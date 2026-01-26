ETV Bharat / bharat

'వికసిత్ భారత్‌ కోసం మన సంకల్పం బలపడాలి'- గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన మోదీ

దేశ ప్రజలందరికీ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు చెప్పిన ప్రధాని మోదీ- అభివృద్ధి చెందిన భారత్‌ కోసం మన సంకల్పం మరింత బలపడాలని ఆకాంక్ష

Modi
Modi (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 26, 2026 at 9:48 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Republic Day 2026 Modi Wishes : దేశ ప్రజలకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు చెప్పారు. దేశ గౌరవానికి, గర్వానికి, వైభవానికి ప్రతీక అయిన మహోన్నతమైన రోజున అందరీ జీవితాల్లో కొత్త శక్తి, ఉత్సాహాన్ని నింపాలని ఎక్స్‌ వేదికగా ఆకాంక్షించారు. వికసిత్​ భారత్‌ కోసం మన సంకల్పం మరింత బలపడాలని ప్రధాని కోరుకున్నారు.

మోదీ నాయకత్వంలో రాజ్యాంగ విలువల‌ను మరింతగా!
కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా దేశప్రజలందరికీ రిపబ్లిక్‌ డే శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. బలమైన ప్రజాస్వామ్యానికి పునాది వేసిన స్వాతంత్ర్య సమరయోధులు, రాజ్యాంగ రూపకర్తలకు నివాళులర్పించారు. ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంలో రాజ్యాంగ విలువల‌ను మరింత బలోపేతం చేయడానికి, వికసిత భారత్‌ను నిర్మించేందుకు సంకల్పించుకుందామని అమిత్‌ షా పిలుపునిచ్చారు.

ఆర్థిక అభ్యున్నతి ప్రభుత్వం కీలకమైన బాధ్యత: రాజ్​నాథ్​ సింగ్​
గణతంత్ర దినోత్సవ సందర్భంగా కేంద్ర రక్షణశాఖ మంత్రి రాజ్​నాథ్ సింగ్​ తాను రాసిన వ్యాసాన్ని సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. దాంతోపాటు ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు చెంప్పారు. "ప్రతి ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో, పౌరుల సామాజిక, ఆర్థిక అభ్యున్నతి ప్రభుత్వం కీలకమైన బాధ్యత. దీనికి ప్రజలు పాలనలో కేంద్రంగా ఉండటం, అభివృద్ధి ప్రయాణంలో పాల్గొనడం అవసరం. ప్రజల ఆకాంక్షలను నెరవేర్చడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యం" అంటూ రాసుకొచ్చారు.

TAGGED:

MODI ON REPUBLIC DAY 2026
MODI WISHES REPUBLIC DAY
REPUBLIC DAY 2026 MODI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.