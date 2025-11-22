ETV Bharat / bharat

ప్రధాని మోదీ 'గంఛా' రాజకీయం- ఇప్పుడు ఇదే ట్రెండ్- దీని గురించి మీకు తెలుసా?

'టవల్' రాజకీయంతో బిహారీల మనసులు గెల్చుకున్న మోదీ- గంఛా రాజకీయాలతో మోదీ గ్రాఫ్ అప్

Modi Gamchha Politics
Modi Gamchha Politics (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 22, 2025 at 7:22 PM IST

8 Min Read
Modi Gamchha Politics : బిహార్ నుంచి అసోం దాకా, బంగాల్ నుంచి జార్ఖండ్ దాకా, ఒడిశా నుంచి తమిళనాడు దాకా ఎక్కడ ఎన్నికల ప్రచారం చేసినా ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ స్టైలే వేరు. పెద్ద సంఖ్యలో ఉండే మాస్ ఓటర్లను ఆయన ఇట్టే ఆకట్టుకుంటారు. తాజాగా బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచార సభల నుంచి సీఎం నీతీశ్ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవ సభ దాకా ప్రతీ వేదికపై మోదీ వ్యూహాత్మకంగా 'గంఛా' (టవల్)ను ఊపారు. తద్వారా దాన్ని నిత్యం ధరించి ఉండే కోట్లాది బిహారీలతో ఈజీగా కనెక్ట్ అయిపోయారు. గతంలో తమిళనాడు, అసోం, బంగాల్, ఒడిశా, జార్ఖండ్‌ ఎన్నికల ప్రచారాల్లోనూ గంఛాను మోదీ ఊపారు. ప్రధాని ప్రచార సరళి వల్ల 'గంఛా' రీబ్రాండింగ్ జరుగుతోందని పరిశీలకులు అంటున్నారు. ఈ ట్రెండ్ యూత్‌లో గంఛాకు క్రేజ్‌ను పెంచుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఇంతకీ గంఛా చరిత్ర ఏమిటి? దీనితో బిహారీలకు ఉన్న సామాజిక, సాంస్కృతిక సంబంధం ఏమిటి? బిహార్‌లో ఆర్థిక విప్లవానికి గంఛాతో లింకేమిటి? ఏయే రాష్ట్రాలు, ఏయే దేశాల ప్రజలు దాన్ని వినియోగిస్తున్నారు? ఈటీవీ భారత్ స్పెషల్ రిపోర్ట్.

Modi Gamchha Politics
బిహార్‌లో మోదీ 'టవల్' రాజకీయం (ETV Bharat)

గంఛా మా జీవితం, మా గౌరవం
బిహార్‌లోని సుపాల్‌ పట్టణంలో ఉన్న ఓ వీధిలో గంఛాను ధరించి నడిచి వెళ్తున్న ప్రశాంత్ కుమార్‌ను 'ఈటీవీ భారత్' పలకరించింది. "ప్రధాని మోదీ గంఛాను ఊపడం గురించి మీరేం చెబుతారు? చదువుకొని ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పటికీ, తల చుట్టూ గంఛాను ఎందుకు చుట్టుకున్నారు?" అని అడగగా, "ఇది కేవలం గంఛా కాదు. ఇది మా జీవితం, మా గౌరవం, మాకు గర్వకారణం. బిహారీలకు ఇదొక వరం" అని ప్రశాంత్ బదులిచ్చారు.

Modi Gamchha Politics
గంఛా ధరించిన బిహారీ (ETV Bharat)

ఏ సీజన్‌లోనైనా గంఛా ఉండాల్సిందే!
బిహార్‌లోని గోపాల్ గంజ్ పట్టణ ప్రధాన మార్కెట్‌లో అరుణ్ షా అనే దుకాణదారుడు చెవులకు గంఛా చుట్టుకొని టీ తాగుతుండగా ఈటీవీ భారత్ పలకరించింది. మీ గంఛా గురించి చెప్పండి అనగానే, ఠమేం చలిగా ఉన్నా, వేడిగా ఉన్నా గంఛాను వాడుతాం. వేడిలో దీనితో చెమటను తుడుచుకుంటాం. చలిలో మా చెవులను కప్పుకుంటాం" అని బదులిచ్చాడు. బిహార్‌లోని గయ పట్టణ వీధుల్లోకి ఈటీవీ భారత్ వెళ్లగా, కొందరు భుజాలపై గంఛాలు ధరించి కనిపించారు. మరికొందరు చెవులకు గంఛా కట్టుకున్నారు. పొలాల్లో పనిచేసే రైతుల నుంచి బస్సు, ట్రక్కులు నడిపే డ్రైవర్ల దాకా అందరూ గంఛాలతో కనిపించారు.

