ETV Bharat / bharat

పీఎం కేర్స్‌ నిధులతో పాఠశాలలను అభివృద్ధి చేయాలి : అభిజీత్‌ దీప్కే డిమాండ్‌

పీఎం కేర్స్​ నిధులపై అభిజీత్​ దీప్కే కీలక వ్యాఖ్యలు- ఆ నిధులతో వెయ్యికి పైగా హైటెక్‌ మోడల్‌ స్కూళ్లు నిర్మించొచ్చన్న సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు

Abhijeet Dipke On PM Cares Fund
సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్‌ దీప్కే (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 19, 2026 at 4:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Abhijeet Dipke On PM Cares Fund : పీఎం కేర్స్‌ నిధులపై కాక్రోచ్‌ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్‌ దీప్కే కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. దేశంలోని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పాఠశాలల మౌలిక వసతులు మెరుగుపర్చేందుకు పీఎం కేర్స్‌ ఫండ్‌లోని నిధులను వినియోగించాలని డిమాండ్‌ చేశారు. తాను నిజంగానే కేర్‌ తీసుకుంటున్నానని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నిరూపించుకోవాలని అన్నారు. పాఠశాలలకు వెళ్లేందుకు సరైన రోడ్లు, తరగతి గదుల్లో బెంచీలు, తాగునీరు వంటి కనీస సదుపాయాల కోసం దేశంలోని పిల్లలు ఎదురుచూస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పీఎం కేర్స్‌ ఫండ్‌లో వేల కోట్ల రూపాయలు ఉన్నప్పుడు వాటిని పాఠశాలల అభివృద్ధికి ఎందుకు ఉపయోగించకూడదని ప్రశ్నించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు.

'తాజా ఆడిట్ నివేదిక ప్రకారం, 2025 మార్చి 31 నాటికి పీఎం కేర్స్ ఫండ్​ మొత్తం నిల్వ రూ.8,452 కోట్లుగా ఉంది. అంతకుముందు ఏడాది ఈ మొత్తం రూ.7,173 కోట్లుగా ఉంది. పాఠశాలలకు వెళ్లేందుకు సరైన రోడ్లు, తరగతి గదుల్లో బెంచీలు, తాగునీరు లేక విద్యార్థులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కొత్త పాఠశాలల కోసం ఈ నిధులను ఎందుకు ఉపయోగించడం లేదు? ఒక మంచి మౌలిక వసతులతో కూడిన మోడల్‌ స్కూల్‌ నిర్మాణానికి సుమారు రూ.8 కోట్లు ఖర్చవుతుందని అంచనా వేస్తే, రూ.8,500 కోట్లతో వెయ్యికి పైగా హైటెక్‌ పాఠశాలలను నిర్మించే అవకాశం ఉంది. కానీ అలా జరగడం లేదు. ఇటువంటి చర్యలు ఎందుకు తీసుకోవడం లేదు' అని దీప్కే ప్రశ్నించారు.

గ్రామీణ పాఠశాలల్లో దుస్థితి
మహారాష్ట్రలోని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇటీవల తాను సందర్శించిన పాఠశాలల్లో పరిస్థితులు చాలా దారుణంగా ఉన్నాయని దీప్కే ఆరోపించారు. కనీస సౌకర్యాలు ఎందుకు లేవని అధికారులను ప్రశ్నించగా, నిధుల కొరత ఉందని సమాధానం ఇచ్చారని తెలిపారు. ఒకవైపు పాఠశాలల్లో సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు నిధులు లేవని అధికారులు చెబుతుండగా, మరోవైపు పీఎం కేర్స్‌ ఫండ్‌లో వేల కోట్ల రూపాయలు ఉన్నాయని ఆయన అన్నారు. ఆ నిధులను పిల్లల విద్య కోసం ఉపయోగించాల్సిన అవసరం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు.

మరో పోస్ట్​లో గ్రామీణ పాఠశాలల దుస్థితిని చూపించేలా మురికిగా ఉన్న మరుగుదొడ్డి, శిథిలావస్థలో ఉన్న పాఠశాల భవనం ఫొటోలను కూడా దీప్కే సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్ట్‌ చేశారు. పీఎం కేర్స్‌ నిధులను మంచి పనికి ఉపయోగించవచ్చు అంటూ ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు. పీఎం కేర్స్‌ నిధులను ప్రజల కోసం, ముఖ్యంగా పేద పిల్లల విద్య, పాఠశాలల అభివృద్ధి కోసం ఉపయోగించాలని దీప్కే ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని కోరారు. పిల్లలు మంచి పాఠశాలలు, మెరుగైన సదుపాయాల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారని, అందుబాటులో ఉన్న నిధులను వారి భవిష్యత్తు కోసం వినియోగించాలని అన్నారు. ప్రధాని నిజంగా పిల్లల గురించి పట్టించుకుంటున్నారని చూపించాలని వ్యాఖ్యానించారు.

ఫండ్‌లో ఎక్కువ భాగం ఎఫ్‌డీల్లోనే
తాజా ఆడిట్‌ నివేదిక ప్రకారం, పీఎం కేర్స్‌ ఫండ్‌లోని మొత్తం రూ.8,452 కోట్లలో సుమారు రూ.7,846 కోట్లు ఫిక్స్‌డ్‌ డిపాజిట్లలో ఉన్నాయని, మరో రూ.605 కోట్లు సేవింగ్స్‌ బ్యాంక్‌ ఖాతాల్లో ఉన్నాయని వెల్లడైంది. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఫండ్‌ నుంచి మొత్తం రూ.87.85 లక్షలు మాత్రమే చెల్లింపులు జరిగినట్లు నివేదిక పేర్కొంది. అంతకుముందు ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఈ మొత్తం రూ.15.6 కోట్లుగా ఉంది. పీఎం కేర్స్‌ ఫండ్‌ నుంచి కొవిడ్‌ మహమ్మారి కారణంగా తల్లిదండ్రులు లేదా చట్టపరమైన సంరక్షకులను కోల్పోయిన పిల్లలకు సహాయం అందించేందుకు పీఎం కేర్స్‌ ఫర్‌ చిల్డ్రన్‌ పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. 2024-25లో ఈ పథకం కోసం రూ.87.8 లక్షలు ఖర్చు చేసినట్లు ఆడిట్‌ నివేదిక తెలిపింది. అంతకుముందు ఏడాది ఈ పథకానికి రూ.15.37 కోట్లు ఖర్చయ్యాయి.

మద్యం సేవించిన రైడర్‌ను ఆపే స్మార్ట్ హెల్మెట్‌- ఇంజినీరింగ్ స్టూడెంట్ అద్భుత ఆవిష్కరణ- రోడ్డు ప్రమాదాలకు చెక్!

అమ్మవారికి ఐదు రకాల చేపలతో నైవేద్యం- శతాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్న మానస పూజ విశేషాలు ఇవే!

TAGGED:

ABHIJEET DIPKE ON PM CARES FUND
ABHIJEET DIPKE ON PM MODI
CJP SCHOOL CAMPAIGN
ABHIJEET DIPKE ON PM CARES FUND

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.