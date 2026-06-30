రామమందిర విరాళాల కేసుపై మోదీ మౌనం- కోట్లాది భక్తుల విశ్వాసంపై దాడి చేసినట్టే : కాంగ్రెస్
రామాలయ విరాళాల దుర్వినియోగం వ్యవహారంపై ప్రధాని మౌనాన్ని ప్రశ్నించిన కాంగ్రెస్- శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థక్షేత్ర ట్రస్ట్ను రద్దు చేయాలని డిమాండ్
Published : June 30, 2026 at 12:49 PM IST
Congress On Ram temple Donation Case : అయోధ్య రామమందిర విరాళాల దుర్వినియోగం కేసు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారిన వేళ, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మౌనంపై కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించింది. ఈ వ్యవహారంపై ప్రధాని స్పందించకపోవడం కోట్లాది మంది భక్తుల విశ్వాసంపై నేరుగా దాడి చేసినట్టేనని పేర్కొంది. ఈ అంశంపై పారదర్శక దర్యాప్తు జరిపి, బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
రామాలయ నిర్మాణం, శ్రీరాముడి పేరును రాజకీయంగా వినియోగించుకున్న బీజేపీ ఇప్పుడు విరాళాల దుర్వినియోగ ఆరోపణలపై ఎందుకు మాట్లాడటం లేదని జైరాం రమేశ్ ప్రశ్నించారు. శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థక్షేత్ర ట్రస్ట్ను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎలాంటి పారదర్శక ప్రమాణాలు లేకుండా ఏర్పాటు చేసిందని, ఆ ట్రస్ట్లో ఆర్ఎస్ఎస్కు చెందిన వ్యక్తులను నియమించిందని ఆరోపించారు. అనంతరం ఆ ట్రస్ట్ను సమాచార హక్కు చట్టం (ఆర్టీఐ) పరిధి నుంచి మినహాయించడం అనుమానాలకు తావిచ్చిందని పేర్కొన్నారు. ప్రధాని మోదీ ఇప్పటికైనా మోనం వీడాలని అన్నారు.
श्रीराम मंदिर में लूट पर पीएम मोदी की चुप्पी देश के करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था पर सीधा आघात है।— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) June 30, 2026
मोदी सरकार ने ट्रस्ट का गठन बिना किसी पारदर्शी मानदंड या जन-परामर्श के किया, RSS के लोगों को इसमें जगह दी। फिर पूरे ट्रस्ट को RTI से बाहर भी कर दिया।
मोदी जी, चुप्पी तोड़िए। https://t.co/amTskz043k
అయోధ్యలో అజయ్రాయ్ అదుపులోకి?
ఉత్తరప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ ప్రతినిధి బృందం మంగళవారం అయోధ్యకు వెళ్లి శ్రీరాముడి దర్శనం చేసుకుని ఆశీర్వాదాలు పొందాల్సి ఉండగా, యూపీ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు అజయ్ రాయ్ను పోలీసులు అడ్డుకున్నారని కాంగ్రెస్ ఆరోపించింది. అయోధ్య చేరుకున్న కొద్దిసేపటికే భయంతో వణికిపోతున్న బీజేపీ ప్రభుత్వం పోలీసులు పంపించి తనను హోటల్ నుంచి అదుపులోకి తీసుకుందని అజయ్ ఆరోపించారు. బీజేపీ ప్రభుత్వం భయంతో వ్యవహరిస్తోందని, ప్రతిపక్ష నాయకులను అడ్డుకునేందుకు అధికార యంత్రాంగాన్ని ఉపయోగిస్తోందని ఆయన విమర్శించారు. తమ ప్రతినిధుల బృందం శాంతియుతంగా ప్రార్థనలు చేసేందుకు మాత్రమే వెళ్లిందని, అయినప్పటికీ పోలీసులు అడ్డుకున్నారని ఆరోపించారు.
బీజేపీపై విపక్షాల దాడి
ఇక రామమందిర విరాళాల దుర్వినియోగ ఆరోపణలు తీవ్రంగా ఉన్నందున ఈ కేసుపై సుప్రీంకోర్టు పర్యవేక్షణలో దర్యాప్తు జరపాలని కాంగ్రెస్ డిమాండ్ చేసింది. అలాగే శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థక్షేత్ర ట్రస్ట్ను రద్దు చేయాలని కూడా కోరింది. మరోవైపు ఈ వ్యవహారంలో బీజేపీపై ప్రతిపక్షాలు తీవ్రంగా విమర్శలు చేస్తున్నాయి. సమాజ్వాదీ పార్టీ అధ్యక్షుడు అఖిలేశ్ యాదవ్ కూడా బీజేపీపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. శ్రీరాముడిని మోసం చేసిన పార్టీకి నిజమైన సనాతనులు మద్దతు ఇవ్వకూడదని, ఆ పార్టీ తరఫున ఎన్నికల్లో పోటీ చేయవద్దని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.
నిందితులకు కఠిన శిక్ష తప్పదు: బీజేపీ
ఇదిలా ఉండగా, ఈ వ్యవహారంలో నిందితులపై చట్టపరంగా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని బీజేపీ స్పష్టం చేసింది. హిందూ సమాజం నుంచి కూడా వారికి సామాజిక బహిష్కరణ ఎదురవుతోందని పేర్కొంది. ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఇప్పటికే దోషులకు ఆదర్శప్రాయమైన శిక్షలు పడేలా చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారని పార్టీ తెలిపింది.
ఇదిలా ఉండగా, అయోధ్యలోని ఫైజాబాద్ బార్ అసోసియేషన్ కూడా ఈ కేసులో అరెస్టయిన ఎనిమిది మంది నిందితులకు తమ సభ్యులు ఎవరూ న్యాయ సహాయం అందించబోరని ప్రకటించింది. ఈ వ్యవహారంపై సీబీఐ దర్యాప్తు జరిపించాలని కోర్టును ఆశ్రయించనున్నట్లు తెలిపింది. ఇక రామాలయ విరాళాల అక్రమాలపై దాఖలైన పిటిషన్ను అత్యవసరంగా విచారించాలన్న అభ్యర్థనను సుప్రీంకోర్టు తిరస్కరించింది. జస్టిస్ ఎం.ఎం. సుందరేశ్, జస్టిస్ శీల్ నాగు ధర్మాసనం వేసవి సెలవుల అనంతరం కేసును విచారణకు తీసుకుంటామని తెలిపింది. జూలై 13న సుప్రీంకోర్టు తిరిగి ప్రారంభం కానుండడంతో ఆ తర్వాత ఈ కేసుపై విచారణ జరగనుంది.
విరాళాల దుర్వినియోగ ఆరోపణలు రావడంతో జూన్ 13న ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్)ను ఏర్పాటు చేసింది. సిట్ నివేదిక ఆధారంగా అవినాశ్ శుక్లా, అనుకల్ప్ మిశ్రా, లవ్కుశ్ మిశ్రా, మనీశ్ కుమార్ యాదవ్, కరుణేశ్ పాండే, రామ్ శంకర్ మిశ్రా, సుభాష్ శ్రీవాస్తవ, రామశంకర్ అలియాస్ టిన్నూ యాదవ్లను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.