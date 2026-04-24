'అకృత్యాల నుంచి ఆడబిడ్డలకు విముక్తి కల్పిస్తాం'- బంగాల్ మహిళలకు ప్రధాని మోదీ హామీ
బంగాల్ మహిళా ఓటర్ల మద్దతు కోరిన ప్రధాని మోదీ- బీజేపీకి ఓటు వేస్తే ఆడబిడ్డలపై జరుగుతున్న అకృత్యాల నుంచి విముక్తి లభిస్తుందని వెల్లడి
Published : April 24, 2026 at 3:07 PM IST
Modi Bengal Election Campaign : బంగాల్లో బీజేపీ పార్టీకి ఓటు వేస్తే, ఆడబిడ్డలపై టీఎంసీ ప్రభుత్వం కొనసాగిస్తున్న అకృత్యాల నుంచి విముక్తి కల్పిస్తామని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ హామీ ఇచ్చారు. బంగాల్ రెండో దశ ఎన్నికలు త్వరలో జరగనున్న నేపథ్యంలో బీజేపీకి మద్దతు తెలపాలని ఆ రాష్ట్ర మహిళా ఓటర్లకు ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు.
"టీఎంసీ ఒక మహిళా వ్యతిరేక పార్టీ. బీజేపీ మహిళా నేతృత్వంలోని అభివృద్ధి నమూనాపై పనిచేస్తుంది. మీరు మా బీజేపీ పార్టీకి ఓటు వేయండి. ఏళ్ల తరబడి పడుతున్న కష్టాల నుంచి మేము బంగాల్కు విముక్తి కల్పిస్తాం. టీఎంసీ భయం నుంచి విముక్తి, టీఎంసీ అవినీతి నుంచి విముక్తి, టీఎంసీ సిండికేట్ నుంచి విముక్తి, ఆడబిడ్డలపై జరుగుతున్న అకృత్యాల నుంచి విముక్తి, వలసల ఒత్తిడి నుంచి విముక్తి, నిరుద్యోగం నుంచి విముక్తి, చొరబాడుదారుల ఆక్రమణ నుంచి విముక్తి కల్పిస్తాం."
- ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ
మమతా బెనర్జీ వ్యాఖ్యలపై మోదీ ఫైర్
మహిళలు రాత్రిపూట బయటకు రావద్దని బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ చేసిన వ్యాఖ్యలను కూడా ప్రధాని మోదీ తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. దేశాన్ని ఉలిక్కిపడేలా చేసిన ఆర్జీ కర్ మెడికల్ కాలేజ్ హత్యాచారం ఉదంతాన్ని ప్రస్తావిస్తూ, ఆ ఘోరమైన నేరానికి టీఎంసీ పార్టీయే బాధ్యత వహించాలని మోదీ అన్నారు. బాధితురాలి తల్లిని తమ పార్టీ అభ్యర్థిగా ప్రకటించినట్లు ఆయన వెల్లడించారు.
"బంగాల్లో మహిళలు న్యాయం కోరితే, టీఎంసీ వారిని ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావద్దని చెబుతోంది. ఆ తల్లి తన కూతురిని డాక్టరుగా చూడాలని అనుకుంది. కానీ టీఎంసీ కూతురిని కన్నతల్లికి దూరం చేసింది. మేము ఆ బాధిత తల్లిని మా పార్టీ అభ్యర్థిగా నిలబెట్టాం. సందేశ్కాళీ బాధితురాలికి కూడా నాయకత్వం వహించే అవకాశం కల్పించాం."
- ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ
మహిళా శక్తిపై పూర్తి నమ్మకం ఉంది!
బంగాల్ మహిళా శక్తిపై తనకు పూర్తి నమ్మకం ఉందని, వారు 21వ శతాబ్దపు బంగాల్ కొత్త చరిత్రను రాస్తారని మోదీ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. "బంగాల్ మహిళా శక్తిని నేను చూస్తున్నాను. వారు 21వ శతాబ్దపు బంగాల్ నవ చరిత్రను రాయనున్నారు. ఇకపై మేము టీఎంసీ ప్రభుత్వాన్ని మార్చితీరుతాం, ఇకపై మేము దానిని సహించమని బంగాల్లోని ప్రతి మహిళ చెబుతోంది. బంగాల్లోని ప్రతి ఆడబిడ్డకు నేను హామీ ఇస్తున్నాను. బీజేపీ మీ కలలను కలుషితం కానివ్వదు" అని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు.
ఇది మోదీ గ్యారెంటీ!
"బంగాల్ రాష్ట్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత, మహిళలకు భద్రత కల్పిస్తాం. తప్పు చేసిన వారు శిక్షించబడతారు. మే 4న బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత, ప్రతి అన్యాయం, ప్రతి అకృత్యంపై ఫైళ్లు తెరుస్తాం. ఇది మోదీ గ్యారెంటీ" అని అన్నారు. 'బంగాల్లోని ప్రతి సోదరి, కుమార్తె కలలను నెరవేర్చడానికి, వారి జీవితాలను సులభతరం చేయడానికి బీజేపీ కట్టుబడి ఉంది. బంగాల్ సోదరీమణులకు బీజేపీ నేరుగా ఇచ్చే వాగ్దానం ఏమిటంటే, బీజేపీ మీకు భద్రత ఇస్తుంది. గౌరవం ఇస్తుంది. బీజేపీతోనే మీకు ఐశ్వర్యం లభిస్తుంది. బీజేపీ ప్రభుత్వంలో ప్రతి మహిళ జీవితంలో సంతోషం వస్తుంది. పేద సోదరీమణులకు ఉచిత రేషన్ అందిస్తుంది. ఏ సిండికేట్ కూడా మీ హక్కులను లాక్కోలేదు" అని మోదీ పేర్కొన్నారు.
#WATCH | Dum Dum, West Bengal | Addressing an election rally, PM Modi says, " the women of bengal are saying that they will change the tmc govt in the state. tmc is an anti- women party, while bjp works on the model of women-led development. the mother who made her daughter study… pic.twitter.com/tvg5WqbKgz— ANI (@ANI) April 24, 2026
కాగా, భారత ఎన్నికల సంఘం తాజా గణాంకాల ప్రకారం, బంగాల్ మొదటి దశ పోలింగ్ 91.91 శాతం మేర నమోదైంది. స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఇంత భారీగా పోలింగ్ నమోదు కావడం ఇదే మొదటిసారి కావడం గమనార్హం. ఇక రెండో దశ పోలింగ్ ఏప్రిల్ 29న జరగనుంది. మే 4న ఓట్ల లెక్కింపు జరుగుతుంది.
బంగాల్ తొలిదశ ఎన్నికల్లో బీజేపీకి 110 సీట్లు- బంగాలీ మాట్లాడే వ్యక్తికే సీఎం బాధ్యతలు: అమిత్ షా
వాళ్లు ఝాల్మురీ ఇస్తామంటే - నేను భేల్పూరీ పెడతా : బీజేపీపై మమతా విమర్శలు