స్వీడన్‌ మద్దతుకు మోదీ కృతజ్ఞతలు- ఉగ్రవాదంపై పోరు కొనసాగుతుందన్న ప్రధాని

పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి తర్వాత మద్దతిచ్చిన స్వీడన్‌కు ప్రధాని మోదీ కృతజ్ఞతలు- ఉగ్రవాదం మానవాళికి పెద్ద ముప్పు అని వ్యాఖ్య- గ్రీన్ హైడ్రోజన్‌, డిఫెన్స్‌, ఏఐ రంగాల్లో పెట్టుబడులకు స్వీడిష్ కంపెనీలకు ఆహ్వానం

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 18, 2026 at 7:29 AM IST

Modi Sweden Visit : స్వీడన్ పర్యటనలో ఉన్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, ఉగ్రవాదంపై భారత్‌ పోరాటాన్ని మరోసారి స్పష్టంగా ప్రకటించారు. పహల్గామ్‌లో జరిగిన ఉగ్రదాడి అనంతరం భారత్‌కు మద్దతు తెలిపిన స్వీడన్ ప్రధాని ఉల్ఫ్ క్రిస్టర్సన్‌కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఉగ్రవాదం మొత్తం మానవాళికే తీవ్రమైన సవాల్ అని పేర్కొన్న మోదీ, టెర్రరిజం, దానికి మద్దతిచ్చే శక్తులపై పోరాటం కొనసాగిస్తామని స్పష్టం చేశారు.

గోతెన్‌బర్గ్‌లో నిర్వహించిన యూరోపియన్ సీఈఓ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో మోదీ మాట్లాడారు. ప్రస్తుత ప్రపంచ ఉద్రిక్త పరిస్థితుల్లో భారత్‌, స్వీడన్‌లాంటి ప్రజాస్వామ్య దేశాల మధ్య సన్నిహిత సహకారం ఎంతో ముఖ్యమని చెప్పారు. పహల్గామ్‌లో 2025 ఏప్రిల్ 22న జరిగిన ఉగ్రదాడిలో 26 మంది మరణించిన విషయాన్ని గుర్తుచేశారు. అందులో 25 మంది భారతీయులు, ఒకరు నేపాల్ పౌరుడు ఉన్నారని తెలిపారు. ఆ దాడికి ప్రతిగా భారత్‌ మే 6-7 తేదీల మధ్య ‘ఆపరేషన్ సిందూర్’ చేపట్టి పాకిస్థాన్‌, పీఓకేలోని ఉగ్ర శిబిరాలను లక్ష్యంగా చేసుకుందని గుర్తు చేశారు.

డిఫెన్స్ రంగంలో భారత్-స్వీడన్ సంబంధాలు మరింత బలపడుతున్నాయని మోదీ పేర్కొన్నారు. కేవలం కొనుగోలు-అమ్మకాల సంబంధం కాకుండా దీర్ఘకాలిక పారిశ్రామిక భాగస్వామ్యంగా ఈ అనుబంధం మారుతోందన్నారు. స్వీడిష్ కంపెనీలు భారత్‌లో తయారీ యూనిట్లు ఏర్పాటు చేయడం ఇందుకు నిదర్శనమని తెలిపారు. "గత 12 ఏళ్లుగా భారత్‌ సంస్కరణలు, పనితీరు, మార్పు అనే మంత్రంతో ముందుకు సాగుతోంది. ప్రభుత్వ రాజకీయ సంకల్పంతో రీఫార్మ్ ఎక్స్‌ప్రెస్ పూర్తి వేగంతో దూసుకెళ్తోంది" అని మోదీ అన్నారు. యువ జనాభా, పెరుగుతున్న మధ్యతరగతి, వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న మౌలిక వసతులు భారత్‌ను ప్రపంచ పెట్టుబడులకు ఆకర్షణీయ గమ్యస్థానంగా మార్చాయని చెప్పారు.

