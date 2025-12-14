Telangana Panchayat Elections Results2025

'ప్రధాన కార్యదర్శిని ప్రధానమంత్రి అని పిలిస్తే నచ్చుతుందా?'- PMO పేరు మార్పుపై శంకరాచార్య ఫైర్​

ఈటీవీ భారత్​తో ఇంటర్వూలో మాట్లాడిన శంకరాచార్య అవిముక్తేశ్వరానంద సరస్వతి

PMO new name Sevatirth
PMO new name Sevatirth (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 14, 2025 at 10:15 PM IST

PMO New Name Sevateerth : ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం పేరును 'సేవాతీర్థ్‌'గా మార్చడంపై జ్యోతిష్య పీఠానికి చెందిన శంకరాచార్య అవిముక్తేశ్వరానంద సరస్వతి తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సేవాతీర్థ్​ అనేది ఒక మత పరమైన పదమని, దానిని ఎలా పెట్టుకుంటారని ఆయన ప్రశ్నించారు. దీనిని సహించబోమని, అవసరమైతే కోర్టుకు కూడా వెళతామని స్పష్టం చేశారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని అన్ని అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గో రక్షకులు పోటీ చేస్తారని ప్రకటించారు. బాబర్ పేరుతో ఉన్న టాయిలెట్ కూడా ఈ దేశంలో ఆమోదయోగ్యం కాదని అన్నారు.

"ప్రధాన కార్యదర్శిని ప్రధానమంత్రి అని పిలిస్తే, ప్రధానికి నచ్చుతుందా? శాస్త్రాల ప్రకారం నీటిలో స్నానం చేస్తే పాపాలు తొలగిపోయే ప్రదేశాన్ని తీర్థయాత్ర స్థలంగా పిలుస్తారు. ఇప్పుడు చెప్పండి? ప్రధానమంత్రి కార్యాలయంలో పాపాలను కడిగేసే ఎలాంటి నీరు ఉంది? 'సేవా తీర్థం' అనేది ఒక పవిత్రమైన పదం. హిందువులు, ముస్లింలు ఇద్దరూ ఆ కార్యాలయానికి వెళ్తారు. ప్రజలు బూట్లు వేసుకుని అక్కడికి వెళ్తారు. వారిలో చాలామంది మాంసాహారులు ఉంటారు, వారు తమ టిఫిన్ బాక్సులలో మాంసాహార పదార్థాలను కూడా తీసుకువెళ్తారు. వారు తీర్థం అనే పదాన్ని అపహాస్యం చేస్తున్నారు."

--శంకరాచార్య అవిముక్తేశ్వరానంద సరస్వతి

దేశానికి అధికార భాషా విభాగం ఉందని, వారిని అడిగి తగిన పదాన్ని కనుగొనమని శంకరాచార్య సూచించారు. 'సేవా తీర్థం' అనేది మన మతపరమైన పదమని, దానిని మార్చే హక్కును దేశంలోని ఏ నాయకుడికీ ఇవ్వలేమని చెప్పారు. దౌత్యం, బలవంతం, మోసాలు జరిగే, వివిధ కుట్రలు పన్నే, రకరకాల పథకాలు రూపొందించే, అధర్మం ఉండే ప్రధానమంత్రి కార్యాలయంలో పవిత్రమైన పదాన్ని ఉపయోగించలేరని అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ విషయంపై తాను ప్రధానమంత్రికి లేఖ రాశానని ఆయన తెలిపారు. దీనిని సహించబోమని, అవసరమైతే కోర్టుకు, ప్రజల వద్దకు కూడా వెళ్తామని, మౌనంగా ఉంటే పరిస్థితి మరింత తీవ్రమవుతుందని అన్నారు.

ఇకపై గోభక్తుడు పోటీ చేస్తాడు
మరోవైపు గోవుకు జాతిమాత హోదాను ఇచ్చేందుకు ప్రయత్నాలు లోపించాయని అవిముక్తేశ్వరానంద అన్నారు. ఇప్పటి వరకు దేశంలో విద్యుత్​, నీరు, రోడ్లు, ఉపాధి, కులం, మతం వంటి వివిధ సమస్యలపై ఓట్లు వేశారని గుర్తు చేశారు. కానీ దేశంలోని సనాతన ధర్మాన్ని పాటించే ప్రజలు ఇటువంటి విషయాలపై ఇంకా ఓటు వేయలేదని ఆయన అన్నారు. అందుకే, లోక్‌సభ ఎన్నికల నాటికి గోరక్షణ అంశం అతిపెద్ద సమస్యగా మారాలని, ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఓట్లు వేయాలని తాము కోరుకుంటున్నామని చెప్పారు. ఇకపై మున్సిపల్ ఎన్నికల నుంచి అసెంబ్లీ ఎన్నికల వరకు ప్రతి ఎన్నికలోనూ ఒక గోభక్తుడు పోటీ చేస్తాడని అన్నారు. బిహార్‌ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి గో రక్షకులను కోరుతూ, ఇక్కడ గో రక్షకులకు 586,013 ఓట్లు వచ్చాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రతి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో ఓట్లను లెక్కిస్తే, అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి సగటున 3,000 ఓట్లు వచ్చాయని అన్నారు.

ఆ పేరుతో మసీదు కట్టడం ఆమోదయోగ్యం కాదు
అయితే తాను పార్టీ పెట్టే రాజకీయ నాయకుడు కాదని అవిముక్తేశ్వరానంద సరస్వతి అన్నారు. తాను కేవలం హిందువులను తమ గోమాత కోసం ఓటు వేయమని ప్రేరేపిస్తున్నానని చెప్పారు. రాజకీయ పార్టీలు గోమాతను నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నాయని తెలిపారు. ప్రజలు ఆవు పేరు మీద ఓటు వేయడం ప్రారంభిస్తే, రాజకీయ నాయకులు వారంతట వారే దారికి వస్తారని చెప్పారు. బాబర్ అనేది చరిత్రలో ఓ పేరు మాత్రమేనని ఆయన ఆన్నారు. ఆ పేరు మీద ఎవరైనా కొత్తగా ఏదైనా చేయాలనుకునే వారు కనీసం మరుగుదొడ్డి కూడా కట్టకూడదని హెచ్చరించారు. బాబర్ పేరు మీద మసీదు కట్టడం అస్సలు ఆమోదయోగ్యం కాదని, బాబర్ ఒక రాజకీయ ముస్లిం అని అన్నారు.

PMO NEW NAME SEVATEERTH
AVIMUKTESHWARANAND ABOUT SEVATEERTH
AVIMUKTESHWARANAND VISIT MEERUT
PMO NAME CHANGE

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

