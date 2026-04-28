ఫుట్బాల్ ఆడిన మోదీ- యువకులతో పోటీగా గోల్స్ కొట్టి!
సిక్కిం పర్యటనలో ఉన్న ప్రధాని- స్పోర్ట్స్ జెర్సీ ధరించి సరదాగా ఫుట్బాల్ ఆడిన మోదీ
Published : April 28, 2026 at 9:42 AM IST
PM Modi Plays Football : సిక్కిం పర్యటనలో ఉన్న ప్రధాని మోదీ సరదాగా ఫుట్బాల్ ఆడారు. గ్యాంగ్టక్లో స్థానిక యువతీ, యువకులు ఫుట్బాల్ ఆడుతుండగా అక్కడకు వెళ్లిన మోదీ వారితో కాసేపు మాట్లాడారు. తాను సైతం ఫుట్బాల్ ఆడతానని వారితో చెప్పారు. కాసేపట్లోనే స్పోర్ట్స్ జెర్సీ ధరించి వచ్చి ఆటగాళ్లతో సరదాగా ఫుట్బాల్ ఆడారు. గోల్స్ సైతం కొట్టారు. ఇందుకు సంబంధించిన చిత్రాలను ఎక్స్ మాధ్యమంలో ప్రధాని పంచుకున్నారు.
Nothing like playing some football with my young friends in Sikkim on a lovely Gangtok morning! ⚽️ pic.twitter.com/5xEceWBH1f— Narendra Modi (@narendramodi) April 28, 2026