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భారత్‌, చైనా కలిసి నడవాలి- పరస్పరం సహకరించుకోవాలి: జిన్​పింగ్​

ద్వైపాక్షిక అంశాలపై ప్రధాని మోదీ-జిన్‌పింగ్‌ చర్చలు- భారత్‌తో దీర్ఘకాలిక, వ్యూహాత్మక ఒప్పందాలు చేసుకుంటామన్న షీ జిన్‌పింగ్‌- అతిపెద్ద దేశాలుగా ఉన్న భారత్‌, చైనా కలిసి నడవాలని పిలుపు

PM Modi Jingping Meet
మోదీ జిన్‌పింగ్‌ చర్చలు (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 12, 2026 at 6:49 PM IST

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PM Modi Jingping Meet : దిల్లీలో జరిగిన బ్రిక్స్ సదస్సు సందర్భంగా భారత్‌ మండపంలో చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్‌తో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ భేటీ అయ్యారు. పలు కీలక అంశాలపై ఇరుదేశాధినేతలు ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరిపారు. చైనాతో వివిధ అంశాలపై చర్చించామని మోదీ పేర్కొన్నారు. నిర్మాణాత్మక చర్చలకు భారత్ ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అదే సమయంలో భారత ప్రధాని మోదీని ఇప్పటివరకు 21 సార్లు కలిశానని షీ జిన్‌పింగ్‌ పేర్కొన్నారు. భారత్‌తో దీర్ఘకాలిక, వ్యూహాత్మక ఒప్పందాలు చేసుకుంటామని ఆయన వెల్లడించారు. అతిపెద్ద దేశాలుగా ఉన్న భారత్‌, చైనా కలిసి నడవాలని, అనేక విషయాల్లో భారత్, చైనా సహకరించుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. అలాగే, ఆధునిక టెక్నాలజీ సాయంతో వేగంగా పురోగతి సాధించాలని అన్నారు.

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BRICS SUMMIT 2026
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