Modi Gamchha Politics
గంఛా ధరించిన బిహారీలు (ETV Bharat)

'బ్రాండ్ బిహార్​'ను ప్రమోట్ చేసిన ప్రధాని
బిహారీలోని అన్ని వర్గాల ప్రజలు గంఛాను ధరించడాన్ని గౌరవపూర్వక అంశంగా భావిస్తారు. దాన్ని తమ ఆత్మగౌరవ చిహ్నంగా పరిగణిస్తారు. గంఛాను ఊపడం ఒక విజయ సంకేతం. అందుకే ఇటీవలె బిహార్ సీఎం నీతీశ్ ప్రమాణ స్వీకారం వేళ, వేదికపై ప్రధాని మోదీ ఆనందంగా గంఛాను ఊపారు. అది చూసి సభకు హాజరైన ప్రజలతో పాటు వేదికపై ఉన్న ముఖ్యులంతా నిలబడి చప్పట్లు కొట్టారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఈనేపథ్యంలో తాజాగా నవంబరు 21న బిహార్ రాష్ట్ర బీజేపీ ఓ ట్వీట్ చేసింది. "బిహార్ గౌరవానికి ప్రతీక గంఛా. మోదీజీ ఎక్కడికి వెళ్లినా, గంఛాను సగర్వంగా ఊపారు. తద్వారా యావత్ దేశంలో 'బ్రాండ్ బిహార్'ను ప్రమోట్ చేశారు" అని అందులో రాసుకొచ్చారు. బిహార్‌తో పాటు వచ్చే సంవత్సరం ఎన్నికలు జరగనున్న తమిళనాడు, అసోం, బెంగాల్ రాష్ట్రాల్లో గతంలో జరిగిన సభల్లో గంఛాను మోదీ ఊపిన, భుజంపై ధరించిన వీడియో క్లిప్‌లను ఈ ట్వీట్‌కు జోడించారు.

Modi Gamchha Politics
బిహార్‌లో మోదీ ‘టవల్’ రాజకీయం (ETV Bharat)

గంఛా రాజకీయాలతో మోదీ గ్రాఫ్ అప్
'గంఛా రాజకీయాలు' బిహార్‌ సహా దేశంలోని చాలా రాష్ట్రాల్లో ప్రధాని మోదీ ప్రజాదరణను పెంచాయని రాజకీయ పరిశీలకులు అంటున్నారు. బిహారీల సంస్కృతిపై తనకు ఉన్న గౌరవాన్ని వ్యక్తం చేయడానికి ఎన్నికల ప్రచార సభల్లో గంఛాను మోదీ ధరించారు. ఇతర రాష్ట్రాల ఎన్నికల ప్రచారానికి వెళ్లినప్పుడు కూడా అక్కడి సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు అనువైన గంఛాలను భుజంపై, మెడలో ప్రధాని మోదీ వేసుకున్నారు. విపక్ష ఇండియా కూటమి అగ్రనేతలు రాహుల్ గాంధీ, అఖిలేశ్ యాదవ్, తేజస్వి యాదవ్ కూడా గంఛాను ధరించి బిహార్ ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు. దీనివల్ల దేశవ్యాప్తంగా బిహారీ గంఛాకు డిమాండ్ పెరుగుతుందని పరిశీలకులు అంచనా వేస్తున్నారు. స్టైలిష్ దుస్తులను ఇష్టపడే యువత కూడా గంఛాల కొనుగోలుకు మొగ్గు చూపే ఛాన్స్ ఉందని అంటున్నారు. ఇదే జరిగితే బిహార్‌లో గంఛాలు తయారుచేసే కుటీర పరిశ్రమకు ఆర్డర్లు వెల్లువెత్తుతాయి. వాటిలో పనిచేసే వేలాది కార్మికులకు మళ్లీ మంచిరోజులు వస్తాయి.

