మెలోనీకి మోదీ స్కార్ఫ్‌ గిఫ్ట్​- దేశాధినేతలకు ప్రధాని ఇచ్చిన కానుకలు ఇవే

ఇటలీ అధ్యక్షుడికి పండిట్‌ భీమ్‌సేన్‌ జోషి, ఎంఎస్‌ సుబ్బులక్ష్మి పాటల సీడీలు అందించిన ప్రధాని మోదీ- యుఏఈ రాణి తల్లికి మహేశ్వరి పట్టు వస్త్రాన్ని ప్రధాని మోదీ కానుక

Published : May 21, 2026 at 4:32 PM IST

PM Modi 5 Nation Tour Gifts : ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఐదు దేశాల పర్యటనను ముగించుకుని గురువారం భారత్‌కు చేరుకున్నారు. ఈ పర్యటనల సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ ఆయా దేశాల నేతలకు భారత సంస్కృతి ఉట్టిపడేలా పలు కానుకలు అందజేశారు. భౌగోళిక గుర్తింపు (జీఐ ట్యాగ్​) పొందిన వస్తువులు, ఆహార ఉత్పత్తులు సహా అనేక వస్తువులను అందించారు. మోదీ తన పర్యటనలో యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్, నెదర్లాండ్స్, స్వీడన్, నార్వే, ఇటలీ దేశాల్లోని ముఖ్య నేతలకు ఈ కానుకలు అందించారు. ఈ క్రమంలోనే ఏ నేతలకు ఏ కానుకలు ఇచ్చారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