డిజైన్ ఫర్ ఇండియా, మేక్ ఇన్ ఇండియా, ఎక్స్‌పోర్ట్ ఫ్రం ఇండియా అనే దృష్టితో భారత్ ముందుకు సాగుతోందన్నారు. తదుపరి టెక్నాలజీ విప్లవాన్ని భారత్‌లోనే సంయుక్తంగా సృష్టించాలని యూరోపియన్ కంపెనీలను కోరారు. గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మిషన్‌, నేషనల్ క్రిటికల్ మినరల్ మిషన్‌, క్లీన్ ఎనర్జీ, సస్టైనబుల్ మొబిలిటీ వంటి రంగాల్లో భాగస్వామ్యాన్ని పెంచాలని సూచించారు. భారత్ యువత ప్రపంచ ఆర్థికాభివృద్ధికి ప్రధాన బలం అవుతుందని మోదీ అన్నారు. విద్య, నైపుణ్యాభివృద్ధి, టాలెంట్ మొబిలిటీ రంగాల్లో భారత్-యూరప్ భాగస్వామ్యం మరింత పెరగాలని కోరారు. ఇండియా-యూరప్ సీఈఓ రౌండ్‌టేబుల్‌ను ప్రతి ఏడాది నిర్వహించాలని, యూరోపియన్ రౌండ్ టేబుల్ ఫర్ ఇండస్ట్రీలో “ఇండియా డెస్క్” ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు.

మరోవైపు, స్వీడన్ పర్యటనలో ఉన్న మోదీపై యూరప్‌కు చెందిన ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్తలు, సీఈవోలు ప్రశంసలు కురిపించారు. గత కొన్నేళ్లుగా భారత్‌లో కొనసాగుతున్న ఆర్థిక సంస్కరణల వల్ల దేశం పూర్తిగా మారిపోయిందని వారు అభిప్రాయపడ్డారని విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ (MEA) తెలిపింది. యూరోపియన్‌ రౌండ్‌టేబుల్‌ ఇండస్ట్రీ సమావేశం అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన విదేశాంగ శాఖ పశ్చిమ విభాగ కార్యదర్శి సిబి జార్జ్‌.. ప్రధాని మోదీతో సమావేశమైన సీఈవోలు, సీనియర్‌ పరిశ్రమ నాయకులు భారత్‌పై విశేష ఆసక్తి చూపినట్లు చెప్పారు. గత కొన్ని సంవత్సరాల్లో దేశంలో జరిగిన మార్పులు తమను ఆకట్టుకున్నాయని వారు పేర్కొన్నట్లు తెలిపారు.

భారత్‌లో కొనసాగుతున్న సంస్కరణలు దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేశాయని, పెట్టుబడులకు అనుకూల వాతావరణం ఏర్పడిందని పరిశ్రమ వర్గాలు అభిప్రాయపడ్డాయని సిబి జార్జ్ వెల్లడించారు. ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంలో భారత్‌ ప్రపంచ ఆర్థిక రంగంలో కీలక శక్తిగా ఎదుగుతోందని పలువురు వ్యాపార దిగ్గజాలు వ్యాఖ్యానించినట్లు చెప్పారు. వోల్వో గ్రూప్‌ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన యూరోపియన్‌ సీఈఓ రౌండ్‌టేబుల్‌ సమావేశంలో ప్రధాని మోదీతో పాటు స్వీడన్ ప్రధాని ఉల్ఫ్ క్రిస్టర్సన్‌, యూరోపియన్ కమిషన్ అధ్యక్షురాలు ఉర్సులా, యూరప్‌కు చెందిన ప్రముఖ పరిశ్రమ నాయకులు, భారతీయ మరియు యూరోపియన్ కంపెనీల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. స్వీడన్ పర్యటనలో ప్రధాని మోదీకి అక్కడి అత్యున్నత గౌరవం రాయల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ పోలార్ స్టార్ కమాండర్ గ్రాండ్ క్రాస్ ప్రదానం చేశారు. విదేశీ ప్రభుత్వాధినేతకు స్వీడన్ అందించే అత్యున్నత పురస్కారం ఇదే. విదేశీ దేశం నుంచి మోదీ అందుకున్న 31వ అంతర్జాతీయ గౌరవంగా ఇది నిలిచింది. ఐదు దేశాల పర్యటనలో భాగంగా ప్రస్తుతం స్వీడన్‌లో ఉన్న ప్రధాని మోదీ, తర్వాత నార్వేకు వెళ్లనున్నారు.

