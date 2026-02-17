ప్రధాని మోదీకి AI స్మార్ట్ కళ్లద్దాలు- ఇవి చూస్తాయ్, వింటాయ్, అర్థం చేసుకుంటాయ్!
మోదీ 'సర్వం కేజ్' ధరించిన వీడియో వైరల్- అబ్బురపరిచే ఏఐ ఫీచర్లతో స్మార్ట్ కళ్లద్దాలు- తొలిసారిగా స్వదేశీ టెక్నాలజీతో భారత్లోనే తయారీ
Published : February 17, 2026 at 6:17 PM IST
PM Modi With Sarvam Kaze : ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ కొత్త కళ్లజోడును టెస్ట్ చేస్తున్న వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. దీంతో ఇప్పుడా కళ్లజోడు హాట్ టాపిక్గా మారింది. అది సాదాసీదా కళ్లజోడు కాదు. అధునాతన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలీజెన్స్ (ఏఐ) ఫీచర్లను రంగరించి దాన్ని ప్రత్యేకంగా తయారు చేశారు. ఫిబ్రవరి 16 (సోమవారం) నుంచి దిల్లీలోని భారత్ మండపంలో జరుగుతున్న ఇండియా - ఏఐ ఇంపాక్ట్ సదస్సులో ఈ కళ్లజోడు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. ప్రధాని మోదీ ధరించాక, దీని గురించి తెలుసుకునేందుకు క్యూ కట్టే జనం సంఖ్య పెరిగిపోయింది. సర్వమ్ కేజ్ అనే పేరును కలిగిన ఈ స్మార్ట్ కళ్లద్దాలపై పూర్తి వివరాలతో కథనమిది.
'సర్వం ఏఐ' స్టాల్లో మోదీ
ఇండియా ఏఐ ఇంపాక్ట్ సదస్సును సోమవారం సాయంత్రం దిల్లీలోని భారత్ మండపంలో ప్రధాని మోదీ ప్రారంభించారు. అనంతరం ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన ఏఐ ఉత్పత్తుల స్టాల్స్ను ఆయన సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా పలు ఏఐ ఉత్పత్తుల పనితీరు, ఫీచర్ల గురించి కంపెనీల ప్రతినిధులను ప్రధాని వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే బెంగళూరుకు చెందిన ప్రముఖ స్టార్టప్ సర్వం ఏఐకు చెందిన స్టాల్లోని ఉత్పత్తులను మోదీ పరిశీలించారు. ప్రధాని ధరించిన సర్వమ్ కేజ్ ఏఐ కళ్లజోడు ఈ స్టాల్లోనిదే. దీన్ని భారత ప్రధాని ధరించిన, పరిశీలించిన వీడియోను స్వయంగా సర్వం ఏఐ కంపెనీ సహ వ్యవస్థాపకుడు ప్రత్యుష్ కుమార్ వీడియో తీసి ఎక్స్లో ట్వీట్ చేశారు. దీంతో అది వైరల్గా మారింది.
సర్వం కేజ్ అంటే ఏమిటి?
సర్వం అంటే మొత్తం అని అర్థం. కేజ్ అంటే జపనీస్ భాషలో గాలి అని అర్థం. గాలి అనేది మన కంటికి కనిపించకున్నా, దానికి శక్తి ఉంటుంది. అలాగే మన కంటికి కనిపించని ఏఐ టెక్నాలజీ సర్వమ్ కేజ్ కళ్లద్దాలలో దాగి ఉంటుంది. బహుశా అందుకే సర్వమ్ కేజ్ అనే పేరును పెట్టి ఉంటారని తెలుస్తోంది. ఈ ఏఐ స్మార్ట్ కళ్లద్దాలను తొలిసారిగా ప్రధాని మోదీయే టెస్ట్ చేశారని సర్వం ఏఐ కంపెనీ వెల్లడించింది. వీటి డిజైనింగ్, తయారీ, ఏఐ ఫీచర్ల పొందిక వంటి పనులన్నీ భారత్లోనే చేస్తున్నామని తెలిపింది. ఈ ఏడాది మే నెలకల్లా వీటిని భారత మార్కెట్లోకి విడుదల చేస్తామని పేర్కొంది. ఇప్పటిదాకా ఏఐ టెక్నాలజీతో కూడిన కళ్లద్దాలను విదేశీ దిగ్గజ టెక్ కంపెనీలే తయారుచేసేవి. ఇప్పుడు ఈ విభాగంలోకి తొలిసారిగా భారత కంపెనీ 'సర్వం ఏఐ' ఎంట్రీ ఇచ్చింది.
సర్వమ్ కేజ్ కళ్లజోడు ఫీచర్లు
- స్టైలిష్గా కనిపించడం, కంఫర్ట్గా ఉండటంతో పాటు ఇంకా చాలా పనులనే సర్వమ్ కేజ్ కళ్లజోడు చేయగలదు.
