పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు: సన్నద్ధత, ప్రణాళికలపై- సీఎంలతో ప్రధాని మోదీ చర్చలు

పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల దృష్ట్యా సీఎంలతో ప్రధాని చర్చలు- రాష్ట్రాల సన్నద్ధత, ప్రణాళికలపై ప్రధాని మోదీ చర్చలు- టీమిండియా స్ఫూర్తితో రాష్ట్రాలతో సమన్వయం చేసుకునేలా భేటీ- ప్రధాని వీడియోకాన్ఫరెన్స్‌కు దూరంగా ఎన్నికలు జరిగే రాష్ట్రాల సీఎంలు

PM Modi on Middle East Conflict (ANI)
Published : March 27, 2026 at 7:23 PM IST

PM Modi on Middle East Conflict : పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న యుద్ధం ఐదో వారంలోకి ప్రవేశించిన నేపథ్యంలో దేశంలో ఇంధన, నిత్యావసర వస్తువుల సరఫరాకు ఆటంకం లేకుండా చేసేందుకు కేంద్రం సిద్ధమైంది. ఈ మేరకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ రాష్ట్రాల సీఎంలతో వర్చువల్‌గా సమావేశమయ్యారు. ప్రస్తుత భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితి మధ్య దేశీయ ఇంధన భద్రతను కాపాడటమే ప్రధాన లక్ష్యంగా ఈ సమావేశం జరుగుతోంది. నిత్యావసర వస్తువుల సరఫరాకు విఘాతం కలగకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేయాలని, ప్రజల అవసరాలను తీర్చడంలో టీమ్ ఇండియాగా కలిసిగట్టుగా పోరాడాలని ప్రధాని మోదీ ఇప్పటికే సూచించారు. ఈ సంక్షోభం దీర్ఘకాలం కొనసాగే అవకాశం ఉందని ప్రధాని హెచ్చరించారు. ఈ క్రమంలో కొవిడ్‌-19 తరహాలో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సమన్వయంతో పనిచేయాల్సిన అవసరాన్ని.. ప్రధాని మోదీ ఈ సమావేశంలో వివరించనున్నారు. సమష్టి కృషితో పనిచేసి ప్రస్తుతం నెలకొన్న సవాళ్లను అధిగమించేలా ప్రధాని దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు. ఈ సంక్షోభ సమయంలో ఆర్థిక వ్యవస్థను సుస్థిరంగా ఉంచేందుకు రాష్ట్రాలు ఇచ్చే సూచనల ఆధారంగానే తదుపరి చర్యలు ఉంటాయని కేంద్రం తెలిపింది. తమిళనాడు, బంగాల్, అసోం, కేరళ, పుదుచ్చేరిలో ఎన్నికల నియమావళి అమలులో ఉన్నందున ఆయా రాష్ట్రాల సీఎంలకు బదులు సీఎస్‌లు సమావేశంలో పాల్గొన్నారు.

