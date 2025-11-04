నీతీశ్ ప్రభుత్వం బిహార్ యువతను లేబర్లుగా మార్చుతోంది: రాహుల్ గాంధీ సంచలన కామెంట్స్
బిహార్లో పరీక్ష పత్రాలు లీక్ కావడం వల్ల సంపన్నుల విద్యార్థులకు లబ్ధి చేకూరుతోంది- ఇండియా కూటమి గెలిస్తే ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీలతో ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుంది- ఎన్నికల ప్రచారంలో రాహుల్గాంధీ
Published : November 4, 2025 at 2:19 PM IST
Rahul Gandhi Comments On PM Modi: నీతీశ్కుమార్ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం బిహార్ యువతను లేబర్లుగా మార్చుతోందని లోక్సభ ప్రతిపక్షనేత రాహుల్గాంధీ ఆరోపించారు. యువత ప్రశ్నించకుండా ఉండేందుకు సోషల్ మీడియా రీల్స్ మోజులో ముంచాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చూస్తున్నారని ఆక్షేపించారు. ఔరంగబాద్లో నిర్వహించిన ఎన్నికల ర్యాలీలో రాహుల్ పాల్గొన్నారు.
బిహార్లో పరీక్ష పత్రాలు లీక్ కావడం వల్ల సంపన్నుల విద్యార్థులకు లబ్ధి చేకూరుతోందని ఆరోపించారు. బిహార్లో ఎన్డీయే గెలవదని తెలిసినా మోదీ, అమిత్ షా ఓటు చోరీకి పాల్పడుతున్నారని రాహుల్ వ్యాఖ్యనించారు. బిహార్లో ఇండియా కూటమి గెలిస్తే ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీలతో ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుందని స్పష్టం చేశారు.