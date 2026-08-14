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దేశ భద్రత కంటే ఫేక్ ఇమేజ్ కోసమే మోదీ ఆరాటం: రాహుల్, ఖర్గే

అరుణాచల్‌లో భారత సైన్యం గస్తీని చైనా అడ్డుకుంటోందన్న వార్తలపై రాహుల్ ఆందోళన- టాక్సింగ్ సమీపంలో పీఎల్ఏ ఉనికిపై కేంద్రాన్ని ప్రశ్నించిన మల్లికార్జున ఖర్గే

Rahul On Arunachal Encroachment
కాంగ్రెస్​ అగ్రనేత రాహుల్​ గాంధీ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 14, 2026 at 2:17 PM IST

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Rahul On Arunachal Encroachment : అరుణాచల్‌ప్రదేశ్‌లోని వాస్తవ నియంత్రణ రేఖ (ఎల్ఏసీ) వెంబడి కొన్ని ప్రాంతాల్లో చైనా చర్యల విషయంలో కేంద్రం ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తున్న తీరుపై కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్రనేతలు రాహుల్ గాంధీ, మల్లికార్జున ఖర్గే ధ్వజమెత్తారు. సరిహద్దులో చైనా బలగాలు భారత సైన్యం పెట్రోలింగ్‌ను అడ్డుకుంటున్నాయనే వార్తలపై తీవ్రస్తాయిలో స్పందించారు. దేశ భద్రత కంటే ప్రధాని మోదీ తన వ్యక్తిగత ‘ఫేక్ ఇమేజ్’ను కాపాడుకోవడానికే అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారని, ఇది దేశానికి అత్యంత ప్రమాదకరమన్నారు. ఈ వ్యవహారంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టత ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు.

అరుణాచల్ ప్రదేశ్‌లో పలు కీలక ప్రాంతాల్లో భారత సైన్యం పెట్రోలింగ్ నిర్వహించకుండా చైనా సైన్యం అడ్డుకుంటున్నదంటూ వస్తున్న వార్తలు అత్యంత ఆందోళనకరమని రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. ఈ పరిణామాల పట్ల రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మౌనం వహించడం మరింత ప్రమాదకరమన్నారు. ఈ మేరకు రాహుల్ గాంధీ ట్వీట్ చేశారు. చైనా దురాక్రమణలను అడ్డుకోవడంలో విఫలమైన మోదీ ప్రభుత్వం వాస్తవాలను బయటకు రాకుండా మీడియా గొంతునొక్కుతోందని రాహుల్ ఆరోపించారు.

"అరుణాచల్ ప్రదేశ్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో మన సైన్యం గస్తీ నిర్వహించకుండా చైనా అడ్డుకుంది. ఇది అత్యంత ఆందోళనకరమైన విషయం. అయితే, దీనిపై రాజ్‌నాథ్ సింగ్, అమిత్ షా, నరేంద్ర మోదీ మౌనం వహించడం మరింత ఆందోళన కలిగిస్తోంది. చైనాను అడ్డుకోవడానికి బదులుగా, ఈ వార్తను అణచివేసేలా మీడియాపై మోదీ ప్రభుత్వం ఒత్తిడి తెస్తోంది."
- రాహుల్​ గాంధీ, కాంగ్రెస్​ అగ్రనేత

మోదీ వ్యాఖ్యలను ప్రస్తావించిన రాహుల్
గల్వాన్ ఘర్షణల అనంతర పరిణామాలను ఈ సందర్భంగా రాహుల్ గాంధీ గుర్తుచేశారు. ' మన భూమిలో చైనా ఒక్క అంగుళం కూడా తీసుకోలేదు' అని ప్రధాని చేసిన ప్రకటనను దేశం ఇంకా గుర్తుంచుకుందని అన్నారు. ఆ ప్రకటనతో భారతదేశానికి అపారమైన నష్టం జరిగిందని ఆరోపించారు. ప్రస్తుతం కూడా ప్రధాని తన ప్రతిష్ఠను కాపాడుకునేందుకే ప్రయత్నిస్తున్నారని విమర్శించారు. దేశ భద్రత కంటే ప్రధాని ప్రతిష్ఠకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం దేశానికి ప్రమాదకరమని రాహుల్ గాంధీ పేర్కొన్నారు.

ఖర్గే ప్రశ్నల వర్షం

కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే సైతం సరిహద్దుల్లో చైనా కవ్వింపు చర్యలపై కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని సూటి ప్రశ్నలతో నిలదీశారు. గల్వాన్ ఉదంతం మరువకముందే ఇప్పుడు అరుణాచల్ ప్రదేశ్‌పై చైనా తన ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శిస్తోందన్నారు. దేశంలోకి మరింత లోపలికి చొరబడేందుకు చైనా ఎత్తుగడలు వేస్తోందని, ఈ దురాక్రమణలపై మోదీ ప్రభుత్వం ఎందుకు మౌనం వహిస్తోందన్నారు.

'అరుణాచల్‌లోని టాక్సింగ్ ప్రాంతం సమీపంలో చైనా పీపుల్స్ లిబరేషన్ ఆర్మీ (పీఎల్‌ఏ) తన బలాన్ని, ఉనికిని భారీగా పెంచుకుందా? భారత సైన్యం ఎంతో కాలంగా నిత్యం రాకపోకలు సాగించే ‘షేరా-5’ అనే పెట్రోలింగ్ పాయింట్‌పై భారత్ తన యాక్సెస్‌ను పూర్తిగా కోల్పోయిందా? చైనా సైన్యం ఏడాది పొడవునా సరిహద్దుల్లో మోహరించి ఉంటే, మన సైన్యం మాత్రం శీతాకాలంలో పెట్రోలింగ్‌ను ఎందుకు పరిమితం చేయాల్సి వస్తోంది? సరిహద్దు ప్రాంతాల్లోని మన స్థానిక ప్రజల సాంప్రదాయ గడ్డి మైదానాలు నేడు వారికి ఎందుకు అందుబాటులోకి లేకుండా పోతున్నాయి? ఇందుకు బాధ్యులెవరు?' అంటూ ప్రశ్నల పరంపరను ఖర్గే సంధించారు.

2020లో గల్వాన్ లోయలో దేశ రక్షణ కోసం 20 మంది వీర జవాన్లు ప్రాణాలర్పించి అత్యున్నత త్యాగం చేస్తే అప్పట్లో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ స్వయంగా చైనాకు ‘క్లీన్ చిట్’ ఇచ్చారని ఖర్గే మండిపడ్డారు. ప్రధాని ఇచ్చిన ఆ సర్టిఫికెటే నేడు చైనా దురాక్రమణలను మరింత పెంచేలా ప్రోత్సహించిందని విమర్శించారు. సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో భారత సైన్యం గస్తీ, స్థానిక ప్రజల రాకపోకలకు సంబంధించిన వాస్తవ పరిస్థితిని కేంద్రం వెల్లడించాలని కోరారు. అదే సమయంలో తూర్పు లద్దాఖ్‌లో 2020 మే నెలకు ముందు ఉన్న యథాతథ పరిస్థితి పూర్తిగా పునరుద్ధరించిందా? అని కూడా ఖర్గే ప్రశ్నించారు.

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