితురాలి ఏజ్‌ను నిర్ధారించలేమన్న కోర్టు- నిందితుడిని నిర్దోషిగా ప్రకటన

Chhattisgarh HC on Pocso Case
ఛత్తీస్​గఢ్​ హైకోర్టు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 1, 2026 at 10:44 AM IST

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Chhattisgarh HC on Pocso Case : పోక్సో కేసులో బాధితురాలి వయసు విషయంలో ఛత్తీస్‌గఢ్ హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. పాఠశాల రికార్డుల ఆధారంగా బాధితురాలి వయసును నిర్ధారించలేమని స్పష్టం చేసింది. ఈ క్రమంలో నిందితుడికి ట్రయల్ కోర్టు విధించిన శిక్షను రద్దు చేసింది. అలాగే తక్షణమే అతడ్ని నిర్దోషిగా విడుదల చేయాలని ఆదేశించింది. ఛత్తీస్‌గఢ్ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రమేష్ సిన్హా, జస్టిస్ రవీంద్ర కుమార్ అగర్వాల్‌లతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ మేరకు తీర్పునిచ్చింది.

అసలేం జరిగిందంటే?
ఓ వ్యక్తి మైనర్‌ను తనతో తీసుకువెళ్లి లైంగిక దాడి చేశాడని ప్రాసిక్యూషన్ ఆరోపించింది. ఈ క్రమంలో ట్రయల్ కోర్టు నిందితుడిని భారత శిక్షా స్మృతి (ఐపీసీ)లోని సెక్షన్లు 363, 366, పోక్సో చట్టంలోని సెక్షన్-6 కింద దోషిగా నిర్ధారించి, శిక్ష విధించింది. అప్పీలు విచారణ సందర్భంగా లైంగిక దాడి జరిగిన సమయంలో బాధితురాలు వయసు 18 ఏళ్ల కంటే తక్కువా? కాదా? అనే విషయాన్ని హైకోర్టు మొదట పరిశీలించింది. ఈ క్రమంలో బాధితురాలి వయసును నిరూపించడానికి ప్రాసిక్యూషన్ పాఠశాల ప్రవేశ రికార్డులలో నమోదు చేసిన పుట్టిన తేది, ఎనిమిదో తరగతి మార్క్‌షీట్‌లో ఎంటర్ చేసిన డేట్‌పై ఆధారపడింది. అయితే క్రాస్-ఎగ్జామినేషన్ సమయంలో స్కూల్ సహాయ ఉపాధ్యాయుడు తాను ఆ నిర్దిష్ట పుట్టిన తేదీని బాధితురాలి మార్క్ షీట్‌లో నమోదు చేయలేదని చెప్పారు. పాఠశాల రికార్డుల్లో ఆ తేదీని ఏ పత్రం, రుజువు ఆధారంగా నమోదు చేశారో తనకు తెలియదని అంగీకరించారు.

సుప్రీంకోర్టు తీర్పులను ఉదహరించిన హైకోర్టు
బాధితురాలి తల్లిదండ్రులకు ఆమె అసలు పుట్టిన తేదీ తెలియదని కూడా కోర్టు గుర్తించింది. బాధితురాలి వయసు సుమారు 14 సంవత్సరాలు అని మాత్రమే విచారణ సమయంలో ఆమె తల్లిదండ్రులు కోర్టుకు చెప్పగలిగారు. పాఠశాల రికార్డుల్లో నమోదు చేసిన బాధితురాలి పుట్టిన తేదీని రుజువు చేయడానికి ప్రాసిక్యూషన్ జనన ధ్రువీకరణ పత్రం లేదా మరే ఇతర ప్రాథమిక, విశ్వసనీయ పత్రాన్ని కోర్టుకు సమర్పించడంలో విఫలమైంది. ఈ క్రమంలో ఛత్తీస్‌గఢ్ హైకోర్టు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ సందర్భంగా వివిధ సుప్రీంకోర్టు తీర్పులను ఉటంకించింది. ఒక పత్రాన్ని సాక్ష్యంగా స్వీకరించినంత మాత్రాన అందులో నమోదు చేసిన ప్రతిదీ వాస్తమేనని అర్థం కాదని వ్యాఖ్యానించింది.

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