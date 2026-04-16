దేశ పార్లమెంటరీ చరిత్రలో ఈరోజును మరిచిపోలేం- వారిని మహిళలు క్షమించరు : ప్రధాని మోదీ
మహిళలకు అవకాశం ఇస్తే దేశానికి సరికొత్త మార్గం చూపిస్తారన్న ప్రధాని మోదీ- మహిళల బిల్లు విషయంలో అందరూ కలిసి రావాలని పిలుపు
Published : April 16, 2026 at 3:25 PM IST
Narendra Modi in Lok Sabha : దేశ పార్లమెంటరీ చరిత్రలో ఈరోజును మరిచిపోలేమన్నారు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ. ఈ చారిత్రక సమయంలో పాలుపంచుకోవడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నాని అన్నారు. దేశ రాజకీయాల్లో మహిళల పాత్ర కీలకమని, వారిని కలుపుకుని ముందుకెళ్తున్నామని చెప్పారు. మహిళలకు అవకాశం ఇస్తే దేశానికి సరికొత్త మార్గం చూపిస్తారని కొనియాడారు. "దేశానికి సరికొత్త దశ, దిశను ఇస్తున్నాం. వికసిత్ భారత్ సాధనలో మహిళల పాత్ర కీలకం. మహిళా బిల్లును వ్యతిరేకించే వారిని మహిళలు క్షమించరు. బిల్లును వ్యతిరేకించే పార్టీలకు, నేతలకు మహిళలు బుద్ధి చెబుతారు. మహిళల బిల్లు విషయంలో అందరూ కలిసి రావాలని కోరుతున్నాం" అని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్నారు.
#WATCH | Speaks in Lok Sabha on women's reservation and delimitation, Prime Minister Narendra Modi says, " the need was that when this idea was first conceived 25-30 years ago, and the need was felt, we should have implemented it, and today we have brought it to a mature stage.… pic.twitter.com/0YleyXk1fB— ANI (@ANI) April 16, 2026
#WATCH | Speaks in Lok Sabha on women's reservation and delimitation, Prime Minister Narendra Modi says, " discussion on this important bill began this morning. many members have raised various issues, and we will provide detailed and accurate information to the house on those… pic.twitter.com/ALODM7M7xO— ANI (@ANI) April 16, 2026