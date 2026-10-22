ప్రధాని మోదీకి నెతన్యాహు ఫోన్ కాల్- ఇజ్రాయెల్ స్వాతంత్య్ర వేడుకలకు ఆహ్వానం
ప్రధాని మోదీతో ఫోన్లో ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని మాట్లాడారు.
ప్రధాని మోదీ, నెతన్యాహు (PTI)
Published : October 22, 2026 at 7:08 PM IST
PM Modi Netanyahu Phone Call : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్న వేళ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు ఫోన్లో సంభాషించారు. ఇజ్రాయెల్ స్వాతంత్య్ర వేడుకలకు ఆహ్వానించారు.భారత్, ఇజ్రాయెల్ మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాల్లో సాధించిన వృద్ధిని ఇరు దేశాధినేతలు సమీక్షించినట్లు ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం వెల్లడించింది. ఇరు దేశాల మధ్య వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా తమ నిబద్ధతను ఇరువురు నేతలు పునరుద్ఘాటించారని తెలిపింది.