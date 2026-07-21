'విద్యార్థుల వెంటే ప్రభుత్వం- నీట్ పేపర్ లీక్ దోషులపై కఠిన చర్యలు'- NDA మీటింగ్లో మోదీ
నీట్ పేపర్ లీక్ అంశాన్ని రాజకీయాలకు అతీతంగా చూడాలని ప్రధాని సూచన
Published : July 21, 2026 at 11:28 AM IST
PM Modi NDA Meet : నీట్ పరీక్షలో అక్రమాలపై నివేదికలు అందిన వెంటనే కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పందించి కఠిన చర్యలు తీసుకుందని, కేంద్ర పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు తెలిపారు. ఈ వ్యవహారంలో 13 మందిని అరెస్టు చేసి జైలుకు పంపినట్లు చెప్పారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ, ఎలాంటి జాప్యం లేకుండా రీ-ఎగ్జామ్ను విజయవంతంగా నిర్వహించి వెంటనే ఫలితాలను సైతం వెల్లడించామన్నారు. దిల్లీలోని పార్లమెంట్ లైబ్రరీ భవనంలోని జీఎంసీ బాలయోగి ఆడిటోరియంలో 'మంగళ్ మిలన్' పేరుతో జరిగిన ఎన్డీఏ పార్లమెంటరీ పార్టీ సమావేశంలో రిజిజు పాల్గొన్నారు. అనంతరం మాట్లాడిన ఆయన ఎన్డీఏ నేతలకు, ఎంపీలకు ప్రధాని మోదీ కీలక సూచనలు చేసినట్టు చెప్పారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎల్లప్పుడూ విద్యార్థులకు అండగా ఉంటుందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్పష్టం చేశారని కిరణ్ రిజిజు తెలిపారు. నీట్ పరీక్షా పత్రాల లీకేజీ వ్యవహారంపై ప్రధాని తీవ్రంగా స్పందించారని, ఈ అక్రమాలకు పాల్పడిన దోషులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించినట్లు రిజిజు పేర్కొన్నారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తు విషయంలో రాజీపడే ప్రసక్తే లేదని, వారి ప్రయోజనాలను కాపాడేందుకు తమ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని ప్రధాని మోదీ భరోసా ఇచ్చినట్లు మంత్రి వివరించారు.