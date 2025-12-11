Telangana Panchayat Elections Results2025

భారత్‌-అమెరికా వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యంపై మోదీ, ట్రంప్‌ చర్చలు- వ్యాపారం, సాంకేతికతల సహకారంపై కూడా!

Modi Speaks To Donald Trump
Modi Speaks To Donald Trump (X@PMOIndia (Old Photo))
ETV Bharat Telugu Team

December 11, 2025

Modi Speaks To Donald Trump : భారత్‌-అమెరికా వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌తో ప్రధాని మోదీ ఫోన్‌లో మాట్లాడారు. వ్యాపారం, సాంకేతికతల సహకారంపై చర్చించినట్లు ప్రధాని మోదీ ఎక్స్‌ వేదికగా తెలిపారు. శక్తి, రక్షణ, భద్రత రంగాల్లో సహకారంపై కూడా మాట్లాడమని పేర్కొన్నారు. ప్రపంచ శాంతి, స్థిరత్వం, అభివృద్ధిపై భారత్‌-అమెరికా భవిష్యత్తులో కలిసి పనిచేయనున్నట్టు చెప్పారు. పుతిన్‌ భారత పర్యటన తర్వాత తొలిసారి అమెరికా అధ్యక్షుడితో ప్రధాని మోదీ ఫోన్‌ మాట్లాడటం గమనార్హం.

