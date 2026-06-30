ఇరాన్ అధ్యక్షుడితో మోదీ ఫోన్ కాల్- హర్మూజ్లో నౌకాయాన స్వేచ్ఛ కీలకమని స్పష్టం
ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియన్తో ప్రధాని మోదీ టెలిఫోన్లో చర్చ- పశ్చిమాసియా తాజా పరిణామాలపై ఇరాన్ అధ్యక్షుడు వివరాలు- హర్మూజ్ జలసంధిలో నౌకాయాన, వాణిజ్య స్వేచ్ఛకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని మోదీ సూచన
By PTI
Published : June 30, 2026 at 10:31 PM IST
Modi Iran President Phone Call : ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మంగళవారం ఇరాన్ అధ్యక్షుడు డాక్టర్ మసూద్ పెజెష్కియన్తో టెలిఫోన్లో మాట్లాడారు. పశ్చిమాసియాలో ఇటీవల చోటుచేసుకున్న పరిణామాలు, భవిష్యత్ పరిస్థితులపై ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మోదీకి వివరించారు. ఈ సందర్భంగా ఇటీవల జరిగిన చర్చల్లో పురోగతి సాధించడం పట్ల ప్రధాని మోదీ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఈ పరిణామాలు ప్రాంతంలో శాశ్వత శాంతి నెలకొనేందుకు దోహదపడతాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
అన్ని సమస్యలకు చర్చలు, దౌత్య మార్గమే సరైన పరిష్కారమని భారత్ ఎప్పటినుంచో చెబుతున్న వైఖరిని మరోసారి స్పష్టం చేశారు. శాంతి, స్థిరత్వం కొనసాగేందుకు అన్ని దేశాలు కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఉందని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు. అలాగే హర్మూజ్ జలసంధిలో నౌకాయాన, వాణిజ్య కార్యకలాపాలకు ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా స్వేచ్ఛగా సాగడం భారత్తో పాటు ప్రపంచానికే అత్యంత కీలకమని తెలిపారు.
PM Narendra Modi tweets, " spoke with the president of iran, dr. masoud pezeshkian, on the recent developments in west asia. welcomed the progress made in the negotiations and expressed hope that continued efforts will lead to lasting peace in the region. reiterated the importance… https://t.co/kqFz7jPzcD pic.twitter.com/4MwxsTc6Ow— ANI (@ANI) June 30, 2026
ఈ విషయాన్ని ప్రధాని మోదీ తన 'ఎక్స్' ఖాతాలో కూడా వెల్లడించారు. పశ్చిమాసియా పరిణామాలపై ఇరాన్ అధ్యక్షుడితో మాట్లాడినట్లు పేర్కొన్న ఆయన, చర్చల్లో పురోగతిని స్వాగతిస్తున్నానని, శాంతి స్థాపనకు ప్రయత్నాలు కొనసాగాలని ఆకాంక్షించారు. హర్మూజ్ జలసంధిలో నౌకాయాన స్వేచ్ఛ ప్రపంచ వాణిజ్యానికి ఎంతో ముఖ్యమని మరోసారి స్పష్టం చేశారు.
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