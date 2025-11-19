ETV Bharat / bharat

జీ20 సదస్సు- సౌత్​ ఆఫ్రికా పర్యటనకు ప్రధాని మోదీ

దక్షిణాఫ్రికాలో జీ20 సదస్సు- మూడు రోజుల పర్యటనకు ప్రధాని మోదీ

November 19, 2025

PM Modi Visit To South Africa : ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఈ నెల 22, 23వ తేదీల్లో దక్షిణాఫ్రికా వేదికగా నిర్వహించనున్న జీ-20 సదస్సులో పాల్గొననున్నారు. ఇందుకోసం మోదీ ఈ నవంబర్​ 21-23వ తేదీల్లో ఆ దక్షిణాఫ్రికాలో పర్యటించనున్నారని విదేశాంగ శాఖ ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. అదే విధంగా ఇండియా- బ్రెజిల్- దక్షిణాఫ్రికా (ఐబీఎస్ఏ) నేతల సమావేశంలోనూ ప్రధాని మోదీ పాల్గొననున్నట్లు తెలిపింది.

"20వ జీ-20 దేశాల అధినేతల సదస్సులో పాల్గొనేందుకు ప్రధాని మోదీ దక్షిణాఫ్రికాలోని జొహన్నెస్‌బర్గ్‌కు వెళ్లనున్నారు. వరుసగా నాలుగోసారి ఆర్థికంగా వెనుకబడిన ఓ దేశం(దక్షిణాఫ్రికా)లో జరుగుతున్న జీ-20 శిఖరాగ్ర సమావేశం ఇది. సదస్సులోని మూడు సెషన్లలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రసంగిస్తారు. సమగ్ర, స్థిరమైన ఆర్థిక వృద్ధి, వాణిజ్యం, వాతావరణ మార్పులు, ఆహార వ్యవస్థలు, అరుదైన ఖనిజాలు, కృత్రిమ మేధస్సు మొదలైన అంశాలపై ఆయన మాట్లాడతారు. వివిధ దేశాధినేతలతో భేటీ అయ్యి ద్వైపాక్షిక చర్చలు చేపడతారు" అని విదేశాంగశాఖ వెల్లడించింది.

హాజరుకానన్న ట్రంప్​
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్​ ఈ జీ-20 సదస్సుకు అమెరికా నుంచి ఎవరూ హాజరు కారని ఇటీవల సంచలన ప్రకటన చేసిన విషయం తెలిసిందే. దక్షిణాఫ్రికాలో మైనారిటీలైన శ్వేతజాతి రైతుల పట్ల చూపిస్తున్న వివక్షతపై ఆయన తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తంచేశారు. దక్షిణాఫ్రికాలో శ్వేతజాతి రైతులపై హింస, భూస్వాధీనం జరుగుతోందంటూ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. ఇలాంటి మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనలు జరుగుతున్నంత వరకు ఏ అమెరికా ప్రభుత్వ అధికారి కూడా జీ20కి హాజరు కారని ట్రూత్‌ సోషల్‌లో పోస్టు పెట్టారు. అదే సమయంలో ట్రంప్‌ 2026 జీ20 సమ్మిట్‌ను అమెరికాలోని మియామిలో నిర్వహిస్తానని కూడా ప్రకటించారు. అంతేకాదు అంతకుముందు మయామిలో చేసిన ఓ ప్రసంగంలో దక్షిణాఫ్రికాను జీ-20 గ్రూప్‌ నుంచి తొలగించాలని కూడా ట్రంప్ డిమాండ్‌ చేశారు.

ట్రంప్ రాకపోయినా నో ప్రోబ్లమ్​
జోహన్నెస్​బర్గ్​లో జరగనున్న జీ20 సమ్మిట్‌కు యూఎస్​ దూరంగా ఉండటం అంతర్జాతీయ వేదికపై గణనీయమైన ప్రభావం చూపుతుందని దక్షిణాఫ్రికా హైకమిషనర్‌ అనిల్‌ సూక్లాల్‌ అన్నారు. తన దేశం ఆతిథ్యమివ్వబోతున్న ఈ కీలక సమావేశానికి అమెరికా రావడం లేదన్న విషయంపై స్పందించిన ఆయన, 2008 ఆర్థిక సంక్షోభం సమయంలో జీ20 ఏర్పాటులో అమెరికా కీలకపాత్ర పోషించిందని గుర్తుచేశారు.

"ప్రపంచంలో అత్యంత శక్తివంతమైన దేశం అమెరికా. అది అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ. 2008 గ్లోబల్‌ ఫైనాన్షియల్‌ క్రైసిస్‌ సమయంలో మొదటి జీ20 సమ్మిట్‌ను వాషింగ్టన్‌లో నిర్వహించడంలో అమెరికా ప్రధాన శక్తిగా వ్యవహరించింది. ఉత్తర-దక్షిణ దేశాల నాయకులను ఒకే వేదికపైకి తీసుకురావడంలో ఆ దేశం కీలకపాత్ర పోషించింది. ఇప్పుడు ఆ దేశం చివరి సమ్మిట్‌కు దూరంగా ఉండటం దురదృష్టకరం" అని సూక్లాల్ అన్నారు.

అయితే అమెరికా లేకున్నా మిగతా జీ20 దేశాలు దక్షిణాఫ్రికా ప్రాధాన్యతల్ని బలంగా మద్దతు ఇస్తున్నాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు. 'జీ20 ఇక ఏ ఒక్క దేశంపై ఆధారపడే వేదిక కాదు. దానికి సొంత శక్తి, సొంత ప్రయోజనం ఏర్పడింది. అమెరికా హాజరు కాకపోయినా, జీ20 ఒక శక్తివంతమైన అంతర్జాతీయ వేదికగానే కొనసాగుతుంది' అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

