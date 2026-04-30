కులగణన వివరాలు ఇంకా అందలేదు- ఆలస్యం చేయాలని మోదీ చూస్తున్నారు: జైరాం రమేశ్
కులగణనను ఆలస్యం చేయాలని చూస్తున్నారు- ప్రకటించి ఏడాది గడిచినా, దాని వివరాలు ఇంకా అందలేదు- కేంద్ర ప్రభుత్వంపై కాంగ్రెస్ ఎంపీ జైరాం రమేశ్ తీవ్ర విమర్శలు
Published : April 30, 2026 at 2:30 PM IST
Congress Slams Centre : కేంద్ర ప్రభుత్వంపై కాంగ్రెస్ ఎంపీ జైరాం రమేశ్ మరోసారి విరుచుకుపడ్డారు. 2027 జనాభా లెక్కల్లో భాగంగా కేంద్రం కులగణనను ప్రకటించి ఏడాది గడిచినా, దాని వివరాలు ఇంకా అందలేదని విమర్శించారు. అందుకు సంబంధించి ప్రతిపక్ష పార్టీలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో కేంద్రం ఎలాంటి చర్చలు జరపడం లేదని ఆరోపించారు. కుల గణన డిమాండ్ విషయంలో ప్రతిపక్ష పార్టీని 'అర్బన్ నక్సల్' అని పిలిచినందుకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ క్షమాపణ చెప్పాలన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం 2027 జనాభా లెక్కల రెండో దశలో కుల గణనను చేర్చడాన్ని జైరాం రమేశ్ 'నాటకీయ యూటర్న్'గా అభివర్ణించారు. ఈ సందర్భంగా జైరాం రమేశ్ ఎక్స్ వేదికగా ఓ పోస్ట్ చేశారు.
"సరిగ్గా ఏడాది క్రితం ఇదే రోజున, రాబోయే జనాభా లెక్కల్లో మొత్తం జనాభా, కులాల వారీగా గణనను చేర్చనున్నట్లు మోదీ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. 2021 జులై 21న, లోక్సభలో బీజేపీ ఎంపీ, రక్షా నిఖిల్ ఖడ్సే అడిగిన ప్రశ్నకు హోం మంత్రి సమాధానమిస్తూ, కులాల వారీగా జనాభాను లెక్కించకూడదని భారత ప్రభుత్వం విధానపరంగా నిర్ణయం తీసుకుందని చెప్పారు. అలాగే, 2021 సెప్టెంబర్ 21న, మోదీ ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టులో ఒక అఫిడవిట్ దాఖలు చేసింది. కులాల వారీగా జనాభాను లెక్కించాలని కోర్టు ఇచ్చే ఏ ఆదేశమైనా, మోదీ ప్రభుత్వం అప్పటికే తీసుకున్న విధాన నిర్ణయంలో జోక్యం చేసుకోవడంతో సమానమని అందులో పేర్కొంది. 2023 ఏప్రిల్ 16న, కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున్ ఖర్గే, సాధారణ జనాభా గణనలో భాగంగా తాజా కుల గణన చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ప్రధానమంత్రికి లేఖ రాశారు. గతేడాది, కుల గణన కోసం కాంగ్రెస్ చేస్తున్న డిమాండ్ 'అర్బన్ నక్సల్' భావజాలానికి సూచిక అని ప్రధాని ఓ ఇంటర్వ్యూలో అన్నారు" అని జైరాం రమేశ్ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
Today exactly a year ago the Modi Govt had announced that caste enumeration of the entire population will be included in the upcoming Census.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) April 30, 2026
The recent chronology relating to this dramatic U turn by the Prime Minister is this:
1. On July 21 2021, the Home Minister had… pic.twitter.com/iBXWYTEm7A
కుల గణనపై ఖర్గే ప్రధాని మోదీకి లేఖ రాశారు!
అలాగే, కుల గణనపై సూచనలు ఇస్తూ పార్టీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే ప్రధాని మోదీకి రాసిన లేఖ గురించి జైం రమేశ్ మరిన్ని విషయాలను పంచుకున్నారు. కుల ఆధారిత గణన నిర్వహణలో తెలంగాణ నమూనాను అనుసరించాలని ఖర్గే కేంద్రాన్ని కోరారు. అలాగే, నారీ శక్తి వందన అధినియమ్ పై జరిగిన చర్చ సందర్భంగా కుల ఆధారిత రిజర్వేషన్ల అంశం గురించి కూడా జైరాం రమేశ్ ప్రస్తావించారు. "కుల గణన అంశంపై కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు 2025 మే 5న ప్రధానికి మరోసారి లేఖ రాశారు. ఆ లేఖకు కనీసం స్పందన కూడా రాలేదు. ఆ లేఖలో లేవనెత్తిన అంశాలు ఇప్పటికీ చాలా చెల్లుబాటులో ఉన్నాయి. నిజానికి, ఇటీవల ముగిసిన పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశాలు జరిగాయి. ఆ సమావేశంలో కుల గణనను ఆలస్యం చేయాలనే సంపూర్ణ ఉద్దేశం ప్రధానికి ఉందని స్పష్టమైంది." అని జైరాం రమేశ్ వ్యాఖ్యానించారు.
రెండు దశల్లో కుల గణన : కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ
కాగా, జనగణన ప్రక్రియలో భాగంగా కుల గణనను రెండు దశల్లో చేపట్టనున్నట్లు కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ ఇదివరకే స్పష్టం చేసింది. ఈ ప్రక్రియను 2027 ఫిబ్రవరిలో నిర్వహించనున్నట్లు పేర్కొంది. అయితే, మంచు ప్రభావిత ప్రాంతాలైన జమ్ముకశ్మీర్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్ వంటి రాష్ట్రాల్లో మాత్రం 2026 సెప్టెంబర్లోనే కుల గణన జరుగుతుందని తెలిపింది. ఈ మేరకు 2027 జనాభా లెక్కలకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారంతో హెూం మంత్రిత్వ శాఖ ఓ కీలక ప్రకటన విడుదల చేసింది.
'అత్యాచార బాధితుల గర్భస్రావ చట్టాన్ని సవరించాలి'- కేంద్రానికి సుప్రీంకోర్టు సూచన
ఆపరేషన్ సిందూర్ను స్వచ్ఛందంగా నిలిపివేశాం- పాక్తో సుదీర్ఘ యుద్ధానికి రెడీ: రాజ్నాథ్ సింగ్