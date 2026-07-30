పశ్చిమాసియా సంక్షోభంపై కేంద్రం అలర్ట్- ఇంధన భద్రత, భారతీయుల రక్షణపై మోదీ కీలక ఆదేశాలు
పశ్చిమాసియా పరిస్థితిపై నాలుగోసారి కేబినెట్ కమిటీ ఆన్ సెక్యూరిటీ సమావేశం- ఇంధనం, ఎరువుల సరఫరాపై సమీక్ష, సముద్ర నావికుల భద్రతకు ప్రత్యేక వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేయాలని సూచన
Published : July 30, 2026 at 8:47 PM IST
CCS Cabinet Meeting : దేశ ప్రయోజనాలు, ఇంధన భద్రత, విదేశాల్లోని భారతీయుల రక్షణకు ఎలాంటి ఆటంకం కలగకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందస్తు చర్యలు వేగవంతం చేసింది. పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గురువారం దిల్లీలో కేబినెట్ కమిటీ ఆన్ సెక్యూరిటీ (సీసీఎస్) నాలుగో ప్రత్యేక సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించారు. ప్రస్తుత భౌగోళిక-రాజకీయ పరిస్థితులు, వాటి ప్రభావం దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఎలా ఉండొచ్చన్న అంశాలపై సమగ్రంగా చర్చించారు. అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేసేలా హోల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ విధానాన్ని కొనసాగించాలని ప్రధాని స్పష్టం చేశారు. సమావేశంలో కేబినెట్ కార్యదర్శి ప్రస్తుత అంతర్జాతీయ పరిస్థితులపై వివరించారు.
ముఖ్యంగా పశ్చిమాసియా ఘర్షణలు, ఎర్ర సముద్రం, హర్మూజ్ జలసంధి, గల్ఫ్ ఆఫ్ ఏడెన్, బ్లాక్ సీ ప్రాంతాల్లో నెలకొన్న భద్రతా సమస్యలు భారత దిగుమతులు, సరఫరా వ్యవస్థపై చూపుతున్న ప్రభావాన్ని వివరించారు. ఈ నేపథ్యంలో పెట్రోలియం ఉత్పత్తులు, ఎల్ఎన్జీ, ఎల్పీజీ, ఎరువుల సరఫరా అంతరాయం లేకుండా కేంద్రం చేపట్టిన చర్యలను కూడా వివరించారు. ప్రస్తుతం దేశంలో పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల నిల్వలు, సరఫరా పరిస్థితి సంతృప్తికరంగానే ఉందని సమావేశంలో వెల్లడించారు. ముడి చమురు లభ్యత సమృద్ధిగా ఉండటంతో ప్రభుత్వ రంగ రిఫైనరీలు 100 శాతానికి పైగా సామర్థ్యంతో పనిచేస్తున్నాయని తెలిపారు. దీంతో పెట్రోల్, డీజిల్ తదితర ఇంధన ఉత్పత్తుల తయారీ నిరంతరాయంగా కొనసాగుతోందని వివరించారు.
Prime Minister Narendra Modi chaired a CCS Meeting to review the situation in the context of the ongoing West Asia Conflict.— ANI (@ANI) July 30, 2026
He called for a unified and coordinated mechanism for regular monitoring of all developments to ensure expeditious implementation of measures… pic.twitter.com/xLjVrHsi9O
ఎల్పీజీపై కేంద్రం ప్రత్యేక దృష్టి
ఎల్పీజీ సరఫరాపై కూడా కేంద్రం ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది. ఒకే దేశంపై ఆధారపడకుండా ఎల్పీజీ కొనుగోలు వనరులను ఇప్పటికే విస్తరించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. అదే సమయంలో దేశవ్యాప్తంగా పైప్డ్ నేచురల్ గ్యాస్ (పీఎన్జీ) కనెక్షన్ల విస్తరణకు చర్యలు చేపట్టడంతో గ్యాస్ వినియోగం పెరుగుతోందని వెల్లడించారు. జాతీయ గ్యాస్ గ్రిడ్ విస్తరణ, ఎల్ఎన్జీ దిగుమతుల సామర్థ్య పెంపు, సిటీ గ్యాస్ పంపిణీ వ్యవస్థ విస్తరణ, పైప్లైన్ మౌలిక సదుపాయాల వేగవంతమైన అభివృద్ధి వంటి చర్యల ద్వారా ఎల్పీజీపై ఆధారాన్ని క్రమంగా తగ్గించే దిశగా ప్రభుత్వం ముందుకెళ్తోందని సమావేశంలో చర్చించారు.
