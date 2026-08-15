పంద్రాగస్టు ప్రసంగం: గత నాలుగేళ్లలో ప్రధాని మోదీ అతి తక్కువ నిడివి స్పీచ్ ఇదే!
ఈసారి 75 నిమిషాల్లోనే ముగిసిన మోదీ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ ప్రసంగం- గతంలో ఆయన ఎంత సేపు మాట్లాడారంటే?
Published : August 15, 2026 at 11:41 AM IST
Modi Shortest IDay Speech : ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 80వ భారత స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా శనివారం 75 నిమిషాలపాటు ప్రసంగించారు. ఇది గత నాలుగేళ్లలోనే ఆయన చేసిన అతి తక్కువ నిడివి కలిగిన ప్రసంగం కాగా, ఆయన కెరీర్లోనే నాలుగో షార్టెస్ట్ స్పీచ్గా నిలవడం గమనార్హం.
గతేడాది భారత 79వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ 103 నిమిషాలపాటు ప్రసంగించారు. అంతకు ముందు అంటే 2024లో నిర్వహించిన 78వ ఇండిపెండెన్స్ డే సందర్భంగా ఆయన 98 నిమిషాల పాటు స్పీచ్ ఇచ్చారు. 2016లో 96 నిమిషాలపాటు ప్రసంగించారు. ఇక మోదీ 2017లో అత్యంత తక్కువ నిడివి గల ప్రసంగం (56 నిమిషాలు) చేశారు.
నెహ్రూ రికార్డుకు చేరవలో మోదీ
శనివారం నాడు దిల్లీలోని ఎర్రకోట నుంచి మోదీ వరుసగా 13వసారి స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ ప్రసంగాన్ని చేశారు. ఈ విధంగా, వరుసగా 17 స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ ప్రసంగాలు చేసిన మాజీ ప్రధాని జవహర్లాల్ నెహ్రూ తర్వాతి స్థానంలో మోదీ నిలిచారు. కాగా, గతేడాదే వరుసగా 12 ప్రసంగాలు చేసి, మాజీ ప్రధాని ఇందిరా గాంధీ చేసిన ప్రసంగాల రికార్డును మోదీ అధిగమించిన విషయం తెలిసిందే. వాస్తవానికి మోదీ తన మొదటి స్వాతంత్ర్య దినోత్స ప్రసంగాన్ని 2014లో చేశారు. ఆనాడు ఆయన కేవలం 65 నిమిషాలపాటు మాట్లాడారు. 2015లో 88 నిమిషాలు, 2018లో 83 నిమిషాలు, 2019లో 92 నిమిషాలపాటు ఆయన ప్రసంగించారు. ఇక 2020లో 90 నిమిషాలు, 2021లో 88 నిమిషాలు, 2022లో 74 నిమిషాలు, 2023లో 90 నిమిషాల పాటు ఆయన స్పీచ్ ఇచ్చారు.
|సంవత్సరం
|ప్రసంగ సమయం
|2014
|65 నిమిషాలు
|2015
|88 నిమిషాలు
|2016
|96 నిమిషాలు
|2017
|56 నిమిషాలు
|2018
|83 నిమిషాలు
|2019
|92 నిమిషాలు
|2020
|90 నిమిషాలు
|2021
|88 నిమిషాలు
|2022
|74 నిమిషాలు
|2023
|90 నిమిషాలు
|2024
|98 నిమిషాలు
|2025
|103 నిమిషాలు
|2026
|78 నిమిషాలు
సుదీర్ఘ ప్రసంగాలు ఇవే
మోదీ కంటే ముందు 1947లో జనహర్లాల్ నెహ్రూ 72 నిమిషాలు, 1997లో ఐకే గుజ్రాల్ 71 నిమిషాల చొప్పున అత్యంత సుదీర్ఘ ప్రసంగాలు చేశారు. అంతేకాదు రికార్డు స్థాయిలో అత్యంత తక్కువ నిడివి గల ప్రసంగాలను కూడా నెహ్రూ, ఇందిరా గాంధీ చేశారు. జవహర్లాల్ నెహ్రూ 1954లో కేవలం 14 నిమిషాల మాత్రమే స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ ప్రసంగం చేశారు. ఇందిరా గాంధీ 1966లో 14 నిమిషాల్లోనే తన ప్రసంగాన్ని ముగించేశారు. ఇక మాజీ ప్రధానులు డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్, అటల్ బిహారీ వాజ్పేయీ కూడా ఎర్రకోట నుంచి అత్యంత తక్కువ నిడివిగల ప్రసంగాలు చేశారు. 2012, 2013లో మన్మోహన్ సింగ్ వరుసగా 32 నిమిషాలు, 35 నిమిషాల పాటు స్వాతంత్ర దినోత్సవ ప్రసంగాలు చేశారు. 2002, 2003 సంవత్సరాల్లో ఆనాటి ప్రధాని వాజ్పేయీ వరుసగా 25 నిమిషాలు, 30 నిమిషాల వ్యవధిలోనే తన ప్రసంగాన్ని పూర్తి చేశారు.
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భారత తొలి ప్రధాని పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ అత్యధికంగా 17 సార్లు ఎర్రకోటపై జాతీయ జెండా ఎగురవేశారు. ఆయన కుమార్తె, మాజీ ప్రధాని ఇందిరా గాంధీ 16సార్లు త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేసి రెండో స్థానంలో నిలిచారు. ఆ తర్వాత మాజీ ప్రధానులు అటల్ బిహారీ వాజ్పేయీ- 6, రాజీవ్ గాంధీ - 5, పీవీ నరసింహారావు- 5, లాల్బహదూర్ శాస్త్రి- 2, మొరార్జీ దేశాయ్ - 2, చరణ్ సింగ్- 1, వీపీ సింగ్- 1, హెచ్డీ దేవెగౌడ- 1, ఐకే గుజ్రాల్- 1, మన్మోహన్ సింగ్- 10సార్లు చొప్పున జాతీయ జెండా ఎగురవేశారు. అయితే మాజీ ప్రధానులు గుల్జారీలాల్ నందా, చంద్రశేఖర్ ఒక్కసారి కూడా జాతీయ జెండా ఎగురవేయకపోవడం గమనార్హం.
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