ట్రంప్తో మోదీ ఫోన్ టాక్- వ్యాపారం, రక్షణ సహకారంపై చర్చ
Published : December 11, 2025 at 7:58 PM IST
Modi Speaks To Donald Trump : భారత్-అమెరికా వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్తో ప్రధాని మోదీ ఫోన్లో మాట్లాడారు. వ్యాపారం, సాంకేతికతల సహకారంపై చర్చించినట్లు ప్రధాని మోదీ ఎక్స్ వేదికగా తెలిపారు. శక్తి, రక్షణ, భద్రత రంగాల్లో సహకారంపై కూడా మాట్లాడమని పేర్కొన్నారు. ప్రపంచ శాంతి, స్థిరత్వం, అభివృద్ధిపై భారత్-అమెరికా భవిష్యత్తులో కలిసి పనిచేయనున్నట్టు చెప్పారు. పుతిన్ భారత పర్యటన తర్వాత తొలిసారి అమెరికా అధ్యక్షుడితో ప్రధాని మోదీ ఫోన్ మాట్లాడటం గమనార్హం.
Had a very warm and engaging conversation with President Trump. We reviewed the progress in our bilateral relations and discussed regional and international developments. India and the U.S. will continue to work together for global peace, stability and prosperity.…— Narendra Modi (@narendramodi) December 11, 2025