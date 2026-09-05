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'విద్యార్థుల్లో డ్రగ్స్‌, స్క్రీన్‌ టైమ్‌పై నిఘా పెట్టండి'- ఉపాధ్యాయులకు ప్రధాని మోదీ సూచన

విద్యార్థుల్లో మాదకద్రవ్యాల వినియోగంపై ఉపాధ్యాయులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రధాని మోదీ సూచన

Teachers day PM Modi
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ (X@NarendraModi)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 5, 2026 at 1:10 PM IST

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Teachers day PM Modi : విద్యార్థుల కలలను సాకారం చేసి వారిని ఉన్నతులుగా తీర్చిదిద్దడంలో ఉపాధ్యాయుల పాత్ర అత్యంత కీలకమని ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ కొనియాడారు. విద్యార్థులను కేవలం పుస్తకాలకే పరిమితం చేయకుండా క్రీడలపై కూడా దృష్టిపెట్టేలా ఉపాధ్యాయులు ప్రోత్సహించాలని ఆయన సూచించారు. ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం సందర్భంగా దిల్లీలో ఉపాధ్యాయులతో ప్రధానమంత్రి ఆత్మీయంగా సమావేశమయ్యారు. జాతీయ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులుగా ఎంపికైన వారితో మోదీ ప్రత్యేకంగా ముచ్చటించారు. ఈ సందర్భంగా ఉపాధ్యాయులు తాము సబ్జెక్టులతో పాటు ఇతర విషయాలపై ఆసక్తి కలిగేలా విద్యార్థులను ఎలా ప్రోత్సహిస్తున్నారో తెలిపారు. మంచి వక్త అవ్వాలంటే విద్యార్థులకు ఎలాంటి సూచన ఇస్తారో చెప్పాలని ఓ టీచర్‌ను మోదీ అడిగి తెలుసుకున్నారు. ప్రస్తుత డిజిటల్ యుగంలో పిల్లల్లో స్క్రీన్‌ టైమ్‌ తగ్గేలా చూడాలని ఉపాధ్యాయులకు సూచించారు.

'ఇప్పుడు స్క్రీన్ టైం అనేది ఒక రకమైన వ్యసనంగా మారింది. నా ఆలోచన ఏమిటంటే, పిల్లలు ఆటల వైపు ఆకర్షితులైతే మెల్లగా ఈ వ్యసనం నుంచి బయటపడతారు. దీనికోసం పిల్లల్లో సృజనాత్మకతను పెంచే కార్యక్రమాలను ప్రవేశపెట్టాలి. ఇప్పుడు డ్రగ్స్ సమస్య కూడా ఉంది, ఇది పెద్ద నగరాల్లో లేదా వర్సిటీల్లోనే కాదు, ఎక్కడి నుంచో వచ్చి ఎవరెవరికో అలవాటు చేస్తున్నారు. ఈ విషయంలో టీచర్లు ఎలాంటి మార్పులు గమనిస్తున్నారు? ఎవరికైనా మార్పులు వస్తున్నాయా? నేను ఈ ప్రశ్న అడుగుతోంది కేవలం మిమ్మల్నే కాదు, విద్యా రంగానికి చెందిన వారందరినీ. మనం పుస్తకాలకు, సిలబస్‌కు మించి పిల్లల జీవితాల్లోకి అడుగుపెట్టాలి. వారిలోని బాల్యం చనిపోకూడదు. ఆ బాల్యాన్ని సజీవంగా ఉంచే బాధ్యత ఉపాధ్యాయులదే' అని ప్రధాని మోదీ అన్నారు.

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TEACHERS DAY PM MODI
TEACHERS DAY PM MODI

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