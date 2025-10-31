ETV Bharat / bharat

పటేల్​ భారీ విగ్రహం వద్ద మోదీ నివాళులు- ప్రజలతో ప్రధాని ఐక్యతా ప్రతిజ్ఞ

గణతంత్ర వేడుకల్లో మాదిరిగా మూవింగ్ పరేడ్‌ను ఘనంగా నిర్వహించిన పోలీస్ బృందాలు

October 31, 2025

Vallabhbhai Patel Jayanti Modi : దేశ తొలి హోంమంత్రి, ఉక్కు మనిషిగా పిలుచుకునే సర్దార్‌ వల్లభ్‌భాయ్‌ పటేల్‌ 150వ జయంతి వేడుకలు శుక్రవారం గుజరాత్‌లోని ఏకతా నగర్‌లో జరుగుతున్నాయి. ఆ కార్యక్రమంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పాల్గొన్నారు. అందుకు గాను గురువారమే ఇక్కడికి చేరుకున్న ప్రధాని మోదీ, శుక్రవారం ఉదయం సర్దార్‌ పటేల్‌ 597 అడుగుల భారీ ఐక్యతా విగ్రహం వద్ద నివాళులర్పించారు. పటేల్‌ పాదాల వద్ద పూలు సమర్పించారు. అజ్యం కూడా సమర్పించారు. అనంతరం వేడుకలకు విచ్చేసిన పౌరులు, అధికారులతో ఏకతా దివస్‌ ప్రతిజ్ఞ చేయించారు. అదే సమయంలో అధికారులు హెలికాప్టర్‌ నుంచి సర్దార్‌ వల్లభ్​బాయ్‌ పటేల్‌ విగ్రహంపై పూలవర్షం కురిపించారు.

అనంతరం గణతంత్ర దినోత్సవం తరహాలో నిర్వహించే సాయుధ దళాల కవాతును వీక్షించారు మోదీ. ఈ కవాతులో బీఎస్‌ఎఫ్, సీఆర్పీఎఫ్, సీఐఎస్‌ఎఫ్, ఐటీబీపీ, ఎస్‌ఎస్‌బీకి చెందిన దళాలు పాల్గొన్నాయి. సుందరంగా అలంకరించిన 10 శకటాలు కూడా సందడి చేశాయి. వీటిలో గుజరాత్‌ ప్రభుత్వ శకటాన్ని సర్దార్‌ పటేల్‌ గొప్పదనాన్ని చాటేలా రూపొందించారు. పోలీసులు, సాయుధ బలగాల్లోని మహిళా అధికారులతో ఏర్పాటు చేసిన బృందాల నుంచి ప్రధాని మోదీ గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. గౌరవ వందనానికి గుజరాత్ కేడర్ ఐపీఎస్ అధికారి సిమ్రాన్ భరద్వాజ్ నాయకత్వం వహించారు. సీఆర్‌పీఎఫ్‌కు చెందిన ఐదుగురు శౌర్య చక్ర అవార్డు గ్రహీతలను మోదీ సత్కరించారు.

దార్శనికతను నిలబెట్టాలనే మా సమష్టి సంకల్పాన్ని!
మరోవైపు, సోషల్ మీడియాలో మోదీ ట్వీట్ చేశారు. "సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ 150వ జయంతి సందర్భంగా భారతదేశం ఆయనకు నివాళులు అర్పిస్తోంది. భారతదేశ సమైక్యతకు చోదక శక్తిగా ఆయన నిలిచారు, తద్వారా మన దేశం నిర్మాణాత్మక సంవత్సరాల్లో దాని విధిని రూపొందించారు. జాతీయ సమగ్రత, సుపరిపాలన, ప్రజా సేవ పట్ల ఆయన అచంచలమైన నిబద్ధత తరతరాలకు స్ఫూర్తినిస్తూనే ఉంది. ఐక్యమైన, బలమైన, స్వావలంబన భారతదేశం అనే ఆయన దార్శనికతను నిలబెట్టాలనే మా సమష్టి సంకల్పాన్ని కూడా మం పునరుద్ఘాటిస్తున్నాము" అని తెలిపారు.

పటేల్‌ మనవడితో భేటీ
రెండు రోజుల పర్యటన నిమిత్తం నర్మదా జిల్లాలోని ఏకతా నగర్‌కు గురువారం సాయంత్రం చేరుకున్న ప్రధాని మోదీ అక్కడ సుమారు రూ.1,220 కోట్ల వ్యయంతో చేపట్టనున్న వివిధ ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపన చేశారు. ఇప్పటికే పూర్తయిన పనులకు ప్రారంభోత్సవాలు నిర్వహించారు. అనంతరం సర్దార్‌ వల్లభ్‌భాయ్‌ పటేల్‌ మనవడు గౌతమ్‌ పటేల్‌ను, ఆయన కుటుంబ సభ్యులను కలిసినట్లు ప్రధాని మోదీ సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్‌ ద్వారా వెల్లడించారు. గౌతమ్‌ పటేల్, అతని భార్య నందిత, వారి కుమారుడు, కోడలు, మనవరాలితో కలిసి ప్రధాని మోదీ గురువారం రాత్రి ఏకతా నగర్‌లో సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలను తిలకించారని గుజరాత్‌ ప్రభుత్వం ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. ఇకపై ప్రతి ఏడాదీ సర్దార్‌ పటేల్‌ జయంతి నాడు ఏకతా నగర్‌లో సాయుధ దళాల కవాతు జరుగుతుందని అమిత్‌ షా వెల్లడించారు. వేడుకలను జాతీయ ఐక్యతా దినోత్సవం పేరుతో నిర్వహిస్తున్నారు.

