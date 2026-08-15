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యువతకు మోదీ పంద్రాగస్టు కానుక- కోటి మందికి AI శిక్షణ, పోటీ పరీక్షలకు ఉచిత ఆన్‌లైన్‌ కోచింగ్‌

80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ ప్రసంగంలో కీలక ప్రకటన చేసిన ప్రధాని మోదీ- పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే యువతకు ఉచిత ఆన్‌లైన్‌ కోచింగ్‌- పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాలపై కోచింగ్‌ ఫీజుల భారాన్ని తగ్గించడమే లక్ష్యం

PM Modi Announce Free Online Coaching
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 15, 2026 at 9:46 AM IST

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PM Modi Announce Free Online Coaching : దేశ యువతకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ భారీ వరాలు ప్రకటించారు. ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ (AI) రంగంలో కోటి మంది యువతకు ప్రత్యేక నైపుణ్య శిక్షణ అందించనున్నట్లు వెల్లడించారు. అలాగే వివిధ పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే యువతకు ఉచిత ఆన్‌లైన్‌ కోచింగ్‌ అందించే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టనున్నట్లు తెలిపారు. 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా ఎర్రకోట నుంచి దేశ ప్రజలను ఉద్దేశించి చేసిన ప్రసంగంలో ప్రధాని ఈ ప్రకటనలు చేశారు. 2047 నాటికి భారత్‌ను అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా తీర్చిదిద్దాలన్న లక్ష్యంలో యువతే ప్రధాన లబ్ధిదారులు, కీలక భాగస్వాములని మోదీ పేర్కొన్నారు. యువశక్తిని దేశ అభివృద్ధితో అనుసంధానించాలని పిలుపునిచ్చారు.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంకేతిక రంగంలో వేగంగా మార్పు చోటుచేసుకుంటున్న నేపథ్యంలో భారత్​ కొత్త టెక్నాలజీల్లో ముందంజలో ఉండాలని మోదీ తెలిపారు. రోబోటిక్స్​, ఏఐ, క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ, అంతరిక్షం, డేటా సెంటర్ల వంటి రంగాలు భవిష్యత్ ఆర్థిక వ్యవస్థను ప్రభావితం చేయనున్నాయని పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలోనే కోటి మంది యువతకు ఏఐ నైపుణ్య శిక్ష అందించనున్నట్లు ప్రకటించారు. దేశ యువతలో ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంపై నైపుణ్యాలను పెంపొందించడం ద్వారా భారత్‌ను ప్రపంచ స్థాయి ఇన్నోవేషన్‌ హబ్‌గా మార్చాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు తెలిపారు. ఏఐ, రోబోటిక్స్‌, క్వాంటమ్‌ టెక్నాలజీ, అంతరిక్ష రంగం, డేటా సెంటర్లు వంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న సాంకేతికతల్లో భారత్‌ నాయకత్వం వహించాలని అన్నారు. యూపీఐ, డిజిటల్‌ పబ్లిక్‌ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌ ద్వారా ఇప్పటికే భారత్‌ తన సామర్థ్యాన్ని ప్రపంచానికి చాటిందని గుర్తుచేశారు. ఇక తదుపరి తరం కమ్యూనికేషన్‌ టెక్నాలజీలోనూ ముందడుగు వేయాల్సిన సమయం వచ్చిందన్నారు.

పోటీ పరీక్షలకు ఫ్రీ కోచింగ్‌
తమ పిల్లలను కోచింగ్‌ క్లాసులకు పంపకపోతే కుటుంబానికి గౌరవం ఉండదనే భావన తల్లిదండ్రుల్లో నెలకొందని ప్రధాని వ్యాఖ్యానించారు. అయితే ఇక అలాంటి పరిస్థితి అవసరం లేదని అన్నారు. కోచింగ్‌ కోసం కుటుంబాలు ఖర్చు చేస్తున్న వేల కోట్ల రూపాయలను ఆదా చేసుకునే అవకాశం కల్పిస్తామని చెప్పారు. అదే సమయంలో తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు మరింత దగ్గరగా ఉండి వారి చదువు, భవిష్యత్తుపై శ్రద్ధ పెట్టవచ్చని పేర్కొన్నారు. దేశంలో అందుబాటులో ఉన్న డిజిటల్‌ పబ్లిక్‌ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌ను, ప్రతిభావంతులైన ఉపాధ్యాయులు, నిపుణుల సేవలను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొస్తామని తెలిపారు. వీటి సమన్వయంతో యువతకు వివిధ పోటీ పరీక్షలకు ఉచితంగా శిక్షణ అందించే సంపూర్ణ ఆన్‌లైన్‌ నెట్‌వర్క్‌ను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు చెప్పారు. దీని ద్వారా ఖరీదైన కోచింగ్‌ సంస్థలపై ఆధారపడాల్సిన అవసరం తగ్గుతుందని భావిస్తున్నారు.

విద్యారంగంలో భారీ మార్పులు : మోదీ
గత దశాబ్ద కాలంలో దేశ విద్యారంగంలో చోటుచేసుకున్న మార్పులను ప్రధాని వివరించారు. 2014 తర్వాత 650 కొత్త యూనివర్సిటీలు దేశంలో ఏర్పడ్డాయని చెప్పారు. 2004-2014 మధ్యకాలంలో దేశంలో 350 కంటే తక్కువ యూనివర్సిటీలు ఉండగా, ఆ తర్వాత 10-12 ఏళ్లలోనే దాదాపు 650 కొత్త విశ్వవిద్యాలయాలు వచ్చాయని మోదీ పేర్కొన్నారు. ఇక వైద్య సీట్లు భారీగా పెరిగాయని తెలిపారు. 2014కు ముందు దేశంలో ఉన్న వైద్య విద్య సీట్ల సంఖ్యతో పోలిస్తే ప్రస్తుతం రెట్టింపుకుపైగా సీట్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయని చెప్పారు. వైద్య విద్యకు సంబంధించి దేశంలో అవకాశాలను విస్తరించడంతో ఎక్కువ మంది విద్యార్థులకు వైద్య విద్య అభ్యసించే అవకాశం లభిస్తోందని మోదీ పేర్కొన్నారు.

35 ఏళ్ల తర్వాత కొత్త విద్యా విధానం
దేశంలో దశాబ్దాల తర్వాత కొత్త విద్యా విధానాన్ని తీసుకొచ్చామని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. సుమారు 35 ఏళ్ల పాటు కొత్త విద్యా విధానం లేకపోయిందని, ఆ తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం జాతీయ విద్యా విధానంను తీసుకొచ్చిందని చెప్పారు. విద్యార్థుల అవసరాలు, మారుతున్న ప్రపంచ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా విద్యా వ్యవస్థను తీర్చిదిద్దే దిశగా ఈ విధానం ఉపయోగపడుతుందని పేర్కొన్నారు. భారత్‌ ఇప్పుడు విదేశీ యూనివర్సిటీలకు కూడా ఆకర్షణీయమైన గమ్యస్థానంగా మారుతోందని మోదీ అన్నారు. విదేశీ విశ్వవిద్యాలయాలు భారత్‌లో తమ కార్యకలాపాలను ప్రారంభించేందుకు అవకాశాలు కల్పిస్తున్నామని తెలిపారు. అంతేకాకుండా భారతీయ విద్యార్థులు దేశం విడిచి వెళ్లకుండానే విదేశీ యూనివర్సిటీల డిగ్రీలు పొందేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని చెప్పారు.

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