ETV Bharat / bharat

వందేమాతర గీతం అన్నితరాలకు స్ఫూర్తిమంత్రం-150 ఏళ్ల స్మారకోత్సవాల్లో ప్రధాని మోదీ

వందేమాతరం గీతం దేశమాత ఆరాధన, సాధన - ఒక స్వప్నం, ఒక సంకల్పం, అదొక స్ఫూర్తి - వ్యాఖ్యానించిన ప్రధాని

Modi Speech
Modi Speech (PTI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 7, 2025 at 11:13 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Modi Speech On celebrations Of Vande Mataram : వందేమాతర గీతం ఒక స్వప్నం, ఒక సంకల్పం, అదొక స్ఫూర్తి మంత్రమని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. శుక్రవారం దిల్లీలోనిఇందిరాగాంధీ స్టేడియంలో వందేమాతరం స్మారకోత్సవ కార్యక్రమాలను నిర్వహించగా ప్రధాని మోదీ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ మాట్లాడారు.

వందేమాతరం గీతం దేశమాత ఆరాధన, సాధన అన్నారు.జాతీయ గీతం అందరినీ పురాణ ఇతిహాసాల్లోకి తీసుకెళ్తుందని, ఆ శబ్దం ఆత్మవిశ్వాసం నింపుతుందని ప్రధాని పేర్కొన్నారు. భవిష్యత్తుకు సరికొత్త భరోసా ఇస్తుందని, వందేమాతరం సామూహిక గీతాలాపన అద్భుత అనుభవమన్నారు. ఒకే లయ, స్వరం, భావంతో గీతాలాపన హృదయాన్ని స్పందింపజేస్తుందని, ఈ స్మారకోత్సవాలు దేశ ప్రజలకు ప్రేరణ ఇస్తాయన్నారు.వందేమాతరం స్మారక స్టాంపు, నాణెం విడుదల చేశామని, ప్రతి గీతానికి ఒక మూల భావం, సందేశం ఉంటుంది: ప్రధానివందేమాతరం మూల భావం భారత్‌ అన్నారు.


TAGGED:

MODI SPEECH ON VANDEMATARAM EVENT
MODI IN 150 CELEBRATIONS
INDIAN NATIONAL SONG CELEBRATIONS
MODI SPEECH ON VANDE MATARAM EVENT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వెరైటీ వెడ్డింగ్ కార్డ్- మహాకాళ్ విభూతి, ఢమరుకం, త్రిశూలంతో ఆహ్వాన పత్రిక

పొగ మంచు వచ్చేస్తోంది - వాహనదారులూ ప్రయాణాల సమయంలో జర జాగ్రత్త!

సేమియాతో పాయసం కాదు - ఇలా "ఊతప్పం" చేసుకోండి - టేస్ట్​ అద్దిరిపోతుంది!

'ఇక స్కూళ్లకు వెళ్లండి!'- వరల్డ్ ఛాంపియన్లతో మోదీ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.