'భారత్, అమెరికా సమగ్ర ప్రపంచ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్య దేశాలు'- ట్రంప్ పోస్టుపై స్పందించిన మోదీ
అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ పోస్టుపై స్పందించిన ప్రధాని మోదీ- భారత్-అమెరికా సమగ్ర వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్తామని మోదీ వ్యాఖ్య
Published : June 11, 2026 at 7:57 AM IST
Modi Response To Trump : భారత రాజకీయ చరిత్రలో వరుసగా ఎన్నికై అత్యధిక కాలం ప్రధానమంత్రిగా కొనసాగుతున్న నాయకుడిగా రికార్డు సృష్టించిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పంపిన అభినందన సందేశానికి మోదీ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. భారత్-అమెరికా మధ్య ఉన్న సమగ్ర ప్రపంచ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేసేందుకు కలిసి పనిచేయాలని ఆకాంక్ష వ్యక్తం చేశారు.
ట్రంప్నకు మోదీ ధన్యవాదాలు
సోషల్ మీడియా వేదిక ఎక్స్లో స్పందించిన ప్రధాని మోదీ, ట్రంప్ పంపిన శుభాకాంక్షలకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. భారత్-అమెరికా సంబంధాలు ఇరు దేశాలకు మాత్రమే కాకుండా ప్రపంచ శ్రేయస్సుకు కూడా కీలకమని పేర్కొన్నారు. భవిష్యత్తులో కూడా ద్వైపాక్షిక సహకారాన్ని మరింత విస్తరించి, వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని కొత్త స్థాయికి తీసుకెళ్లేందుకు కలిసి పనిచేయాలని మోదీ ఆకాంక్షించారు.