  • ఇటలీ అధ్యక్షుడు సెర్గియో మ్యాటరెల్లాకి భారత శాస్త్రీయ సంగీతంలోని ప్రముఖులైన పండిట్‌ భీమ్‌సేన్‌ జోషి, ఎంఎస్‌ సుబ్బులక్ష్మి పాటల సీడీలు కలిగిన మార్బుల్‌ ఇన్‌లే వర్క్‌ బాక్స్‌ను బహుమతిగా అందించారు. తెల్లని పాలరాయితో తయారుచేసిన ఈ బాక్స్‌పై లాపిస్‌ లాజులి, టర్కోయిస్‌, మాలకైట్‌, పగడం వంటి రాళ్లను అలంకరించారు.
  • ఇటలీ ప్రధాని జార్జియా మెలోనీకి అసోంలో ఫేమస్‌ అయిన ముగా సిల్క్‌ శాలువాను ప్రధాని మోదీ బహుకరించారు. ఇది అసోంలో గోల్డెన్‌ సిల్క్‌గా గుర్తింపుపొందింది. దీంతో పాటు మణిపుర్‌కు చెందిన శిరుయ్‌ లిలీ సిల్క్‌ స్కార్ఫ్‌ను కూడా కానుకగా ఇచ్చారు. ప్రపంచంలో మరెక్కడా వికసించని లేత గులాబీ- తెలుపు రేకులతో కూడిన సున్నితమైన గంట ఆకారపు పువ్వు షిరుయ్ లిల్లీ ప్రేరణతో రూపొందించారు.
  • యూఏఈ యువరాజుకు బిహార్‌లోని మిథిలా ప్రాంతంలో ఫేమస్‌ అయిన మఖానా, కోఫ్ట్‌గారి పనితో చేసిన బాకును బహూకరించారు. కోఫ్ట్‌గారి అనేది గుజరాత్‌లోని కచ్ ప్రాంతానికి చెందిన ఒక అరుదైన వస్త్ర కళారూపం. కాగా, బిహార్‌లోని మిథిలా ప్రాంతానికి చెందిన మఖానాకు భౌగోళిక సూచిక (GI) ట్యాగ్ లభించింది.
  • యూఏఈ అధ్యక్షుడు షేక్‌ మహమ్మద్‌ బిజ్‌ జాయెద్‌ అల్‌ నహ్యాన్‌కు గుజరాత్‌లోని కచ్‌ ప్రాంతానికి చెందిన రోగన్‌ పెయింటింగ్‌తో పాటు గుజరాత్‌లో ప్రసిద్ధి చెందిన కేసరీ మామిడి పండ్లు, మేఘాలయకు చెందిన పైనాపిల్‌ కూడా ఆయనకు బహుకరించారు.
  • యుఏఈ రాణి తల్లికి మహేశ్వరి పట్టు వస్త్రాన్ని ప్రధాని మోదీ కానుకగా అందించారు. మధ్యప్రదేశ్‌లోని నర్మదా నది ఒడ్డున ఉన్న చారిత్రాత్మక పట్టణం మహేశ్వర్‌లో ఉద్భవించిన ఈ పట్టు, భారత్​లోని అత్యంత సుందరమైన చేనేత సంప్రదాయాల్లో ఒకటిగా నిలుస్తుంది. ఇంకా ఈశాన్యంలోని సారవంతమైన లోయల్లో లభించే విలువైన సుగంధ బియ్యం రకమైన చక్ హావో బియ్యాన్ని ఇచ్చారు. ఇది మణిపూర్ "నల్ల బియ్యం"గా, "రాజ బియ్యం"గా ప్రసిద్ధి చెందింది.
  • యూఏఈ రాణి షేఖా ఫాతిమా బింట్‌ ముబారక్‌ అల్‌ కేత్బీకి తెలంగాణలోని కరీంనగర్‌కు చెందిన ఫిలిగ్రీ పెట్టెను ప్రధాని మోదీ బహూకరించారు. ఇంకా మహారాష్ట్రకు చెందిన పట్టు వస్త్రం కూడా అందించారు.
  • నెదర్లాండ్స్‌ రాజు విల్లెం- అలెగ్జాండర్‌కు రాజస్థాన్‌లోని జైపుర్‌లో ఫేమస్‌ అయిన పూలకుండీలను కానుకగా ఇచ్చారు. భౌగోళిక గుర్తింపు (GI) పొందిన ఈ కళారూపంలో ప్రకాశవంతమైన కోబాల్ట్ నీలం, తెలుపు, పసుపు డిజైన్లు ప్రసిద్ధి చెందాయి.
  • ఇక రాణి మాక్సిమాకు మీనాకారి కుందన్‌ చెవిపోగులను బహుమతిగా ఇచ్చారు.
  • నెదర్లాండ్స్ ప్రధాని రాబ్ జెట్టెన్‌కు మధుబనితో డిజైన్‌ చేసిన చేపల ఆకృతి చిత్రపటాన్ని బహుమతిగా అందించారు. భౌగోళిక గుర్తింపు పొందిన మధుబని చిత్రకళ అనేది మిథిలా ప్రాంతానికి చెందిన జానపద కళా సంప్రదాయం. ప్రధానికి దక్కన్‌ ప్రాంతానికి చెందిన బిద్రి వెండి పూలకుండీని కానుకగా అందించారు.
  • నార్వే ప్రధాన మంత్రి జోనాస్‌ గార్ స్టోర్‌కు సిక్కిం లోయల నుంచి సేకరించిన ఆర్కిడ్‌ పెయింటింగ్‌, ఆర్కిడ్ పేపర్‌వెయిట్‌ బహుమతిగా ఇచ్చారు. నార్వే రాజు హెరాల్డ్ Vకు పడవ నమూనాను బహుమతిగా ఇచ్చారు. అటు నార్వే రాణి సోంజాకు ఒడిశాకు చెందిన తాళపత్ర చిత్రం కానుకగా అందించారు.
  • నార్వే యువరాజుకు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్రసిద్ధి చెందిన కళంకారితో డిజైన్‌ చేసిన సూర్యచంద్రుల ఆకృతిలో ఉన్న చిత్రపటాన్ని బహుకరించారు.
  • ఫిన్లాండ్‌ ప్రధాని పెట్టెరి ఓర్పోకు రాజస్థాన్‌లోని నాథ్‌ సంప్రదాయానికి చెందిన కమల్‌ తలై పిచ్యాయి పెయింటింగ్‌ను బహుకరించారు.
  • స్వీడన్‌ యువరాణి విక్టోరియాకు గోండ్‌ చిత్రపటం, 'కన్వీనియంట్‌ యాక్షన్‌- కంటిన్యూటీ ఫర్‌ చేంజ్‌' అనే పుస్తకం అందించారు.
  • ఇక డెన్మార్క్ ప్రధానమంత్రికి బిద్రి వెండి పనితో చేసిన పూలకుండీని బహుమతిగా ఇచ్చారు.
  • ఐక్యరాజ్య సమితికి అనుబంధంగా పనిచేసే ఆహార, వ్యవసాయ సంస్థ (ఎఫ్‌ఏవో) డైరెక్టర్‌ జనరల్‌కు భారత్‌లో పండిన పలు రకాల ధాన్యాలు, మహారాష్ట్రలో ఫేమస్‌ అయిన మిలెట్‌ బార్స్‌ను కానుకగా అందించారు. ఇందులో కేరళకు చెందిన ఎర్ర బియ్యం, బంగాల్ గోవిందోభోగ్ బియ్యం, ఇండో-గంగా మైదానాలకు చెందిన బాస్మతి బియ్యం, అసోం జోహా బియ్యం, ఉత్తర్​ప్రదేశ్ లాలా నామక్ బియ్యం ఉన్నాయి.