రాబోయే రబీ సీజన్కు అవసరమైన ఎరువుల లభ్యతపైనా ప్రధాని ప్రత్యేకంగా సమీక్ష నిర్వహించారు. అవసరమైన ఎరువుల నిల్వలు ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని, అవసరమైతే ప్రత్యామ్నాయ దిగుమతి వనరులను వినియోగించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. రైతులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఎరువుల సరఫరా నిరంతరాయంగా కొనసాగాలని స్పష్టం చేశారు. పశ్చిమాసియా ఘర్షణల ప్రభావం సముద్ర రవాణాపైనా పడుతున్న నేపథ్యంలో దేశీయ, విదేశీ నౌకల్లో పనిచేస్తున్న భారతీయ నావికుల భద్రతపై కూడా సమావేశంలో విస్తృతంగా చర్చించారు. ఘర్షణ ప్రాంతాల్లో విధులు నిర్వహిస్తున్న సముద్ర నావికులకు, వారి కుటుంబాలకు అవసరమైన సమాచారం, అత్యవసర సహాయం, మానసిక పరామర్శ అందించే ప్రత్యేక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రధాని మోదీ అధికారులను ఆదేశించారు.
ఇంధన వనరులపై మరింత దృష్టి
విదేశాల్లో నివసిస్తున్న భారతీయుల భద్రత కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వ అత్యంత ప్రాధాన్య అంశమని ప్రధాని స్పష్టం చేశారు. పశ్చిమాసియా దేశాల్లో నివసిస్తున్న భారతీయుల పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తూ అవసరమైన సహాయ చర్యలు చేపట్టాలని సంబంధిత శాఖలకు సూచించారు. దీర్ఘకాలిక ఇంధన భద్రత సాధించాలంటే పునరుత్పాదక ఇంధన వనరులపై మరింత దృష్టి పెట్టాలని కూడా ప్రధాని పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా సౌరశక్తి, ఇతర శిలాజ ఇంధనేతర వనరుల వినియోగాన్ని వేగంగా పెంచడం ద్వారా విదేశీ ఇంధనంపై ఆధారాన్ని తగ్గించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.
ఈ సమావేశానికి రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్, హోంమంత్రి అమిత్ షా, విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్, ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్తో పాటు ఎరువుల శాఖ మంత్రి జేపీ నడ్డా, వాణిజ్య మంత్రి పీయూశ్ గోయల్, షిప్పింగ్ మంత్రి సర్బానంద సోనోవాల్, పెట్రోలియం మంత్రి హర్దీప్ సింగ్పూరీ హాజరయ్యారు. ఆయా శాఖలు తీసుకుంటున్న చర్యలపై మంత్రులు ప్రధానికి వివరించారు. ప్రస్తుతం భారత ఇంధన అవసరాల్లో 88 శాతానికి పైగా దిగుమతులపైనే ఆధారపడుతోంది. గతంలో దేశ ఇంధన దిగుమతుల్లో దాదాపు 40 శాతం హర్మూజ్ జలసంధి మార్గం ద్వారానే వచ్చేవి. అయితే ఆ ప్రాంతంలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు, ఎర్ర సముద్రం, బాబ్ అల్-మందబ్ ప్రాంతాల్లో నౌకలపై దాడులు పెరగడంతో ప్రపంచ సరఫరా వ్యవస్థపై ప్రభావం కనిపిస్తోంది. ఈ పరిస్థితుల్లో దేశ ప్రజల ప్రయోజనాలు, ఇంధన భద్రత, సరఫరా వ్యవస్థకు ఎలాంటి అంతరాయం కలగకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్ని శాఖల సమన్వయంతో పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని ప్రధాని మోదీ స్పష్టం చేశారు.
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