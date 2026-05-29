ప్రధాని మోదీకి తన ప్రభుత్వ మనుగడపై తప్ప, విద్యార్థుల భవిష్యత్పై శ్రద్ధ లేదు: రాహుల్ గాంధీ
సీబీఎస్ఈ వివాదంపై ప్రధాని మోదీ మౌనం- కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రిపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోని వైనం- దీనిపై మండిపడిన కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ
Published : May 29, 2026 at 4:31 PM IST
Rahul Slams Modi Over CBSE Issue : సీబీఎస్ఈ వివాదంపై ప్రధాని మోదీ మౌనంగా ఉండడంపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ శుక్రవారం తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ప్రధాని మౌనంగా ఉండడం, కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రిపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడం చూస్తుంటే, ఆయనకు లక్షలాది మంది విద్యార్థుల భవిష్యత్ కంటే, తన ప్రభుత్వ మనుగడే ముఖ్యమని అర్థమవుతోందని అన్నారు.
రాహుల్ గాంధీ ఎక్స్ వేదికగా ఓ పోస్టు పెట్టి, దానికి సంబంధించిన మీడియా కథనాలను కూడా జత చేసి, వాటిని ప్రజలు అందరూ జాగ్రత్తగా చదవాలని కోరారు. సీబీఎస్ఈ 'ఓఎస్ఎం' కోసం COEMPT కంపెనీకి కాంట్రాక్ట్ ఇవ్వడంపై మొదటి రోజు నుంచే తాను స్వతంత్ర న్యాయ విచారణ జరపాలని డిమాండ్ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఎందుకంటే దేశంలోని యువతకు అసలు నిజం తెలుసుకునే హక్కు ఉందన్నారు.
"సీబీఎస్ఈ కంప్యూటర్ స్క్రీన్ ఆధారిత మార్కింగ్ (ఓఎస్ఎం) టెండర్ల కోసం మూడుసార్లు పిలిచింది. మొదటిసారి ఒక్కరు కూడా టెండర్ వేయలేదు. రెండోసారి సరైన అర్హత ఉన్నవారెవరూ రాలేదు. చివరకు, మూడోసారి COEMPT కంపెనీకి టెండర్ వచ్చేలా, అర్హతలను, నిబంధనలను, సాంకేతిక ప్రమాణాలను మార్చారు. స్కానింగ్ క్వాలిటీ (రిజల్యూషన్) కూడా తగ్గించారు. రోబోటిక్ స్కానర్ ఉండాన్న నిబంధనను తీసేశారు. సీఎంఎంఐ సర్టిఫికేషన్ స్థాయిని లెవెల్ 5 నుంచి లెవల్ 3కి తగ్గించారు. జవాబు పత్రాల మూల్యాంకనంలో తప్పులు జరిగితే వేసే జరిమానాలను కూడా రద్దు చేశారు. భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద ఐటీ కంపెనీ అయిన టీసీఎస్ మూడో రౌండ్లో అర్హత సాధించినప్పటికీ ఓడిపోయింది. కానీ గతంలో ఘోరమైన వైఫల్యాల రికార్డు ఉన్న COEMPT కంపెనీ మాత్రం టెండర్ దక్కించుకుంది. మరి ఈ రోజు సీబీఎస్ఈ విద్యార్థులు దేని గురించి ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు? సరిగ్గా స్కాన్ చేయని జవాబుపత్రాలు, పేజీలు కనిపించకపోవడం, పనిచేయని ఎవాల్యుయేషన్ పోర్టల్ గురించే కదా!" అని రాహుల్ గాంధీ ప్రశ్నించారు.
Read this story. Carefully.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 29, 2026
CBSE called for OSM tenders thrice. Zero bids the first time. No qualified bidder the second time. And finally, the technical bar was lowered until COEMPT could clear it.
Scanning resolution cut. Robotic scanner requirement dropped. CMMI… pic.twitter.com/pnkYvVcdrJ
దీనికి బాధ్యులు ఎవరు?
దేశవ్యాప్తంగా ఈ విధానాన్ని అమలు చేయడానికి ముందు, కనీసం ఒకటి లేదా రెండేళ్లపాటు మరింత ప్రిపరేషన్ అవసరమని ఉపాధ్యాయులు సీబీఎస్ఈని హెచ్చరించినప్పటికీ, తొందరపాటుతో దీనిని ముందుకు నెట్టారని రాహుల్ అన్నారు. "అందుకే నేను మళ్లీ అడుగుతున్నాను. COEMPT కంపెనీనే గెలవాలని ఎవరు అనుకున్నారు? ఆ కంపెనీ అర్హత సాధించేవరకు ఎవరు నిబంధనల స్థాయిని ఒక్కో మెట్టు తగ్గించారు? దీనిపై కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్, సీబీఎస్ఈ స్పందిస్తూ అంతా నిబంధనల ప్రకారమే జరిగిందని చెబుతున్నారు. ఇది సరైన సమాధానం కాదు. ఇది బాధ్యతారాహిత్యం. ఈ పనిని సరిగ్గా చేయగల ఉత్తమ కంపెనీకి నిజాయితీగా కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చారా? లేదా? అనేది అసలు ప్రశ్న " అని రాహుల్ గాంధీ నిలదీశారు.