Modi Gamchha Politics
బిహార్​లో టవల్స్​కు భారీ డిమాండ్​ (ETV Bharat)

గంఛా తయారీ పరిశ్రమ: బిహార్‌లో మినీ మాంచెస్టర్
బిహార్‌లో గంఛా వినియోగం ఎంత భారీగా ఉందో, దాని తయారీ పరిశ్రమ కూడా అంతపెద్దగా ఉంది. దీనిపై ఆధారపడి ఎంతోమంది నేత కార్మికుల కుటుంబాలు జీవిస్తున్నాయి. బిహార్ ప్రభుత్వం ప్రకారం ప్రస్తుతం గంఛా తయారీ పరిశ్రమలో 3.66 లక్షల మంది నేత కార్మికులు పనిచేస్తున్నారు. ఈ పరిశ్రమకు ప్రధాన కేంద్రం గయాజీ జిల్లా. ఈ జిల్లాలోని పట్వాటోలి పట్టణాన్ని మినీ మాంచెస్టర్ అంటారు. ఇక్కడ 12 వేల పవర్ లూమ్‌లతో, ప్రతిరోజు లక్షలాది గంఛాలను తయారు చేస్తున్నారు. ఈ పరిశ్రమ ద్వారా స్థానికంగా దాదాపు 15వేల కుటుంబాలు ఉపాధిని పొందుతున్నాయి.

Modi Gamchha Politics
బిహార్​లో ప్రత్యేకమైన టవల్స్​ తయారీ (ETV Bharat)

ఏయే రాష్ట్రాలు, దేశాల్లో వినియోగిస్తారు? ఎందుకు వినియోగిస్తారు?
'గంఛా'ను ముతక కాటన్‌ వస్త్రంతో తయారు చేస్తారు. ఇది దీర్ఘ చతురస్ర ఆకారంలో ఉంటుంది. బిహార్‌లో ఒక్కో రాజకీయ పార్టీ ఒక్కో రంగులో గంఛాను వాడుతోంది. గంఛాను బిహారీలు 'అంగూచా' అనే పేరుతోనూ పిలుస్తారు. గంఛాను అసోం, ఒడిశా, బంగాల్, జార్ఖండ్, పూర్వాంచల్ ప్రాంతాల్లోనూ ప్రజలు ధరిస్తారు. అసోంలో గంఛాను 'గమోసా' అంటారు. ఆయా రాష్ట్రాల ప్రజలు దీన్ని తమ కల్చర్‌లో ఒక భాగంగా భావిస్తారు. పండుగలు, పూజలు, శుభ కార్యాలు, వ్యవసాయ పనుల వేళ గంఛాను ధరిస్తారు. ఎండాకాలంలో తలపై, చలికాలంలో చెవులపై గంఛాను కప్పుకుంటారు. గంఛాతో చెమటను తుడుచుకుంటారు. ప్రజల దైనందిన జీవితంలో భాగం కావడం వల్ల, ఎన్నికల టైంలో గంఛాతో ఓటర్లు ఈజీగా కనెక్ట్ అయిపోతుంటారు. అందుకే ఇది ఎన్నికల ప్రచారంలో ఒక ప్రభావశీల అంశంగా మారింది. ఇక బంగ్లాదేశ్, నేపాల్, శ్రీలంక, పాకిస్థాన్ సహా పలు దేశాల్లోనూ ప్రజలు గంఛాను ధరిస్తారు.

