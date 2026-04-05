లోక్సభ, అసెంబ్లీ సీట్ల పెంపునకు ప్రధాని యత్నం, ప్రజల దృష్టి మరల్చే ఆయుధమే : కాంగ్రెస్
తీవ్రమైన ఆర్థిక, విదేశాంగ విధానపరమైన సంక్షోభంలో భారత్- దీని నుంచి ప్రజల దృష్టిని మరల్చేందుకే సీట్ల పెంపు తెరపైకి- తప్పుదోవ పట్టించడంలో మోదీ అనుభవాన్ని గడించారు : కాంగ్రెస్
Congress on Lok Sabha Seats Increase (ANI)
Published : April 5, 2026 at 12:50 PM IST
Congress on Lok Sabha Seats Increase : లోక్సభ, అసెంబ్లీ స్థానాలను పెంచాలనే ప్రతిపాదనను 'ప్రజల దృష్టి మరల్చే ఆయుధం'గా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రయోగిస్తున్నారని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆరోపించింది. భారీ విస్తీర్ణం, అధిక జనాభా కలిగిన రాష్ట్రాలకు అదనపు ప్రయోజనాన్ని కలిగించేందుకే ఈ బలవంతపు చర్యకు ప్రధాని సిద్ధం అవుతున్నారని మండిపడింది. ఇదంతా పెద్దసంఖ్యలో దేశ ప్రజల దృష్టిని మరల్చేందుకే చేస్తున్నారని విమర్శించింది. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ ట్వీట్ చేశారు.