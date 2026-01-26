'వికసిత్ భారత్ కోసం మన సంకల్పం బలపడాలి'- గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన మోదీ
దేశ ప్రజలందరికీ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు చెప్పిన ప్రధాని మోదీ- అభివృద్ధి చెందిన భారత్ కోసం మన సంకల్పం మరింత బలపడాలని ఆకాంక్ష
Published : January 26, 2026 at 9:48 AM IST
Republic Day 2026 Modi Wishes : దేశ ప్రజలకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు చెప్పారు. దేశ గౌరవానికి, గర్వానికి, వైభవానికి ప్రతీక అయిన మహోన్నతమైన రోజున అందరీ జీవితాల్లో కొత్త శక్తి, ఉత్సాహాన్ని నింపాలని ఎక్స్ వేదికగా ఆకాంక్షించారు. వికసిత్ భారత్ కోసం మన సంకల్పం మరింత బలపడాలని ప్రధాని కోరుకున్నారు.
Best wishes on Republic Day.— Narendra Modi (@narendramodi) January 26, 2026
May this occasion add renewed energy and enthusiasm in our collective resolve to build a Viksit Bharat.
మోదీ నాయకత్వంలో రాజ్యాంగ విలువలను మరింతగా!
కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా దేశప్రజలందరికీ రిపబ్లిక్ డే శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. బలమైన ప్రజాస్వామ్యానికి పునాది వేసిన స్వాతంత్ర్య సమరయోధులు, రాజ్యాంగ రూపకర్తలకు నివాళులర్పించారు. ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంలో రాజ్యాంగ విలువలను మరింత బలోపేతం చేయడానికి, వికసిత భారత్ను నిర్మించేందుకు సంకల్పించుకుందామని అమిత్ షా పిలుపునిచ్చారు.
समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।— Amit Shah (@AmitShah) January 26, 2026
इस अवसर पर सभी स्वाधीनता सेनानियों व मजबूत लोकतंत्र की नींव रखने वाले संविधान निर्माताओं को नमन करता हूँ।
आइए, मोदी जी के नेतृत्व में संवैधानिक मूल्यों को और सशक्त बनाते हुए ‘विकसित भारत’ बनाने का संकल्प लें। pic.twitter.com/LZRyxHzcmj
ఆర్థిక అభ్యున్నతి ప్రభుత్వం కీలకమైన బాధ్యత: రాజ్నాథ్ సింగ్
గణతంత్ర దినోత్సవ సందర్భంగా కేంద్ర రక్షణశాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ తాను రాసిన వ్యాసాన్ని సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. దాంతోపాటు ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు చెంప్పారు. "ప్రతి ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో, పౌరుల సామాజిక, ఆర్థిక అభ్యున్నతి ప్రభుత్వం కీలకమైన బాధ్యత. దీనికి ప్రజలు పాలనలో కేంద్రంగా ఉండటం, అభివృద్ధి ప్రయాణంలో పాల్గొనడం అవసరం. ప్రజల ఆకాంక్షలను నెరవేర్చడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యం" అంటూ రాసుకొచ్చారు.
हर गणतांत्रिक व्यस्था में नागरिकों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान सरकार का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। इसके लिए आवश्यक है कि शासन व्यवस्था के केंद्र में जनता हो और विकास की यात्रा में वह सहभागी बने। राज्य और शासन व्यवस्था द्वारा निष्ठा से जन-आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए समर्पित होने का… pic.twitter.com/qTLlpRwxkO— Rajnath Singh (@rajnathsingh) January 26, 2026