Modi Gamchha Politics
బిహార్​లో గంఛా (టవల్స్) తయారీ (ETV Bharat)

బాలీవుడ్ నుంచి భోజ్‌పురి దాకా గంఛా
బాలీవుడ్ నుంచి భోజ్‌పురి సినీ పరిశ్రమ దాకా ఎంతోమంది ప్రముఖ నటుల సినిమాల్లో గాంఛా స్పెషల్ అట్రాక్షన్‌గా నిలిచింది. హిందీ మూవీ 'కూలీ'లో అమితాబ్ బచ్చన్ గంఛా ధరించారు. 'కూలీ నంబర్ 1'లో యాక్టర్ గోవింద ధరించిన గంఛాను ప్రజలు ఇప్పటికీ మర్చిపోలేదు. రాజ్‌కుమార్, దిలీప్ కుమార్ వంటి నటులు కూడా గంఛాను ధరించి నటించారు. భోజ్‌పురి సినిమాల్లోనైతే హీరోలు గంఛా ధరించిన సినిమాలు హిట్ కొట్టాయి. బిహార్‌కు చిహ్నంగా ఉన్న ఈ గంచా, కొన్ని మూవీస్‌లో బందిపోట్ల పాత్ర పోషించే నటుల భుజాలపై కనిపించింది.

Modi Gamchha Politics
గంఛా ధరించిన బిహారీలు (ETV Bharat)

'గంఛా' పదం ఎలా పుట్టింది ?
ప్రాచీన భారతదేశంలో చేతితో నేసిన వస్త్రాన్ని గంఛాగా ఉపయోగించేవారు. 'గంఛా' అనేది బెంగాలీ పదం. దీని అర్థం 'తుడిచే వస్త్రం'.
'అంగోంచన్' అనే సంస్కృత పదం నుంచి 'గంఛా' అనే పదం ఏర్పడిందని ఆల్ ఇండియా ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆస్ట్రాలజీ డైరెక్టర్ డాక్టర్ రాజ్‌నాథ్ ఝా తెలిపారు. 'గం' అంటే 'గమనం'(నడవడం) అని, 'ఛ' అంటే 'వస్త్రం' అని అర్థాలు. అవధి - భోజ్‌పురి పదం 'గాంఛి' నుంచి 'గంఛా' ఉద్భవించి ఉండొచ్చని ఆయన చెప్పారు. ఈ పదం మూలాలు ప్రాకృత భాషలోనూ ఉన్నాయన్నారు.

Modi Gamchha Politics
గంఛాలు (టవల్స్​) (ETV Bharat)

వివాహ వేడుకల్లో తప్పనిసరి గంఛా
"ప్రాచీన కాలం నుంచే బిహార్‌‌లో గంఛా వినియోగంలో ఉంది. ప్రత్యేకించి వివాహ సమయాల్లో దీన్ని తప్పక వాడుతుంటారు. వివాహాల వేళ వధువు చున్నీని, వరుడు గంఛాను వినియోగిస్తారు. వధువు చున్నీతో వరుడి గంఛాకు ముడివేస్తారు. గంఛాను రక్షణకు చిహ్నంగా పరిగణించి వరుడి తలపై కడతారు. వరుడి భుజంపై మరో గంఛా ఉంటుంది. కన్యాదాన వేడుకలో వధువు తండ్రి కూడా గంఛాను ఉపయోగిస్తాడు. పెళ్లి మండపంలో వధువు, వరుడిని ఎదురెదురుగా నిల్చోబెడతారు. అనంతరం వారిద్దరి మధ్య ఒక గంఛాను వధువు సోదరుడు పట్టుకుంటాడు. అనంతరం గంఛాను చూస్తూ మూడు నుంచి ఐదుసార్లు వధూవరులు ప్రదక్షిణలు చేస్తారు. ఇవి ముగిశాక, మీరిద్దరు ఇక వైవాహిక బంధంలోకి ప్రవేశిస్తున్నారని వధువు సోదరుడు చెబుతాడు. బిహార్‌లోని మిథిల ప్రాంతంలో నేటికీ ఈ సంప్రదాయాన్ని ఫాలో అవుతున్నారు" అని జ్యోతిష్కుడు డాక్టర్ ధీరజ్ కుమార్ ఝా తెలిపారు.

గాంఛాలోనే సత్తును తింటారు
"బిహార్‌లోని భోజ్‌పూర్ ప్రాంతానికి చెందిన రైతులు నేటికీ సత్తును గాంఛాలోనే తింటారు. తలను కప్పుకోవడానికి, ధోతీపై కప్పుకోవడానికి గంఛాను వాడుతుంటారు. ఇది ప్రజల జీవన విధానం, ఆచారాల్లో ఒక భాగంగా మారిపోయింది" అని భోజ్‌పురి సాహితీవేత్త సంజీవ్ సిన్హా తెలిపారు.

