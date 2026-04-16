ETV Bharat / bharat

మోదీ ప్రసంగంలో డీలిమిటేషన్ ప్రస్తావన లేదు- పలు రాష్ట్రాల ఆందోళనలను ఉద్దేశపూర్వకంగా విస్మరించారు : ప్రధాని స్పీచ్‌పై కాంగ్రెస్ ఫైర్

లోక్‌సభలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేసిన ప్రసంగంపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించిన కాంగ్రెస్- మోదీ తన స్పీచ్‌లో డీలిమిటేషన్ అనే కీలక అంశాన్ని మినహాయించారని ఆరోపణలు

Congress senior leader Jai Ram Ramesh (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 16, 2026 at 5:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Congress Reaction On Modi Speech : మహిళా రిజర్వేషన్ల అమలు కోసం తీసుకొచ్చిన 131వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుపై చర్చ సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ లోక్‌సభలో చేసిన ప్రసంగంపై కాంగ్రెస్ మండిపడింది. మోదీ తన ప్రసంగంలో నియోజకవర్గాల పునర్విభజన అనే కీలక అంశం మినహా మిగతా అన్ని విషయాలపై మాట్లాడారని ఎద్దేవా చేసింది. దక్షిణాది, తూర్పు, ఈశాన్యం, ఉత్తర భారతదేశంలోని పలు రాష్ట్రాల ఆందోళనలను తన ప్రసంగంలో మోదీ ఉద్దేశపూర్వకంగా విస్మరించారని ఆరోపించింది. చట్టసభల్లో మహిళా రిజర్వేషన్లకు తుది రూపం ఇచ్చేందుకు, డీలిమిటేషన్‌ ద్వారా నియోజకవర్గాలను పెంచేందుకు, పునర్విభజించేందుకు ఉద్దేశించిన మూడు బిల్లులపై ఓటింగ్‌కు పెట్టినప్పుడు అది వీగిపోతుందని తెలిపింది. రాజ్యాంగాన్ని అణగదొక్కడానికి, వ్యవస్థను హైజాక్ చేయడానికి ప్రభుత్వం చేస్తున్న కుట్రపూరిత ప్రయత్నం లోక్‌సభలో నిస్సందేహంగా ఓటమిని చవిచూస్తుందని విమర్శించింది. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ వ్యాఖ్యానించారు.

TAGGED:

PARLIAMENT SPECIAL SESSION 2026
CONGRESS SLAMS PM MODI
DELIMITATION BILL 2026 LOK SABHA
PM MODI SPEECH IN PARLIAMENT
CONGRESS REACTION ON MODI SPEECH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.