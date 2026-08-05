క్షమాపణ చెప్పకపోతే జుకర్బర్గ్ రక్షణను ఉపసంహరిస్తాం- మెటాకు 3 రోజుల అల్టిమేటం : పార్లమెంటరీ కమిటీ
జులై 23నాటి మోదీ వీడియోను ఫేస్బుక్ నుంచి తాత్కాలికంగా తొలగించిన మెటా- ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన పార్లమెంటరీ స్థాయీసంఘం- బాధ్యులపై కఠినచర్యలు తీసుకోవాలని అల్టిమేటం జారీ
Published : August 5, 2026 at 1:09 PM IST
Parliamentary Panel On Meta Apology : జులై 23నాటి ప్రధాని మోదీ వీడియోను ఫేస్బుక్ నుంచి తాత్కాలికంగా తొలగించడం ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. సమాచార, ప్రసార సాంకేతిక పార్లమెంటరీ స్థాయీసంఘం 'మెటా'పై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఈ వ్యవహారంలో మెటా సీఈఓ జుకర్బర్గ్ క్షమాపణ చెప్పాలని, బాధ్యులపై కఠినచర్యలు తీసుకోవాలని 3రోజుల అల్టిమేటం జారీచేసింది. లేకుంటే భారత్లో పొందుతున్న 'సేఫ్ హార్బర్' రక్షణను రద్దుచేస్తామని హెచ్చరించింది.
బీజేపీ ఎంపీ నిషికాంత్ దూబే అధ్యక్షతన సమావేశమైన స్థాయీ సంఘం ప్రధాని మోదీ పోస్ట్ చేసిన వీడియోను తొలగించడం ప్రజాస్వామ్యంపై జరిగిన దాడిగా పేర్కొంది. 140కోట్ల మంది భారతీయుల గొంతుకైన ప్రధాని వీడియోను బ్లాక్ చేయడం సాధారణ అంశం కాదని స్పష్టం చేసింది. కేవలం మెటా మాత్రమే కాకుండా గూగుల్, యూట్యూబ్, ఎక్స్, వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్, స్నాప్చాట్ తదితర సామాజికమాధ్యమాలన్నీ భారత చట్టాలకు లోబడి కార్యకలాపాలు సాగించాలని స్థాయీ సంఘం స్పష్టం చేసింది. ముఖ్యంగా చిన్నారులపై లైంగిక వేధింపుల మెటీరియల్, మహిళలపై జరుగుతున్న నేరాలకు సంబంధించిన కంటెంట్పై కఠినంగా వ్యవహరించాలని మెటాను ఆదేశించింది.