Modi Gamchha Politics
గంఛా ధరించిన బిహారీలు (ETV Bharat)

పత్తి నూలు ఉత్పత్తి యూనిట్‌ను ఏర్పాటు చేయాలి
"పట్వాటోలిలో వేలాది కుటుంబాలకు ఆసరాగా గంఛా తయారీ పరిశ్రమ నిలుస్తోంది. వీటి తయారీకి అవసరమైన ముడి సరుకులను పంజాబ్ సహా పలు దక్షిణభారత రాష్ట్రాల నుంచి తెప్పించుకుంటారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చొరవ చూపి ఈ పట్టణంలో పత్తి నూలు ఉత్పత్తి యూనిట్‌ను ఏర్పాటు చేయాలి. దీనివల్ల ఉపాధి అవకాశాలు మరింతగా పెరుగుతాయి" అని పట్వాటోలికి చెందిన నేత కార్మికుడు గోపాల్ పట్వా తెలిపారు.

మోదీ వల్ల బిహార్ గంఛాకు బ్రాండ్ ఇమేజ్
"ప్రధాని మోదీ వల్ల బిహార్ గంఛాకు బ్రాండ్ ఇమేజ్ వచ్చింది. దీనివల్ల రాబోయే రోజుల్లో సేల్స్ పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అదే జరిగితే పట్వాటోలీలో ఉన్న నేత కార్మికులకు చేతినిండా పని దొరుకుతుంది" అని నేత కార్మికుడు గోపాల్ ప్రసాద్ పట్వా తెలిపారు.

వివాదం నుంచి ప్రచారం దాకా గంఛా
"నాలుగైదు ఏళ్ల క్రితం దిల్లీలోని కనాట్ ప్లేస్‌లో ఒక ఆసక్తికర ఘటన జరిగింది. బిహార్‌కు చెందిన నీలోత్పల్ మృణాల్ అనే యువకుడు గంఛా ధరించి ఒక లగ్జరీ రెస్టారెంట్‌కు వెళ్లాడు. దీంతో అతడికి ఎంట్రీ ఇవ్వలేదు. చివరకు ఎలాగోలా నీలోత్పల్ గంఛా ధరించే ఆ రెస్టారెంటులోకి వెళ్లాడు. గంఛా అనేది బిహారీ సంస్కృతికి ప్రతీక అని చాటిచెప్పాడు. ప్రధాని మోదీ వల్ల గంఛా ఖ్యాతి మరింత పెరిగింది. దాని చరిత్ర గురించి చాలామంది ఆసక్తిగా తెలుసుకుంటున్నారు. రాజకీయ ప్రచారంలో కీలక భాగంగా గంఛా మారింది" అని సీనియర్ జర్నలిస్ట్ సునీల్ పాండే తెలిపారు.

ప్రజల సెంటిమెంటును గెల్చుకున్న మోదీజీ
"సాంస్కృతిక అంశాలతో ప్రజలు త్వరగా కనెక్ట్ అవుతారు. అందుకే ఇలాంటి టాపిక్స్‌ను ఎన్నికల ప్రచారం వేళ ప్రధాని మోదీ చాలా బాగా వినియోగించుకుంటున్నారు. ఈక్రమంలోనే ప్రచార సభలు, ర్యాలీలలో గంఛాను ధరిస్తున్నారు. బిహార్‌తో పాటు చాలా రాష్ట్రాల ఎన్నికల ప్రచార ర్యాలీలలో మోదీజీ గంఛాను ధరించారు. తద్వారా ఆయా రాష్ట్రాల ప్రజల సెంటిమెంటును గెల్చుకోగలిగారు. చాలా రాజకీయ పార్టీల అగ్రనేతలు కూడా గంఛాను ధరిస్తుంటారు" అని రాజకీయ విశ్లేషకుడు డాక్టర్ సంజయ్ కుమార్ విశ్లేషించారు.

