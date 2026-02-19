భారత ఆవిష్కరణల సామర్థ్యాన్ని ఏఐ సదస్సు చాటుతోంది: ప్రధాని మోదీ
దిల్లీలోని భారత్ మండపంలో ఏఐ సదస్సు- ప్రధాని మోదీ కీలక ప్రసంగం
Published : February 19, 2026 at 10:59 AM IST
PM Modi on India AI Summit 2026 : కొత్త టెక్నాలజీని అందిపుచ్చుకోవడంలో భారత్ ముందుంటుందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ పేర్కొన్నారు. ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా టెక్ నిపుణులను అందించే కేంద్ర బిందువుగా భారత్ ఎదిగిందన్నారు. చారిత్రక ఏఐ ఇంపాక్ట్ సదస్సును భారత్ నిర్వహిస్తుండటం యావత్ గ్లోబల్ సౌత్కు గర్వ కారణమని మోదీ అన్నారు. గురువారం దిల్లీలోని భారత్ మండపంలో నిర్వహించిన ఏఐ ఇంపాక్ట్ సదస్సు - 2026ను ఉద్దేశించి మోదీ మాట్లాడారు. మేడిన్ ఇండియా, భారత ఆవిష్కరణల సామర్థ్యాన్ని ఏఐ సదస్సు చాటుతోందని మోదీ వివరించారు.
ప్రపంచ జనాభాలో ఆరో వంతు ఉన్న భారత్ సాంకేతికత కేంద్రంగా ఎకో సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేస్తోందన్నారు. దేశానికి యువతే ఆస్తిగా మోదీ అభివర్ణించారు. తాము వేగంగా, విశ్వాసంతో సాంకేతికతను స్వీకరిస్తున్నామని చెప్పుకొచ్చారు. ఏఐ వినియోగంలో యువత ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారని చెప్పారు. వివిధ రంగాల సమస్యలకు ఏఐ పరిష్కారం చూపుతోందని చెప్పుకొచ్చారు. ఏఐ సామర్థ్యం ఆలోచనలకు అందనంత దూరంగా ఉందన్నారు.
VIDEO | “India has the biggest youth population, centre of biggest tech talent pool, biggest example of tech enabled eco system; India not only makes new tech, it adopts it fast also”, says PM Modi (@narendramodi) at AI Summit.— Press Trust of India (@PTI_News) February 19, 2026
(Source: Third Party)#PTIAtAIImpactSummit… pic.twitter.com/g2zVo1FIx6