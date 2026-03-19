దేశ ప్రజలకు ఉగాది, హిందూ సంవత్సరాది శుభాంక్షాలు తెలిపిన ప్రధాని మోదీ
నూతన సంవత్సర వేడుకలు జరుపుకుంటున్న రాష్ట్రాలకు ప్రధాని మోదీ లేఖలు
PM Narendra Modi (ANI File Photo)
Published : March 19, 2026 at 10:37 AM IST
PM Modi Festival Wishes : ఉగాది సందర్భంగా తెలుగు ప్రజలకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. నవరాత్రి ప్రారంభం, అలాగే దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రూపాల్లో జరుపుకునే నూతన సంవత్సర వేడుకల సందర్భాన్ని ఆయన ప్రస్తావించారు. ఈ పండుగలు కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభాన్ని సూచిస్తూ ఆశలు, అవకాశాలు, సంతోషాన్ని తీసుకువస్తాయని తెలిపారు. ఈ మేరకు రాష్ట్రాలకు ప్రత్యేక లేఖలు రాసి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
ఉగాది పండుగను ఆనందంగా జరుపుకోండి! pic.twitter.com/cSTLRBSu3R— Narendra Modi (@narendramodi) March 19, 2026