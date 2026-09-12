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భారత సంస్కృతి ఉట్టిపడేలా బ్రిక్స్ - భారత్ మండపంలో రామనాథస్వామి ఆలయ నమూనా

బ్రిక్స్ సమిట్‌లో ఆసక్తికర సన్నివేశం- తమిళనాడులోని రామనాథస్వామి టెంపుల్ నమూనా ముందు నిలబడి బ్రిక్స్ దేశాధినేతలకు మోదీ వెల్‌కమ్- గుడి విశేషాలను చైనా అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్‌తో షేరింగ్

PM Modi Welcomes Brics Leaders
పుతిన్​కు ఆహ్వానం పలుకుతున్న ప్రధాని మోదీ (Source : ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 12, 2026 at 5:41 PM IST

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PM Modi Welcomes Brics Leaders : బ్రిక్స్ శిఖరాగ్ర సమావేశంలో కీలక పరిణామం జరిగింది. భారత మండపంలో ఏర్పాటు చేసిన తమిళనాడులోని ప్రసిద్ధ రామనాథస్వామి ఆలయం బ్యాక్‌డ్రాప్‌ (నమూనా) ముందు నిలబడి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ బ్రిక్స్ దేశాధినేతలకు స్వాగతం పలికారు. 18వ బ్రిక్స్ శిఖరాగ్ర సమావేశం జరుగుతున్న భారత్ మండపంలో రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్, చైనా అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్, ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియన్‌లతో సహా బ్రిక్స్ దేశాల నాయకులకు స్వాగతం పలికారు మోదీ. ఈ క్రమంలో రామనాథస్వామి ఆలయం బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో బ్రిక్స్ నాయకులు కరచాలనం చేసుకుని, ఫొటోలకు ఫోజులిచ్చారు. చైనా అధినేత జిన్‌పింగ్‌కు స్వాగతం పలికిన ప్రధాని మోదీ, రామనాథ స్వామి ఆలయ ప్రాముఖ్యతను ఆయనకు వివరించారు.

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