- సర్వమ్ కేజ్ కళ్లద్దాలు చూడగలవు, వినగలవు, అర్థం చేసుకోగలవు, పరిసరాల పరిస్థితులు, వాతావరణంపై అవగాహనకు రాగలవు.
- ఈ కళ్లజోడు స్వయంగా చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలను లైవ్లో చూడగలదు. ఇందుకోసం దానిలో అధునాతన కెమెరాలు అమర్చి ఉంటాయి.
- ఇతరులు మాట్లాడితే విని ప్రాసెస్ చేసి యూజర్కు అందించేందుకు, ఈ కళ్లజోడులో మైక్రో ఫోన్లు కూడా ఉంటాయి.
- భారతదేశ స్థానిక పరిస్థితులు, ఇక్కడి యూజర్ల నిర్దిష్ట అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ కళ్లద్దాలను సర్వం ఏఐ కంపెనీ తయారు చేసింది.
- యూజర్లు వ్యక్తిగత అవసరాలకు అనుగుణంగా సర్వం ఏఐ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా ఈ కళ్లజోడులో వినియోగపరమైన మార్పులు, చేర్పులను చేసుకోవచ్చు.
- త్వరలోనే ఈ కళ్లజోడులో ఛాట్ ఫీచర్ను జోడించాలనే ప్లాన్లో కంపెనీ ఉంది.
- సర్వం కేజ్ కళ్లజోడు చూడటానికి అచ్చం రేబాన్ మెటా కళ్లజోడులా కనిపిస్తుంది. ప్రస్తుతం రేబాన్ మెటా (జనరేషన్ 2) కళ్లజోడు ధర రూ.40వేల దాకా ఉంది. అంతకంటే తక్కువ రేటుకే సర్వం కేజ్ అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
మొదట టెస్ట్ చేసింది మోదీయే
"సర్వం కేజ్ కళ్లజోడును మొదట టెస్ట్ చేసి చూసింది ప్రధాని మోదీయే. లైవ్లో అది ఎలా పనిచేస్తుందో మోదీ పరీక్షించి చూశారు. ఈ కళ్లజోడు డిజైన్, ఏఐ ఫీచర్ల నుంచి తయారీ దాకా అన్నీ మన ఇండియాలోనే జరుగుతాయి. యూజర్లు సర్వం ఏఐ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా తమ అవసరాలకు అనుగుణంగా వినియోగపరమైన మార్పులు, చేర్పులు చేసుకోవచ్చు. ఈ ఏడాది మే కల్లా దీన్ని భారత మార్కెట్లోకి తీసుకొస్తాం" అని పేర్కొంటూ ఎక్స్ వేదికగా సర్వం ఏఐ కంపెనీ సహ వ్యవస్థాపకుడు ప్రత్యుష్ కుమార్ ట్వీట్ చేశారు.
సర్వం అక్షర్, సర్వం స్టూడియో సైతం
భారతీయ భాషల కోసం లార్జ్ ల్యాంగ్వేజ్ మోడల్స్ (ఎల్ఎల్ఎం)ను సర్వం ఏఐ కంపెనీ అభివృద్ధి చేస్తోంది. ఇవన్నీ వాయిస్ ఇంటర్ఫేస్లకు, డాక్యుమెంట్ ప్రాసెసింగ్కు, పౌర సేవలకు సపోర్ట్ చేస్తాయి. గత రెండు వారాల వ్యవధిలో 11 ఏఐ ప్లాట్ఫామ్లను సర్వం ఏఐ విడుదల చేసింది. వాటిలో ముఖ్యమైనది సర్వం అక్షర్. అత్యంత క్లిష్టమైన డాక్యుమెంట్లను కూడా అద్భుతంగా, అవలీలగా డిజిటలైజ్ చేసే సామర్థ్యం సర్వం అక్షర్ ఏఐకు ఉంది. కంటెంట్ క్రియేటర్ల కంటెంట్ను చాలా సింపుల్గా 11కుపైగా భారతీయ భాషల్లోకి తర్జుమా చేసేందుకు ఉపయోగపడే సర్వం స్టూడియో ఏఐను కూడా విడుదల చేశారు. కంటెంట్ క్రియేటర్ ఒరిజినల్ వాయిస్లోనే 11కుపైగా భాషల్లోకి కంటెంట్ను డబ్బింగ్ చేయడం దీని ప్రత్యేకత. ఈ ఏఐ ఆవిష్కరణలనూ దిల్లీలో జరుగుతున్న ఏఐ సదస్సులో సర్వం ఏఐ కంపెనీ ప్రదర్శిస్తోంది.
