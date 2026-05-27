'ఎండల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి'- ప్రధాని మోదీ సూచనలు
దాహంతో ఉన్నవారికి తమవంతుగా సహాయం అందించాలని ప్రధాని మోదీ విజ్ఞప్తి- డీహైడ్రేషన్ బారిన పడకుండా జాగ్రత్త పడాలని సూచన
Published : May 27, 2026 at 12:55 PM IST
PM Modi on Heat Wave : దేశవ్యాప్తంగా రోజురోజుకీ ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతుండటంతో ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కోరారు. ఎండల తీవ్రత పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. వడగాల్పుల ప్రభావం వల్ల దైనందిన జీవితాల్లో ఇబ్బందులు పెరుగుతున్నాయని, డీహైడ్రేషన్ బారిన పడకుండా చూసుకోవాలని ఎక్స్ వేదికగా తెలిపారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తప్ప మధ్యాహ్నం వేళల్లో బయటకు వెళ్లొద్దన్నారు. ఖాళీ దొరికితే కొంతసేపు విశ్రాంతి తీసుకోవాలన్నారు.
ప్రజలు తగినంత నీళ్లు తాగుతూ ఉండాలని బయటకు వెళ్లేటప్పుడు తమవెంట నీళ్లు తీసుకెళ్లాలని మోదీ సూచించారు. వీలైతే దాహంతో ఉన్నవారికి తమవంతుగా సహాయం చేయాలని కోరారు. బాటసారుల కోసం ఇళ్లు, దుకాణాల బయట తాగునీరు ఏర్పాటు చేస్తున్న వారిని ప్రధాని మోదీ ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.