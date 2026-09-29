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పంజాబ్​ నేషనల్​ బ్యాంకు కేసు- నీరవ్ మోదీ సహచరుడు అరెస్టు- జ్యుడీషియల్ కస్టడీ విధింపు

నీరవ్ మోదీ కేసులో కీలక ముందడుగు- 2025 నవంబరులో ప్రత్యేక కోర్టు జారీ చేసిన నాన్-బెయిలబుల్ వారెంట్ ఆధారంగా నీరవ్ మోదీ అనుచరుడు సందీప్ మిస్త్రీ అరెస్టు

PNB Scam Case Update
వ్యాపారవేత్త నీరవ్ మోదీ (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 29, 2026 at 4:47 PM IST

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NIRAV AIDE ARREST : బ్యాంకులను భారీ ఎత్తున మోసగించి దేశం విడిచి పారిపోయిన వజ్రాల వ్యాపారి నీరవ్ మోదీ కేసులో కీలక పరిణామం జరిగింది. ఆయన సహచరుడు సందీప్ మిస్త్రీని మంగళవారం సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (సీబీఐ) అరెస్టు చేసింది. పరారీలో ఉన్న మిస్త్రీని యూఏఈ నుంచి సీబీఐ అధికారులు రప్పించారు. యూఏఈ నుంచి అప్పగింత ప్రక్రియ పూర్తయిన ముంబైలో అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అనంతరం ముంబయిలోని ప్రత్యేక సీబీఐ కోర్టు ఎదుట హాజరుపర్చగా, న్యాయమూర్తి అక్టోబర్ 6 వరకు ఆయనకు జ్యుడీషియల్ కస్టడీ విధించారు.

గతంలో నవంబర్ 2025లో ప్రత్యేక కోర్టు జారీ చేసిన నాన్-బెయిలబుల్ వారెంట్ ఆధారంగానే ఈ అరెస్ట్ ప్రక్రియను పూర్తి చేసినట్లు సీబీఐ అధికారులు వెల్లడించారు. నీరవ్ మోదీకి చెందిన హాంకాంగ్ ఆధారిత సంస్థ 'ఫ్యాన్సీ క్రియేషన్స్ లిమిటెడ్'కు మిస్త్రీ డైరెక్టర్‌గా పనిచేశారు. ఈ కేసులో నీరవ్​ మోదీ, ఇతర నిందితులతో మిస్త్రీకి సంబంధం ఉందని సీబీఐ అభియోగాలు మోపింది. నీరవ్ మోదీ, ఇతర నిందితులతో కలిసి మిస్త్రీ ఒక కుట్ర పన్నారని సీబీఐ ఆరోపిస్తోంది. ఈ కుట్ర కారణంగానే పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంకుకు దాదాపు రూ. 6,498.20 కోట్ల భారీ నష్టం వాటిల్లిందని దర్యాప్తు సంస్థ స్పష్టం చేసింది.

ఈ కుంభకోణానికి సంబంధించి కేసు నమోదైన వెంటనే నిందితులు సాక్ష్యాలను మాయం చేసేందుకు ప్రణాళికలు రచించారని సీబీఐ ఆరోపిస్తోంది. దుబాయ్‌లో నీరవ్ మోదీకి చెందిన వివిధ కంపెనీల్లో డమ్మీ డైరెక్టర్లుగా, ఉద్యోగులుగా పనిచేస్తున్న వారిని మిస్త్రీ బెదిరించినట్లు సీబీఐ దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. నీరవ్ మోదీ సోదరుడు నేహాల్ మోదీతో పాటు మరో నిందితుడు కలిసి ఆ ఉద్యోగులను దేశం విడిచి వెళ్లిపోవాలని ఒత్తిడి తెచ్చినట్లు తేలింది. అరెస్టు నెపంతో ఆ ఉద్యోగులను ఈజిప్ట్‌లోని కైరోకు బలవంతంగా తరలించినట్లు దర్యాప్తు సంస్థ పేర్కొంది. కేసు దర్యాప్తునకు కీలకమైన ఆధారాలను తుడిచిపెట్టే ఉద్దేశంతో ఆ ఉద్యోగుల సెల్‌ఫోన్లను పూర్తిగా ధ్వంసం చేశారని సీబీఐ తన అభియోగపత్రంలో పేర్కొంది.

2018 నుంచి మనీ లాండరింగ్ ఆరోపణలపై నీరవ్ మోదీ, అతని మామ మెహుల్ చోక్సీ ఇతరులపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) దర్యాప్తు చేస్తోంది. మరోవైపు, సీబీఐ కూడా విచారణ జరుపుతోంది. ముంబయిలోని బ్రాడీ హౌస్ పీఎన్​బీ శాఖలో నకిలీ 'లెటర్స్ ఆఫ్ అండర్‌టేకింగ్' జారీ చేయడం ద్వారా బ్యాంక్ అధికారులతో కుమ్మక్కై 2 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా (రూ. 13,000 కోట్లకు పైగా) బ్యాంక్ మోసానికి పాల్పడ్డారని వీరిపై ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

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NIRAV AIDE ARREST SANDEEP MISTRY

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