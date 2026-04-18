ETV Bharat / bharat

భారత నారీశక్తి ఎదగకుండా అడ్డుకున్నారు: జాతినుద్దేశించి ప్రధాని మోదీ

PM Modi (Source : ANI (File))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 18, 2026 at 8:37 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

PM Modi Address To Nation : పార్లమెంటులో మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు వీగిపోయిన తర్వాత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తొలిసారి జాతినుద్దేశించి ప్రసంగించారు. భారత నారీశక్తి ఎదగకుండా అడ్డుకున్నారని ప్రతిపక్షాలపై ధ్వజమెత్తారు. తాము దేశ హితం, నారీ శక్తి హితం కోసం బిల్లు తెచ్చామన్న మోదీ, స్వార్థ రాజకీయాల కోసం విపక్షాలు నారీశక్తిని అడ్డుకున్నాయని అన్నారు.

బిల్లును అడ్డుకోవటమంటే భ్రూణహత్య చేసినట్లే!
మహిళా బిల్లును కాంగ్రెస్‌, డీఎంకే, టీఎంసీ అడ్డుకున్నాయని, ఆ కుటుంబ పార్టీలు మహిళలను ఎదగనీయవని ఆరోపించారు. ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఓడించింది బిల్లును కాదని మహిళా శక్తిని అని ప్రధాని అన్నారు. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును అడ్డుకున్న పాపం వారిని వదిలిపెట్దదన్న మోదీ దేశ మహిళలు అన్ని విషయాలను గమనిస్తూనే ఉన్నారని తెలిపారు. తమ హక్కుల కోసం మహిళలు 40 ఏళ్లుగా పోరాడుతున్నారని, ఈ రిజర్వేషన్ బిల్లును అడ్డుకోవటమంటే భ్రూణహత్య చేసినట్లే అని ధ్వజమెత్తారు. భారత అభివృద్ధిలో నారీశక్తి వాటా తక్కువేమీ కాదని, ఈ భ్రూణహత్యలో ప్రధాన పాపం కాంగ్రెస్‌, టీఎంసీ, ఎస్పీ, డీఎంకే, పార్టీలదే అని ఆరోపణలు చేశారు.

TAGGED:

MODI ON RESERVATION BILL DEFEAT
PM MODI ON DELIMITATION
MODI SPEECH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.