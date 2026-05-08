జైలులో తాళం చెవి మింగేసిన నిందితుడు- బయటికి రప్పించేందుకు 10కిలోల అరటిపండ్లు తినిపించిన పోలీసులు- చివరికి ఏమైందంటే?

Pocso Accused Swallowed Key
Published : May 8, 2026 at 1:25 PM IST

Pocso Accused Swallowed Key : జైలులో ఉన్న ఖైదీలు, అక్కడి నుంచి తప్పించుకునేందుకు రకరకాల ప్లాన్​లు వేయడం మనం సినిమాల్లో చూస్తూ ఉంటాం. కొందరు పోలీసుల కళ్లుగప్పి తప్పించుకుంటే, మరికొందరు ఇట్టే దొరికిపోతూ ఉంటారు. మరికొందరు అవమానం భరించలేక బలవన్మరణానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. అలాంటి ఘటనే ఒకటి తాజా బెంగళూరులో జరిగింది. పోలీసు స్టేషన్​లో ఓ నిందితుడు తాళం చెవి మింగి బలవన్మరణానికి పాల్పడే ప్రయత్నం చేశాడు. దానిని అడ్డుకున్న పోలీసులు, కడుపులోని తాళం చెవిని బయటకు తీసేందుకు, కేవలం 3 రోజుల్లో 10 కిలోల అరటిపండ్లు తినిపించారు. చివరికి ఏమైందంటే?

బెంగళూరులోని మాదనాయకనహళ్లి పోలీసు స్టేషన్​ పరిధిలో ఈ వింత ఘటన జరిగింది. తమ కుమార్తెను కార్తీక్ అలియాస్​ రాము (24 ఏళ్లు) అనే వ్యక్తి అపహరించుకొని పోయాడని, బాధితురాలి కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీనిపై దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు, బాలిక అపహరణకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని సేకరించి, నిందితుడిపై పోక్సో (POCSO) కేసు నమోదు చేశారు. అనంతరం అతనిని అదుపులోకి తీసుకొని పోలీసు స్టేషన్​కు తరలించి విచారణ చేపట్టారు. అయితే విచారణ జరుగుతుండగానే నిందితుడు పోలీసు స్టేషన్​లో ఉన్న తాళంచెవిని అమాంతం మింగేసి, బలవన్మరణానికి ప్రయత్నించాడు.

దీంతో ఒక్కసారిగా షాక్ తిన్న పోలీసులు, అతడిని వెంటనే సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. వైద్యులు అతనికి మూడు రోజుల పాటు చికిత్స అందించారు. అంతేకాదు వైద్యుల సూచన మేరకు ఈ మూడు రోజుల్లో నిందితుడికి ఏకంగా 10 కిలోల అరటిపండ్లను తినిపించారు. చివరికి ఈ చిట్కా బాగా పనిచేసింది. నిందితుడు విరేచనం చేసుకున్న తర్వాత ఆ తాళంచెవి బయటకు వచ్చింది. దీంతో కాస్త ఊపిరి పీల్చుకున్న పోలీసులు, నిందితుడిని మళ్లీ పోలీసు స్టేషన్​కు తరలించారు. నిందితుడిపై పోక్సో కేసుతో పాటు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను భయభ్రాంతులకు గురిచేసినందుకు అదనపు కేసులు నమోదు చేశారు. ప్రస్తుతం అతనిని కోర్డు ఆదేశాల మేరకు జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి తరలించినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.

మొబైల్ ఫోన్​ మింగేసిన ఖైదీ
సరిగ్గా ఏడాది క్రితం కర్ణాటకలోని శివమొగ్గ సెంట్రల్ జైలులో ఇలాంటి ఘటనే ఒకటి జరిగింది. ఓ ఖైదీ అమాంతం మొబైల్​ ఫోన్​ను మింగేశాడు. దీనితో వైద్యులు ఆపరేషన్ చేసి దాన్ని బయటకు తీయాల్సి వచ్చింది. ఇంతకీ అసలు ఏం జరిగిందంటే?

పరశురామ్ అనే ఖైదీ గత కొన్నాళ్లుగా శివమొగ్గ సెంట్రల్ జైలులో శిక్ష అనుభవిస్తున్నాడు. అతనికి కడుపు నొప్పి రావడంతో, చికిత్స కోసం జైలు వైద్యుడి దగ్గరికి పోలీసులు తీసుకెళ్లారు. పరశురామ్​ను పరిశీలించిన వైద్యుడు, శివమొగ్గలోని మెగాన్‌ ఆస్పత్రికి తరలించమని జైలు అధికారులకు సూచించారు. దీనితో అతనిని పోలీసులు మెగాన్ ఆస్పత్రికి తరలించగా, అక్కడి వైద్యులు ఎక్స్ రే తీశారు. ఎక్స్​రే చూసి అతని కడుపులో ఏదో ఉందని వైద్యులు గుర్తించారు. వైద్యులు పరశురామ్​ను ప్రశ్నించగా, తన కడుపులో రాయి ఉందని సమాధానం చెప్పాడు. అయితే, మెగాన్ ఆస్పత్రిలో ఎండోస్కోపీ సౌకర్యం లేకపోవడం వల్ల, అతనిని ఏప్రిల్ 1న బెంగళూరులోని సెంట్రల్ జైలు వైద్యుడి వద్దకు పోలీసు అధికారులు తీసుకెళ్లారు. బెంగళూరు సైంట్రల్ జైలు సీనియర్ చీఫ్ మెడికల్ ఆఫీసర్ పరశురామ్​కు చికిత్స అందించినా ఫలితం లేకపోయింది. దీనితో ఆయన పరశురామ్​ను విక్టోరియా ఆస్పత్రికి తరలించమని సిఫార్సు చేశారు. విక్టోరియా ఆస్పత్రి వైద్యులు పరశురామ్​కు శస్త్ర చికిత్స నిర్వహించారు. అయితే ఆపరేషన్ చేస్తుండగా, ఆశ్చర్యకరంగా అతని కడుపులో మొబైల్ ఫోన్ ఉండడం చూసి వాళ్లు అవాక్కైయ్యారు. చివరికి అతని కడుపులోంచి మొబైల్​ ఫోన్​ను వెలికితీశారు. తర్వాత అతను క్రమంగా కోలుకున్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు.

