మోదీ అధ్యక్షతన జరగనున్న CCS సమావేశం- పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలపై చర్చ!
భద్రతా వ్యవహారాల కేబినెట్ కమిటీ భేటీ- తమిళనాడు, పుదుచ్చేరిల్లో రెండ్రోజుల పర్యటన తర్వాత దిల్లీ చేరుకోనున్న ప్రధాని- దిల్లీ చేరుకున్న అనంతరం సేవా తీర్థ్లో భేటీ కానున్న సీసీఎస్
CCS Meeting PM Modi (ANI)
Published : March 1, 2026 at 7:31 PM IST
CCS Meeting PM Modi : పశ్చిమసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలపై చర్చించేందుకు భద్రతా వ్యవహారాల కేబినెట్ కమిటీ-సీసీఎస్ సమావేశం కానుంది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన ఈ సమావేశం జరగనుంది. తమిళనాడు, పుదుచ్చేరిల్లో రెండ్రోజుల పర్యటన అనంతరం దిల్లీకి చేరుకోనున్న ప్రధాని అక్కడి నుంచి నేరుగా సేవా తీర్థ్కు బయలుదేరుతారు. అక్కడ సీసీఎస్తో భేటీ కానున్నారు. పశ్చిమాసియాలో మారుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితులు, అక్కడ చిక్కుకున్న లక్షలాది మంది భారతీయుల భద్రత, పెరుగుతున్న ముడిచమురు ధరల ప్రభావం వంటి కీలక అంశాలపై ఈ సమావేశంలో చర్చించే అవకాశం ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది.